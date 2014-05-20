Додано: П'ят 24 вер, 2021 19:41

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: Раніше Ви виступали проти вакцинування молоді до 40 років. Тепер кажете, що їх треба вакцинувати в останню чергу. Справедлива вимога. Так робили у всьому світі. Раніше Ви виступали проти вакцинування молоді до 40 років. Тепер кажете, що їх треба вакцинувати в останню чергу. Справедлива вимога. Так робили у всьому світі. Я цього не кажу. Я цього не кажу. Чого "цього"?

Ви, начебто, написали, що молодь треба вакцинувати в останню чергу. Чи все ж таки взагалі не треба? Чого "цього"?Ви, начебто, написали, що молодь треба вакцинувати в останню чергу. Чи все ж таки взагалі не треба?

ЛАД написав: budivelnik написав: Просто реально дивлячись на речі - я розумію наступне

Поки в нас відвакцинують 50% населення - епідемія закінчиться сама по собі внаслідок повного перехворювання... Просто реально дивлячись на речі - я розумію наступнеПоки в нас відвакцинують 50% населення - епідемія закінчиться сама по собі внаслідок повного перехворювання... Ну якщо і надалі антівакси будуть вільно пропагандувати, що вакцини це зло, а люди будуть їх слухати, то так і буде. Ну якщо і надалі антівакси будуть вільно пропагандувати, що вакцини це зло, а люди будуть їх слухати, то так і буде.

ЛАД написав: budivelnik написав: Зараз викрики про необхідність вакцинації підтримуються фактичними смертями...

і страхами що ця кількість збільшиться

Як тільки останньому стане ясно , що 50 смертей в день-це максимум, а 5-10 смертей в день - це норма на все життя - так істерія схлине. Зараз викрики про необхідність вакцинації підтримуються фактичними смертями...і страхами що ця кількість збільшитьсяЯк тільки останньому стане ясно , що 50 смертей в день-це максимум, а 5-10 смертей в день - це норма на все життя - так істерія схлине.

Згоден.

І коли це відбудеться? На сьогодні 140 смертей. Який буде максимум?

Ви вже обіцяли падіння середньодобової смертності до 50 і нижче.

Може не треба бути таким впевненим у безпідставних прогнозах? Згоден.І коли це відбудеться? На сьогодні 140 смертей. Який буде максимум?Ви вже обіцяли падіння середньодобової смертності до 50 і нижче.Може не треба бути таким впевненим у безпідставних прогнозах?

1 Я розписав варіант трьох кроків2 При цьому я особисто вважаю що до третього (вакцинування групи 0-30 років - ми не дійдем по причині того що епідеміє навіть для ковідперестрашених вже закінчиться3 Ви так і не зрозумілиПрагматик(бізнесмен)а - розглядає всі можливі варіантиб - виконує тільки те що може і то при умові що це найвигіднішег - так як розглядає всі варіанти) хоча й не збирається все виконувати) то страхується від найгіршого перебігуВи натягуєте слона на глобус і робите емоційні висновки,які не мають нічого спільного з реаліямиВ мене особисто є три заявкиПерша - про шкідливість і недоцільність вакцинації групи 0-30.....Друга - про недоцільність тотальної вакцинації групи 30-60 і доцільність вибіркової вакцинації в цій групіТретя - про необхідність тотальної вакцинації за виключенням тих хто має протипоказання..або вже перехворівДе тут про вакцини які зло?А може не треба впихувати невпіхуємоє? і порівнювати непорівнювальне..Наприклад середнє і максимальні значенняОсь середні значення за кожен місяць подобово за весь час епідемії ( березень 20-13 днів, вересень 21-15 днів)місяць__смертей в середньому за добу в місяці03-20 _____ 104-20 _____ 905-20 ____ 1406-20 ____ 1407-20 ____ 1708-20 ____ 2809-20 ____ 5110-20 ___ 10211-20 ___ 17212-20 ___ 19201-21 ___ 13002-21 ___ 11203-21 ___ 22704-21 ___ 35905-21 ___ 19706-21 ____ 5107-21 ____ 1708-21 ____ 2809-21 ____ 52Як бачите більша половина епідемія - це менше 52( 11 місяців з 19) подобових смертей