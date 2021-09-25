stm написав:Обратитесь к Флер, она поделится счастьем и радостью знаний со всеми вами)))
Запросто! Начну, пожалуй, с вас, а то что-то вы совсем сникли. Вы уже обновили свой осенний гардероб? С сегодняшнего дня в Миратоне скидки на новую коллекцию обуви. Две пары ботинок обошлись мне всего лишь 8000 грн. Еще советую для срочного поднятия настроения освежить маникюр и педикюр. Тренды по ним легко находятся в гугле
stm написав:Обратитесь к Флер, она поделится счастьем и радостью знаний со всеми вами)))
Запросто! Начну, пожалуй, с вас, а то что-то вы совсем сникли. Вы уже обновили свой осенний гардероб? С сегодняшнего дня в Миратоне скидки на новую коллекцию обуви. Две пары ботинок обошлись мне всего лишь 8000 грн. Еще советую для срочного поднятия настроения освежить маникюр и педикюр. Тренды по ним легко находятся в гугле
Откуда Миратон в Николаеве? а Печерск Вы ведь не любите ))) Хотя я всегда подозревала именно Печерск, предателям неплохо платят ))) не всем правда )))
По состоянию на 25 сентября, за сутки в Польше было сделано 38 тыс. прививок от COVID-19 (в Украине за 24 сентября сделано 160 тыс. прививок). Полностью вакцинированы в Польше уже более 19 млн. человек (в Украине - 5,4 млн.) https://www.polskieradio.pl/398/7856/Ar ... 1%96%D1%97 В Польше вакцинация уже иссякла?
П.с.
stm написав:Откуда Миратон в Николаеве?
В интернете есть и не забывайте, что я есть часто в Киеве
stm написав:а Печерск Вы ведь не любите ))) Хотя я всегда подозревала именно Печерск...
Как можно не любить Печерск?! Утром идешь, а улица пахнет дорогими ароматами духов, народ одет "с иголочки", туда-сюда едут новинки мирового автопрома ... Ммм... Жизнь прекрасна!
Востаннє редагувалось fler в Суб 25 вер, 2021 18:31, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:Употребление алкоголя осложняет лечение коронавируса, ОРВИ и многих других инфекционных заболеваний. Спиртное может усугубить ситуацию и свести на нет успехи проводимой терапии. Дело в том, что когда человек болеет инфекционным заболеванием, то его организм и так подвергается интоксикации. А после употребления алкоголя ему нужны дополнительные ресурсы для вывода ацетальдегида. Таким образом, спиртное лишь угнетает врожденную и адаптивную иммунные системы. Результаты соответствующего исследования ученых опубликованы в журнале Nutrients. https://www.mdpi.com/2072-6643/13/10/3317/htm
при этом при введении жёсткого карантина в супермаркете нельзя было купить носки или мешки для мусора, а алкоголь продавался без особых ограничений...
fin написав:Оказывается у нас довольно много врачей, да и просто обывателей, осенью ширяются вакциной от гриппа. Учитывая, что я каждый год почемуто подхватываю ОРЗ или ОРВИ, невзирая на мое высоковитаминное питание круглый год, то это меня заинтересовало. Неужели эта вакцина от гриппа предотвратит насморк, чихание, кашель? Если да, то согласен уколоться.
эффективность этих уколов как правило значительно меньше 50%...
Hotab написав:Фу как некрасиво обзываЦЦа)). Хотів у вас спитати, у демографічної хвилі народжуваності, що мала місце в 30-х роках 20-го сторіччя, коли очікувати черговий гребінь?? Бо ложбина була в липні, а коли вершина гребню? Десь восени,чи вже взимку? Вам там ніде глянути?
Не обзивайтесь - це буде правильний висновок. Якщо смерті від ковіду наростають взимку, то це його ще більше зближує з грипами чи ГРЗ. В будь-якому випадку вже недовго йому чи так чи інакше правити бал і викликати хайп.
Якщо наведете стату різних вікових груп по улюбленій на ніч глядучи темі смертності, то побачимо яка вікова група давала суттєві прирости. Впевнений, що якраз +80-річні. Чому? Ну, наприклад, Лібанова:
– При оцінці демографічних наслідків пандемії потрібно, перш за все, звертати увагу на динаміку загальної смертності, від усіх причин, а не тільки на кількість смертей, безпосередньо викликаних COVID-19. Наприклад, зростання смертності від серцево-судинних захворювань, можливо, було спровоковане тим, що хворі не отримували своєчасно кваліфіковану допомогу, а не отримували вони її якраз через пандемію. – Ви говорите про планові операції, які були поставлені на паузу? – Не тільки операції, взагалі лікування. Консервативного лікування не було, люди на перших порах не могли потрапити в поліклініки та лікарні. Все було направлено на COVID, як ніби інших хвороб і проблем взагалі не було. Ось 2021 рік мене більше турбує – з лютого йде шалений ріст. – А чому? – Важко сказати. Швидше за все, проявляються т. зв. відкладені смерті. Є така теорія, біологи нею користуються: кожен організм має певний ресурс, І коли цей ресурс вичерпується, людина вмирає, не важливо від чого – інфаркт, інсульт або онкологія. Привід смерті може бути різним, але глибинна причина полягає в повному вичерпанні ресурсів організму. Швидше за все, про ці відкладені смерті можна говорити і зараз, у всякому разі я не бачу нічого такого, що б вплинуло по-іншому. https://www.rbc.ua/ukr/news/ella-libano ... 29955.html
Добре, що хоч із запізненням на півтора року, зараз більше розуміння, що не варто позбавляти дітей права на освіту, а дорослих на працю. Більше не питайте ніц, бо ближчим часом не відпишу.