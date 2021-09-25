RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 377737783779378037813782>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 66
Мені вже зробили щеплення
67%
44
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:45

  Hotab написав:
  fin написав:надоело каждую зиму глотать парацетамол и парить ноги от насморка.

Попробуйте барсучий жир. :lol:
Таблетки не глотал много лет. Простуды без таблеток переносятся отлично.
Но, соврал, при ковиде глотал диклофенак. Поясницу ломало ацки, до слез. Не мог спать.

мне врач в Мюнхене когда я жаловался на сердце нашёл проблемы в спине, сделал мануалку, поставил блокаду, выписал диклофенак...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6593
З нами з: 20.11.08
Подякував: 114 раз.
Подякували: 1664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:мне не помогает ...каждый год делаю прививку от гриппа и два три раза болею ОРВ \ ОРЗ

Классно.
Сильный альфасамец. Какой-нибудь Ромасик должен сказать, что это именно прививка тебя заражает.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 15.02.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:59

  stm написав:Обратитесь к Флер, она поделится счастьем и радостью знаний со всеми вами)))


Запросто! Начну, пожалуй, с вас, а то что-то вы совсем сникли. Вы уже обновили свой осенний гардероб? С сегодняшнего дня в Миратоне скидки на новую коллекцию обуви. Две пары ботинок обошлись мне всего лишь 8000 грн. 8)
Еще советую для срочного поднятия настроения освежить маникюр и педикюр. Тренды по ним легко находятся в гугле :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 07.08.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 18:01

  fler написав:
  stm написав:Обратитесь к Флер, она поделится счастьем и радостью знаний со всеми вами)))


Запросто! Начну, пожалуй, с вас, а то что-то вы совсем сникли. Вы уже обновили свой осенний гардероб? С сегодняшнего дня в Миратоне скидки на новую коллекцию обуви. Две пары ботинок обошлись мне всего лишь 8000 грн. 8)
Еще советую для срочного поднятия настроения освежить маникюр и педикюр. Тренды по ним легко находятся в гугле :wink:

Откуда Миратон в Николаеве? а Печерск Вы ведь не любите )))
Хотя я всегда подозревала именно Печерск, предателям неплохо платят ))) не всем правда )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3058
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 18:21

По состоянию на 25 сентября, за сутки в Польше было сделано 38 тыс. прививок от COVID-19 :shock: (в Украине за 24 сентября сделано 160 тыс. прививок). Полностью вакцинированы в Польше уже более 19 млн. человек (в Украине - 5,4 млн.) https://www.polskieradio.pl/398/7856/Ar ... 1%96%D1%97
В Польше вакцинация уже иссякла?

П.с.
  stm написав:Откуда Миратон в Николаеве?

В интернете есть и не забывайте, что я есть часто в Киеве :wink:

  stm написав:а Печерск Вы ведь не любите )))
Хотя я всегда подозревала именно Печерск...


Как можно не любить Печерск?! Утром идешь, а улица пахнет дорогими ароматами духов, народ одет "с иголочки", туда-сюда едут новинки мирового автопрома ... Ммм... Жизнь прекрасна! 8)
Востаннє редагувалось fler в Суб 25 вер, 2021 18:31, всього редагувалось 2 разів.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2080
З нами з: 07.08.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 18:23

  fler написав:Употребление алкоголя осложняет лечение коронавируса, ОРВИ и многих других инфекционных заболеваний. Спиртное может усугубить ситуацию и свести на нет успехи проводимой терапии.
Дело в том, что когда человек болеет инфекционным заболеванием, то его организм и так подвергается интоксикации. А после употребления алкоголя ему нужны дополнительные ресурсы для вывода ацетальдегида. Таким образом, спиртное лишь угнетает врожденную и адаптивную иммунные системы.
Результаты соответствующего исследования ученых опубликованы в журнале Nutrients.
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/10/3317/htm

при этом при введении жёсткого карантина в супермаркете нельзя было купить носки или мешки для мусора, а алкоголь продавался без особых ограничений... :mrgreen:
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 06.08.08
Подякував: 288 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 18:24

  fin написав:Оказывается у нас довольно много врачей, да и просто обывателей, осенью ширяются вакциной от гриппа. Учитывая, что я каждый год почемуто подхватываю ОРЗ или ОРВИ, невзирая на мое высоковитаминное питание круглый год, то это меня заинтересовало. Неужели эта вакцина от гриппа предотвратит насморк, чихание, кашель? Если да, то согласен уколоться.

эффективность этих уколов как правило значительно меньше 50%...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5316
З нами з: 06.08.08
Подякував: 288 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 19:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Фу как некрасиво обзываЦЦа)).
Хотів у вас спитати, у демографічної хвилі народжуваності, що мала місце в 30-х роках 20-го сторіччя, коли очікувати черговий гребінь?? Бо ложбина була в липні, а коли вершина гребню? Десь восени,чи вже взимку? Вам там ніде глянути?


Не обзивайтесь - це буде правильний висновок.
Якщо смерті від ковіду наростають взимку, то це його ще більше зближує з грипами чи ГРЗ. В будь-якому випадку вже недовго йому чи так чи інакше правити бал і викликати хайп.
Генеральний директор компанії Moderna, яка виробляє вакцину проти COVID-19, Стефан Бансел заявив, що пандемія закінчиться в 2022 році. https://suspilne.media/165988-gendirekt ... 2022-roci/

Якщо наведете стату різних вікових груп по улюбленій на ніч глядучи темі смертності, то побачимо яка вікова група давала суттєві прирости. Впевнений, що якраз +80-річні. Чому?
Ну, наприклад, Лібанова:
– При оцінці демографічних наслідків пандемії потрібно, перш за все, звертати увагу на динаміку загальної смертності, від усіх причин, а не тільки на кількість смертей, безпосередньо викликаних COVID-19. Наприклад, зростання смертності від серцево-судинних захворювань, можливо, було спровоковане тим, що хворі не отримували своєчасно кваліфіковану допомогу, а не отримували вони її якраз через пандемію.
– Ви говорите про планові операції, які були поставлені на паузу?
– Не тільки операції, взагалі лікування. Консервативного лікування не було, люди на перших порах не могли потрапити в поліклініки та лікарні. Все було направлено на COVID, як ніби інших хвороб і проблем взагалі не було.
Ось 2021 рік мене більше турбує – з лютого йде шалений ріст.
– А чому?
– Важко сказати. Швидше за все, проявляються т. зв. відкладені смерті. Є така теорія, біологи нею користуються: кожен організм має певний ресурс, І коли цей ресурс вичерпується, людина вмирає, не важливо від чого – інфаркт, інсульт або онкологія. Привід смерті може бути різним, але глибинна причина полягає в повному вичерпанні ресурсів організму.
Швидше за все, про ці відкладені смерті можна говорити і зараз, у всякому разі я не бачу нічого такого, що б вплинуло по-іншому. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html


Добре, що хоч із запізненням на півтора року, зараз більше розуміння, що не варто позбавляти дітей права на освіту, а дорослих на працю.
Більше не питайте ніц, бо ближчим часом не відпишу.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4546
З нами з: 19.04.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:зараз більше розуміння, що не варто позбавляти дітей права на освіту, а дорослих на працю.

Утибозе. А то ж все прям хотели позбавыть кого-то.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 15.02.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:10

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:наростають взимку,

Как быть с мартом-апрелем в Украине и летним мором в РФ? Имхо там другие факторы. Они заключаются в периодичности. Мы имели в апреле, летом отдыхали. Мышебратьев крыло зимой, они летом вымирали.

  Ой+ написав:вже недовго йому чи так чи інакше правити бал і викликати хай

Что вы готовы поставить на то, что мы не повторим историю мышебратьев ближайшие 3-4 месяца?? Пока все идёт к тому.

  Ой+ написав:Більше не питайте ніц, бо ближчим часом не відпишу.

Та мне все равно на ваш мороз. Вы не первый дисидент тут, работающий в режиме "радио" без обратной связи.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4777
З нами з: 15.02.09
Подякував: 230 раз.
Подякували: 1371 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 377737783779378037813782>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 773, 774, 775
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7742 8418657
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 22:31
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98374)
26.09.2021 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.