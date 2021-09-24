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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:54
Вкладчик1234 написав: uaprofi написав:
кстати про увеличение смертности в общем.
тут есть один момент: часто тупо сравнивают например 2019 с 2020 или 2021
но нужно делать поправку на количество людей в каждой возрастной группе в каждом из годов (или хотябы средний возраст).....
Об этом говорило ООН с десяток лет назад, когда давало прогнозы по населению до 2050-2100 годов
Может ещё поговорим о 3000-м годе?
Ну ладно uaprofi
, он редко появляется на ветке. Решил запустить глупость, сделав вид, что не понимает, что за один год возрастной состав населения не может резко поменяться. Но Вы-то на ветке постоянно, не могли не заметить обсуждение этого вопроса с подачи Ой+
.
Ну зачем же так?
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Додано: Суб 25 вер, 2021 00:03
Starikan написав:
......
Спвсибо. Но вы считаете, что так просто раз-два-собрал чемоданчик и поехал жить в другую страну? Далеко не каждый на это решится.
Разве что из глухой провинции, где полная безнадега и нет частных клиник.
Конечно, я не считаю, что так легко решиться на переезд в другую страну. И понимаю, что ближе к 50-и человек вряд ли решится на это. А вот помоложе, которому надо ещё кормить детей (а за нашу зарплату...), решиться легче. А если не насовсем, а временно, уже решиться легче. А там, если хорошо пойдет, то даже выехавший временно, может остаться насовсем.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 01:25
yama написав:ЛАД
если я ошибаюсь то это ж хорошо . Думаю что ситуация с коронавирусом спланирована и срежиссирована наперед - я очень хочу в этом ошибаться, но пока все очень слаженно.
Упорно де́ржитесь за фантастическую конспирологию. При желании
слаженность можно найти почти в любых событиях.
С ваших же слов\расчетов если умирает так мало населения - какие-то доли процента , то о какой угрозе и пандемии речь ?
С моих слов этого мало для сокращения населения
Земли. Но вполне достаточно для пандемии.
5 млн смертей ничтожно мало для решения задачи уменьшения населения, но вполне достаточно в современном мире для для тревоги и объявления пандемии.
Писать больше лень и жаль - потрут
Пока что не вытерли. Так что все постоянные участники прочитать успели. А послезавтра сегодняшние посты вряд ли кто станет читать.
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