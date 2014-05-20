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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 17:58
Хтось тут очікував значне зростання смертності у липні, особливо від ковіду
У липнi 2021 загальна смертнiсть знизилася на 4,5%, смертність від ковiду — втричі.
У липні в Україні померла від різних хвороб 46 851 людина, що на 4,5 % менше, нiж у червнi, коли було 49 077 смертей. Для порівняння — в липні 2020 року загальна смертність була дещо більшою i складала 47 297 осіб.
599 померлих вiд ковiду — це в 3 рази менша чисельнiсть, ніж в попередньому місяці, коли було 1 762 смертi, i найнижчий показник у цьому роцi.
Про це повідомляє «Опендатабот».
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 18:06
fler написав:
Хтось тут очікував значне зростання смертності у липні, особливо від ковіду
"девичья память" в квадрате.
1. В июле никто не ждал взрывной смертности, потому что её уже в июне не было.
2. Недавно обсудили факт,что в июле смертность вошла в обычную норму, на фоне отсутствия ковидной смертности.
Сейчас другой оператор учётки " Флер"?
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:41
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Раніше Ви виступали проти вакцинування молоді до 40 років. Тепер кажете, що їх треба вакцинувати в останню чергу. Справедлива вимога. Так робили у всьому світі.
Я цього не кажу.
Чого "цього"?
Ви, начебто, написали, що молодь треба вакцинувати в останню чергу. Чи все ж таки взагалі не треба?
1 Я розписав варіант трьох кроків
2 При цьому я особисто вважаю що до третього (вакцинування групи 0-30 років - ми не дійдем по причині того що епідеміє навіть для ковідперестрашених вже закінчиться
3 Ви так і не зрозуміли
Прагматик(бізнесмен)
а - розглядає всі можливі варіанти
б - виконує тільки те що може і то при умові що це найвигідніше
г - так як розглядає всі варіанти) хоча й не збирається все виконувати) то страхується від найгіршого перебігу
ЛАД написав: budivelnik написав:
Просто реально дивлячись на речі - я розумію наступне
Поки в нас відвакцинують 50% населення - епідемія закінчиться сама по собі внаслідок повного перехворювання...
Ну якщо і надалі антівакси будуть вільно пропагандувати, що вакцини це зло, а люди будуть їх слухати, то так і буде.
Ви натягуєте слона на глобус і робите емоційні висновки,які не мають нічого спільного з реаліями
В мене особисто є три заявки
Перша - про шкідливість і недоцільність вакцинації групи 0-30.....
Друга - про недоцільність тотальної вакцинації групи 30-60 і доцільність вибіркової вакцинації в цій групі
Третя - про необхідність тотальної вакцинації за виключенням тих хто має протипоказання..або вже перехворів
Де тут про вакцини які зло?
ЛАД написав: budivelnik написав:
Зараз викрики про необхідність вакцинації підтримуються фактичними смертями...
і страхами що ця кількість збільшиться
Як тільки останньому стане ясно , що 50 смертей в день-це максимум, а 5-10 смертей в день - це норма на все життя - так істерія схлине.
Згоден.
І коли це відбудеться? На сьогодні 140 смертей. Який буде максимум?
Ви вже обіцяли падіння середньодобової смертності до 50 і нижче.
Може не треба бути таким впевненим у безпідставних прогнозах?
А може не треба впихувати невпіхуємоє? і порівнювати непорівнювальне..
Наприклад середнє і максимальні значення
Ось середні значення за кожен місяць подобово за весь час епідемії ( березень 20-13 днів, вересень 21-15 днів)
місяць__смертей в середньому за добу в місяці
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17
08-20 ____ 28
09-20 ____ 51
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
03-21 ___ 227
04-21 ___ 359
05-21 ___ 197
06-21 ____ 51
07-21 ____ 17
08-21 ____ 28
09-21 ____ 52
Як бачите більша половина епідемія - це менше 52( 11 місяців з 19) подобових смертей
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:44
fler написав:
Хтось тут очікував значне зростання смертності у липні, особливо від ковіду
У липнi 2021 загальна смертнiсть знизилася на 4,5%, смертність від ковiду — втричі.
У липні в Україні померла від різних хвороб 46 851 людина, що на 4,5 % менше, нiж у червнi, коли було 49 077 смертей. Для порівняння — в липні 2020 року загальна смертність була дещо більшою i складала 47 297 осіб.
599 померлих вiд ковiду — це в 3 рази менша чисельнiсть, ніж в попередньому місяці, коли було 1 762 смертi, i найнижчий показник у цьому роцi.
Про це повідомляє «Опендатабот».
Отже
Липень показав падіння загальної смертності
Питання до хотаба
То може це ті хто просто помер швидше від ковіду 12 місяців тому?
+ цікаве співпадіння
03-20 _____ 1
04-20 _____ 9
05-20 ____ 14
06-20 ____ 14
07-20 ____ 17____07-21 ____ 17_____(47297-46851)/31=+14
08-20 ____ 28____08-21 ____ 28
09-20 ____ 51____09-21 ____ 52
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
03-21 ___ 227
04-21 ___ 359
05-21 ___ 197
06-21 ____ 51
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 20:59
кстати про увеличение смертности в общем.
тут есть один момент: часто тупо сравнивают например 2019 с 2020 или 2021
но нужно делать поправку на количество людей в каждой возрастной группе в каждом из годов (или хотябы средний возраст)
т.е. грубо говоря если в 2019 у нас было 100 человек в возрасте более 80 лет, а в 2021 таких стало в стране допустим 300 человек - то понятное дело, что в связи с такими изменение в 2021 - смертность может существенно вырасти за счёт изменение возраста населения.
т.е. при сравнении смертности из года в год, нужно учитывать не только сокращение население, но и возраст этого населения в каждом конкретном годе.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:12
budivelnik написав:
Липень показав падіння загальної смертності
Питання до хотаба
Нит. Я, конечно, понимаю, что очень хочется, но по прежнему - Нит . Лыпень показал именно обычную нормальную. Она на 900 чел меньше лыпня 2020. А нам, напоминаю, надо пристроить ну пусть не все 100 тысяч лишних умерших. Ну хотя бы 36 тысяч прошлогодних. Они все досрочно умерли осенью-зимой 2020 года. Все 36 тысяч (и я даже не настаиваю сейчас, что именно от Ковид, потому что не принципиально сейчас). И им, всем 36 тысячам, надо когда-то недоумереть.они, конечно, могут и по 6 тысяч в год втечении 6 лет недоумирать (но в этом случае теория "недожылы 0.5 року летит под хвост) . Но пока что этот процесс даже не начался. Лыпень самый обычный получился.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:25
uaprofi написав:
в 2019 у нас было 100 человек в возрасте более 80 лет, а в 2021 таких стало в стране допустим 300 человек - то понятное дело
что в 2019 году эти 300 (даже больше их было) были в возрасте 79 лет. И тоже прекрасно умирали. Смертность в этих группах практически не отличается,чтобы давать всплески. Обсуждали это уже. Ой+ (автор этой теории) все понял и ...все!))
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:38
uaprofi написав:
кстати про увеличение смертности в общем.
тут есть один момент: часто тупо сравнивают например 2019 с 2020 или 2021
но нужно делать поправку на количество людей в каждой возрастной группе в каждом из годов (или хотябы средний возраст)
т.е. грубо говоря если в 2019 у нас было 100 человек в возрасте более 80 лет, а в 2021 таких стало в стране допустим 300 человек - то понятное дело, что в связи с такими изменение в 2021 - смертность может существенно вырасти за счёт изменение возраста населения.
т.е. при сравнении смертности из года в год, нужно учитывать не только сокращение население, но и возраст этого населения в каждом конкретном годе.
Об этом говорило ООН с десяток лет назад, когда давало прогнозы по населению до 2050-2100 годов
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:45
fler написав:
Хтось тут очікував значне зростання смертності у липні, особливо від ковіду
У липнi 2021 загальна смертнiсть знизилася на 4,5%, смертність від ковiду — втричі.
У липні в Україні померла від різних хвороб 46 851 людина, що на 4,5 % менше, нiж у червнi, коли було 49 077 смертей. Для порівняння — в липні 2020 року загальна смертність була дещо більшою i складала 47 297 осіб.
599 померлих вiд ковiду — це в 3 рази менша чисельнiсть, ніж в попередньому місяці, коли було 1 762 смертi, i найнижчий показник у цьому роцi.
Про це повідомляє «Опендатабот».
зафиксируйте, что я ожидаю роста общей смертности в ноябре на 30% от среднего 2016-2020 гг. поговорим об этом в январе. но главное - не забудьте. но конечно не от ковида. малярия там, несчастные случаи, местами массовые убийства и прочие обычные причины
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:49
adeges , ещё "хвыли народжуваности в 30-х годах 20-века". Вот в июле хвыля как-то подиссякла , а в ноябре с новой силой!! Пан Ой+ подтвердит, все именно так.
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