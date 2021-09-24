Додано: Суб 25 вер, 2021 12:39

ЛАД написав: Starikan написав: Спвсибо. Но вы считаете, что так просто раз-два-собрал чемоданчик и поехал жить в другую страну? Далеко не каждый на это решится.

Разве что из глухой провинции, где полная безнадега и нет частных клиник. Спвсибо. Но вы считаете, что так просто раз-два-собрал чемоданчик и поехал жить в другую страну? Далеко не каждый на это решится.Разве что из глухой провинции, где полная безнадега и нет частных клиник. Конечно, я не считаю, что так легко решиться на переезд в другую страну. И понимаю, что ближе к 50-и человек вряд ли решится на это. А вот помоложе, которому надо ещё кормить детей (а за нашу зарплату...), решиться легче. А если не насовсем, а временно, уже решиться легче. А там, если хорошо пойдет, то даже выехавший временно, может остаться насовсем. Конечно, я не считаю, что так легко решиться на переезд в другую страну. И понимаю, что ближе к 50-и человек вряд ли решится на это. А вот помоложе, которому надо ещё кормить детей (а за нашу зарплату...), решиться легче. А если не насовсем, а временно, уже решиться легче. А там, если хорошо пойдет, то даже выехавший временно, может остаться насовсем.

Мне просто кажется (могу ошибаться), что для врачей это скорее исключение, чем правило.Семейные врачи зарабатывают совсем неплохо, как и те, кто работает или подрабатывает в частных клиниках.Ну и некоторый когнитивный диссонанс: с одной стороны, появляются материалы о резко негативном отношении израильских врачей к украинской (и вообще постсоветской) медицине, а с другой - о распростертых объятиях и многотысячных зарплатах, которые ожидают укр.медиков в Европе.Я вообще не верю сказкам о молочных реках с кисельными берегами на "западе", которые здесь периодически рассказывают. Люди там вкалывают, отдавая до 40% зарплаты на прямые налоги (Швеция), плюс НДС, налог на недвигу (в Израиле его платят даже пенсы), страховки, кредиты и т.п.У меня есть достаточный опыт пребывания и масса знакомых во многих странах, чтобы трезво оценивать тамошнее состояние дел. Не спорю - качество услуг и вообще качество жизни там, как правило, выше. Сорри за оффтоп.