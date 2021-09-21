Додано: Сер 22 вер, 2021 00:03

yanyura написав: Есть предположение не подтвержденное фактами

budivelnik написав: Добавлено: Пн 20 сен, 2021 21:25



1 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?

2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?

3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?

4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?

То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ? Добавлено: Пн 20 сен, 2021 21:251 Про яке лікування тих хто перехворів безсимптомно йдеться?2 Про яке лікування тих , хто взагалі не захворів,але знаходився в оточенні хворих?3 Навіщо вакцинувати тих хто знаходиться в групах описаних мною в пунктах 1 і 2 ?4 Скільки захворівших з групи 0-40 потрапляє в лікарню ?То навіщо колоти 100% в цій групі,якщо в лікарню потрапило 1% , померло 0,01% ?

и есть факты

"На цей час у полі мого зору усі киснезалежні пацієнти - це ті, хто не вакцинувався. Вакциновані люди також хворіють, але переносять легко або середньої тяжкості - температура, незначне ураження легень - і виходять з хвороби без медикаментозного лікування, антибактеріальної терапії тощо", - написала Ножевнікова у Facebook.

{Катерина Ножевнікова, яка допомагає мешканцям Одеської області}



Вона додала, що в реанімації лежить лише один пацієнт, якого вакцинували, але у нього лейкемія, тому перебіг хвороби важкий.

...

Немає жодного важко хворого вакцинованого або померлого від ковіду і у Харківській області, розповів заступник голови ХОДА Михайло Черняк.



"Із 947 людей, які сьогодні перебувають у лікарні, тільки 3,5% є вакцинованими. Це свідчить про те, що, як казав Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пандемія стає пандемією невакцинованих. Жодної людини з вакцинованих немає - ні в реанімації, ні серед мертвих", - сказав чиновник на брифінгу 16 вересня.

(цитата из ссылки от Hotab'а в его посте



Чему верить - предположениям, не подтвержденным фактами, или фактам, каждый решает сам. Есть предположение не подтвержденное фактамии есть факты(цитата из ссылки от'а в его посте Эпидемия коронавируса в мире Чему верить - предположениям, не подтвержденным фактами, или фактам, каждый решает сам.

абсолютное

допустим приму ваши цифры - поверю им.Это как в примере с Израилем ! Где умирает такое жеколичество вакцинированных как и не вакцинированных. Ну вы поняли ? ДА ? нет ? Ну тогда объясню . В Украине большинство тяжелых НЕ привиты даже одной дозой . Так вот в Украине более ~90% не привиты ! и только около ~9-10% привиты. Так вот и соотношение тяжело больных в реанимации будет тоже прямо пропорционально = больше не привитых и меньше привитых . Вакцинаторы же об этом на примере Израиля уже сколько страницы пишете .Еще раз то что я оперирую вашими цифрами не значит что я с ними согласен априори