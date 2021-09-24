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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 10:45
fin , "вакцина от гриппа" и "подхватываю ОРВИ" немного о разном. Но от гриппа может помочь.
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Hotab
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Додано: Суб 25 вер, 2021 10:47
fin написав:
Оказывается у нас довольно много врачей, да и просто обывателей, осенью ширяются вакциной от гриппа. Учитывая, что я каждый год почемуто подхватываю ОРЗ или ОРВИ, невзирая на мое высоковитаминное питание круглый год, то это меня заинтересовало. Неужели эта вакцина от гриппа предотвратит насморк, чихание, кашель? Если да, то согласен уколоться.
Во-первых, многие врачи вакцинируются от гриппа бесплатно, особенно в частных клиниках.
Во-вторых, зависит от штамма. Если угадали с вакциной (они против различных штаммов разные), то с высокой вероятностью предотвратит, если не угадали, то нет. Учитывайте и то, что насморк, чиханье и кашель вызывают не только вирусы гриппа.
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antey1969
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Додано: Суб 25 вер, 2021 10:50
Hotab написав:fin
, "вакцина от гриппа" и "подхватываю ОРВИ" немного о разном. Но от гриппа может помочь.
То есть, она от соплей, температуры, покашливания не защитит? Просто надоело каждую зиму глотать парацетамол и парить ноги от насморка.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:09
fin написав:
надоело каждую зиму глотать парацетамол и парить ноги от насморка.
Попробуйте барсучий жир.
Таблетки не глотал много лет. Простуды без таблеток переносятся отлично.
Но, соврал, при ковиде глотал диклофенак. Поясницу ломало ацки, до слез. Не мог спать.
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Hotab
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:19
Hotab написав: fin написав:
надоело каждую зиму глотать парацетамол и парить ноги от насморка.
Попробуйте барсучий жир.
Таблетки не глотал много лет. Простуды без таблеток переносятся отлично.
Но, соврал, при ковиде глотал диклофенак. Поясницу ломало ацки, до слез. Не мог спать.
Учту. А Диклофенак, слышал довольно агрессивная штука, вроде может провоцировать воспаления, язвы ЖКТ. Хотя, это, наверное, если регулярно его глотать.
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fin
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:24
Ковид ковидом, но самое Главное! Сегодня ночью похоже победоносное шествие Усика может завершиться. Бой 2021 года! Смотрим и болеем за Усика! Этот бой, как дуэль Тигра с Т-34. Шансов мало, но есть(если повезет).
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fin
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:28
fin написав:
Диклофенак, слышал довольно агрессивная штука,
Потому я его раз в 100500 лет себе позволил. После пары бессонных ночей. Это не блюдо моего ежедневного рациона)))
fin написав:
Учту
Не надо. Я ржу)
Народные методы, аля самогон и ТД тоже не исповедываю.
fin написав:
Смотрим и болеем за Усика!
Пусть сначала чуток поумнеет. А то там темный лес в голове.
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Hotab
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Додано: Суб 25 вер, 2021 11:39
Hotab написав: fin написав:
Диклофенак, слышал довольно агрессивная штука,
Потому я его раз в 100500 лет себе позволил. После пары бессонных ночей. Это не блюдо моего ежедневного рациона)))
fin написав:
Учту
Не надо. Я ржу)
Народные методы, аля самогон и ТД тоже не исповедываю.
fin написав:
Смотрим и болеем за Усика!
Пусть сначала чуток поумнеет. А то там темный лес в голове.
А про барсучий жир я поверил, блин! Когдато при -54 мороза отморозил уши,когда служил на Крайнем Севере под Новым Уренгоем, так барсучий жир очень помог. Моим ушам!!
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fin
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Додано: Суб 25 вер, 2021 12:39
ЛАД написав: Starikan написав:
Спвсибо. Но вы считаете, что так просто раз-два-собрал чемоданчик и поехал жить в другую страну? Далеко не каждый на это решится.
Разве что из глухой провинции, где полная безнадега и нет частных клиник.
Конечно, я не считаю, что так легко решиться на переезд в другую страну. И понимаю, что ближе к 50-и человек вряд ли решится на это. А вот помоложе, которому надо ещё кормить детей (а за нашу зарплату...), решиться легче. А если не насовсем, а временно, уже решиться легче. А там, если хорошо пойдет, то даже выехавший временно, может остаться насовсем.
Мне просто кажется (могу ошибаться), что для врачей это скорее исключение, чем правило.
Семейные врачи зарабатывают совсем неплохо, как и те, кто работает или подрабатывает в частных клиниках.
Ну и некоторый когнитивный диссонанс: с одной стороны, появляются материалы о резко негативном отношении израильских врачей к украинской (и вообще постсоветской) медицине, а с другой - о распростертых объятиях и многотысячных зарплатах, которые ожидают укр.медиков в Европе.
Я вообще не верю сказкам о молочных реках с кисельными берегами на "западе", которые здесь периодически рассказывают. Люди там вкалывают, отдавая до 40% зарплаты на прямые налоги (Швеция), плюс НДС, налог на недвигу (в Израиле его платят даже пенсы), страховки, кредиты и т.п.
У меня есть достаточный опыт пребывания и масса знакомых во многих странах, чтобы трезво оценивать тамошнее состояние дел. Не спорю - качество услуг и вообще качество жизни там, как правило, выше. Сорри за оффтоп.
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Starikan
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