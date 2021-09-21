detroytred написав:Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.
Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно. Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть.
не это как например прописывают аналгин, а он не помогает. пациент приходит к врачу через 2 недели и говорит: "непомогает аналгин" а пациенту говорят - что нужно просто просто продолжать пить - лечение верное )
detroytred написав:Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.
Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно. Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть.
не это как например прописывают аналгин, а он не помогает. пациент приходит к врачу через 2 недели и говорит: "непомогает аналгин" а пациенту говорят - что нужно просто просто продолжать пить - лечение верное )
yama написав:Я даже не лидер общественного мнения ( инфлюЭнсер (?) или как это называется) что бы на меня ориентироваться , хотя я бы с еще большей осторожностью и к их мнениям относился .
напомнило "я просто исполнял приказы" и "Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу"
yama написав:Пока это не прекратиться я вижу необходимость отстаивать базовые права - гулять в парке, ходить в людные места, работать , и так далее .
Отстаивать права это прекрасно, но боюсь что это был случай когда нужно было выбирать меньшее из зол, а не стоять над всеми в белом польто. Теперь Вам достанутся и локдаун с ограничениями и не сомневаюсь что власти щедро отсыплют неудобств невакцинированным. И по крайней мере первого можно было избежать. Я то в Англии в домике, а вот Вам все это хлебать большой ложкой.
1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться? 2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих? 3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ? 4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ? То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?
и есть факты
"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook. {Катерина Ножевнікова, яка допомагає мешканцям Одеської області}
Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий. ... Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.
"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.
Чему верить - предположениям, не подтвержденным фактами, или фактам, каждый решает сам.
допустим приму ваши цифры - поверю им. Это как в примере с Израилем ! Где умирает такое же абсолютное количество вакцинированных как и не вакцинированных. Ну вы поняли ? ДА ? нет ? Ну тогда объясню . В Украине большинство тяжелых НЕ привиты даже одной дозой . Так вот в Украине более ~90% не привиты ! и только около ~9-10% привиты. Так вот и соотношение тяжело больных в реанимации будет тоже прямо пропорционально = больше не привитых и меньше привитых . Вакцинаторы же об этом на примере Израиля уже сколько страницы пишете .
Еще раз то что я оперирую вашими цифрами не значит что я с ними согласен априори