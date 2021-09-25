– При оцінці демографічних наслідків пандемії потрібно, перш за все, звертати увагу на динаміку загальної смертності, від усіх причин, а не тільки на кількість смертей, безпосередньо викликаних COVID-19. Наприклад, зростання смертності від серцево-судинних захворювань, можливо, було спровоковане тим, що хворі не отримували своєчасно кваліфіковану допомогу, а не отримували вони її якраз через пандемію.– Ви говорите про планові операції, які були поставлені на паузу?– Не тільки операції, взагалі лікування. Консервативного лікування не було, люди на перших порах не могли потрапити в поліклініки та лікарні. Все було направлено на COVID, як ніби інших хвороб і проблем взагалі не було.Ось 2021 рік мене більше турбує – з лютого йде шалений ріст.– А чому?– Важко сказати. Швидше за все, проявляються т. зв. відкладені смерті. Є така теорія, біологи нею користуються: кожен організм має певний ресурс, І коли цей ресурс вичерпується, людина вмирає, не важливо від чого – інфаркт, інсульт або онкологія. Привід смерті може бути різним, але глибинна причина полягає в повному вичерпанні ресурсів організму.Швидше за все, про ці відкладені смерті можна говорити і зараз, у всякому разі я не бачу нічого такого, що б вплинуло по-іншому.