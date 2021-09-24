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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3773377437753776 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 65 Мені вже зробили щеплення 66% 43 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 6 Всього голосів : 65 Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:54 Вкладчик1234 написав: uaprofi написав: кстати про увеличение смертности в общем.

тут есть один момент: часто тупо сравнивают например 2019 с 2020 или 2021

но нужно делать поправку на количество людей в каждой возрастной группе в каждом из годов (или хотябы средний возраст)..... кстати про увеличение смертности в общем.тут есть один момент: часто тупо сравнивают например 2019 с 2020 или 2021но нужно делать поправку на количество людей в каждой возрастной группе в каждом из годов (или хотябы средний возраст).....

Об этом говорило ООН с десяток лет назад, когда давало прогнозы по населению до 2050-2100 годов Об этом говорило ООН с десяток лет назад, когда давало прогнозы по населению до 2050-2100 годов

Может ещё поговорим о 3000-м годе?

Ну ладно uaprofi, он редко появляется на ветке. Решил запустить глупость, сделав вид, что не понимает, что за один год возрастной состав населения не может резко поменяться. Но Вы-то на ветке постоянно, не могли не заметить обсуждение этого вопроса с подачи Ой+.

Ну зачем же так? Может ещё поговорим о 3000-м годе?Ну ладно, он редко появляется на ветке. Решил запустить глупость, сделав вид, что не понимает, что за один год возрастной состав населения не может резко поменяться. Но Вы-то на ветке постоянно, не могли не заметить обсуждение этого вопроса с подачиНу зачем же так? ЛАД 2 Повідомлень: 19662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4843 раз. Подякували: 4480 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 00:03 Starikan написав: ......

Спвсибо. Но вы считаете, что так просто раз-два-собрал чемоданчик и поехал жить в другую страну? Далеко не каждый на это решится.

Разве что из глухой провинции, где полная безнадега и нет частных клиник. ......Спвсибо. Но вы считаете, что так просто раз-два-собрал чемоданчик и поехал жить в другую страну? Далеко не каждый на это решится.Разве что из глухой провинции, где полная безнадега и нет частных клиник.

Конечно, я не считаю, что так легко решиться на переезд в другую страну. И понимаю, что ближе к 50-и человек вряд ли решится на это. А вот помоложе, которому надо ещё кормить детей (а за нашу зарплату...), решиться легче. А если не насовсем, а временно, уже решиться легче. А там, если хорошо пойдет, то даже выехавший временно, может остаться насовсем. Конечно, я не считаю, что так легко решиться на переезд в другую страну. И понимаю, что ближе к 50-и человек вряд ли решится на это. А вот помоложе, которому надо ещё кормить детей (а за нашу зарплату...), решиться легче. А если не насовсем, а временно, уже решиться легче. А там, если хорошо пойдет, то даже выехавший временно, может остаться насовсем. ЛАД 2 Повідомлень: 19662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4843 раз. Подякували: 4480 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 01:25 yama написав: ЛАД если я ошибаюсь то это ж хорошо . Думаю что ситуация с коронавирусом спланирована и срежиссирована наперед - я очень хочу в этом ошибаться, но пока все очень слаженно. если я ошибаюсь то это ж хорошо . Думаю что ситуация с коронавирусом спланирована и срежиссирована наперед - я очень хочу в этом ошибаться, но пока все очень слаженно.

Упорно де́ржитесь за фантастическую конспирологию.

При желании слаженность можно найти почти в любых событиях.



С ваших же слов\расчетов если умирает так мало населения - какие-то доли процента , то о какой угрозе и пандемии речь ?

С моих слов этого мало для сокращения населения Земли. Но вполне достаточно для пандемии.

5 млн смертей ничтожно мало для решения задачи уменьшения населения, но вполне достаточно в современном мире для для тревоги и объявления пандемии.



Писать больше лень и жаль - потрут

Пока что не вытерли. Так что все постоянные участники прочитать успели. А послезавтра сегодняшние посты вряд ли кто станет читать. Упорно де́ржитесь за фантастическую конспирологию.слаженность можно найти почти в любых событиях.С моих слов этогоЗемли. Но5 млн смертей ничтожно мало для решения задачи уменьшения населения, но вполне достаточно в современном мире для для тревоги и объявления пандемии.Пока что не вытерли. Так что все постоянные участники прочитать успели. А послезавтра сегодняшние посты вряд ли кто станет читать. ЛАД 2 Повідомлень: 19662 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4843 раз. Подякували: 4480 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3773377437753776 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7742 8321498

ЛОБ П'ят 24 вер, 2021 22:31