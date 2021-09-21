RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3758375937603761

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 63
Мені вже зробили щеплення
67%
42
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
9
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
6
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:03

  detroytred написав:Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.

Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно.
Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть.


не это как например прописывают аналгин, а он не помогает.
пациент приходит к врачу через 2 недели и говорит: "непомогает аналгин"
а пациенту говорят - что нужно просто просто продолжать пить - лечение верное )
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4924
З нами з: 21.04.11
Подякував: 696 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В стране, с-ка, эпидемия малярии и убийств, а тут бред какой-то пишут про какой-то насморк, т.е. Ковид. И все эти десятки тысяч укушенных комарами и зарубленных топорами списывают на Ковид.

ЗЫ Лад, не кормите троллей плз.
adeges
 
Повідомлень: 3762
З нами з: 14.03.06
Подякував: 270 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:16

  uaprofi написав:
  detroytred написав:Виходять з того, що, якщо б цього не робили, то було б набагато гірше, ніж є.

Звісно, що може можна було б зробити ще більш ефективно.
Звісно, що й деякі косяки були, є та будуть.


не это как например прописывают аналгин, а он не помогает.
пациент приходит к врачу через 2 недели и говорит: "непомогает аналгин"
а пациенту говорят - что нужно просто просто продолжать пить - лечение верное )

Нужен бустер (сейчас это так называется) :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8425 раз.
Подякували: 4065 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:16

  yama написав:Я даже не лидер общественного мнения ( инфлюЭнсер (?) или как это называется) что бы на меня ориентироваться , хотя я бы с еще большей осторожностью и к их мнениям относился .


напомнило "я просто исполнял приказы" и "Чи Ви (медики) допустили істерію по питанню різновиду грипу"

  yama написав:Пока это не прекратиться я вижу необходимость отстаивать базовые права - гулять в парке, ходить в людные места, работать , и так далее .

Отстаивать права это прекрасно, но боюсь что это был случай когда нужно было выбирать меньшее из зол, а не стоять над всеми в белом польто.
Теперь Вам достанутся и локдаун с ограничениями и не сомневаюсь что власти щедро отсыплют неудобств невакцинированным. И по крайней мере первого можно было избежать.
Я то в Англии в домике, а вот Вам все это хлебать большой ложкой.
IgA
 
Повідомлень: 736
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:20

  IgA написав:не сомневаюсь что власти щедро отсыплют неудобств невакцинированным

Та шо Вы такое гаварите. В Одессе (и вообще на юго-востоке Украины) будет как на том видео "Громадського".

Ну а во Львове, Луцке и т.д. могут повторить Бергамо (как им это удаётся?)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15308
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8425 раз.
Подякували: 4065 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:26

С 1ч38мин о короне. Балаган примерно, как здесь, но профессиональнее.
https://www.youtube.com/watch?v=Uq8CK_TYpq0
Ромасик
 
Повідомлень: 2989
З нами з: 30.03.15
Подякував: 607 раз.
Подякували: 272 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 23:56

Американцы оценили как иммунитет переболевших защищает от повторного заболевания.

https://academic.oup.com/cid/advance-ar ... 34/6170939
Protection offered from prior infection was 81.8% (95% confidence interval [CI], 76.6–85.8) and against symptomatic infection was 84.5% (95% CI, 77.9–89.1). This protection increased over time.


Получилось где-то между Астразенекой и Пфайзером. Но это до прихода дельтыю

И про статью про природный иммунитет из израиля -
https://naked-science.ru/article/medici ... to-cattivo
Востаннє редагувалось IgA в Сер 22 вер, 2021 00:04, всього редагувалось 1 раз.
IgA
 
Повідомлень: 736
З нами з: 02.07.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 00:03

  yanyura написав:Есть предположение не подтвержденное фактами
  budivelnik написав:Добавлено: Пн 20 сен, 2021 21:25

1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?
2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?
3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?
4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?
То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?

и есть факты
"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook.
{Катерина Ножевнікова, яка допомагає мешканцям Одеської області}

Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий.
...
Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.

"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.

(цитата из ссылки от Hotab'а в его посте Эпидемия коронавируса в мире)

Чему верить - предположениям, не подтвержденным фактами, или фактам, каждый решает сам.
допустим приму ваши цифры - поверю им.
Это как в примере с Израилем ! Где умирает такое же абсолютное количество вакцинированных как и не вакцинированных. Ну вы поняли ? ДА ? нет ? Ну тогда объясню . В Украине большинство тяжелых НЕ привиты даже одной дозой . Так вот в Украине более ~90% не привиты ! и только около ~9-10% привиты. Так вот и соотношение тяжело больных в реанимации будет тоже прямо пропорционально = больше не привитых и меньше привитых . Вакцинаторы же об этом на примере Израиля уже сколько страницы пишете .

Еще раз то что я оперирую вашими цифрами не значит что я с ними согласен априори
yama
 
Повідомлень: 3821
З нами з: 12.08.17
Подякував: 7639 раз.
Подякували: 868 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3758375937603761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 772, 773, 774
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7734 8031441
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 вер, 2021 18:57
Gennadiy777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.