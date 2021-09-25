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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37783779378037813782>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 66
Мені вже зробили щеплення
67%
44
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:26

Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших, сказал ведущий эксперт.
По его словам, на примере Великобритании, если рассмотреть смертельные случаи от Covid, то умирают, как правило, очень пожилые люди, и не совсем понятно, что именно Covid стал причиной всех этих смертей.
https://www.express.co.uk/life-style/he ... us-vaccine

Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:46

  fler написав:Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших, сказал ведущий эксперт.
По его словам, на примере Великобритании, если рассмотреть смертельные случаи от Covid, то умирают, как правило, очень пожилые люди, и не совсем понятно, что именно Covid стал причиной всех этих смертей.
https://www.express.co.uk/life-style/he ... us-vaccine

Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..

Как говорят ковид вакцинаторы:
"після ̶в̶а̶к̶ц̶и̶н̶и̶ ковіду - не значить внаслідок"


Или "это другое"? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:12

  fler написав:Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ.


Да Флер, в Англии Рф уже не перегнать, даже главный английский ковидперестрашений настроен оптимистично -

Профессор Нил Фергюсон, чье моделирование сыграло важную роль в введении Великобритании в режим изоляции в марте прошлого года, сказал, что маловероятно, что стране придется вернуться в режим изоляции.

Он добавил: «До тех пор, пока мы сможем развернуть программу ревакцинации и вакцинацию подростков как можно скорее, я настроен умеренно оптимистично. Я очень сомневаюсь, что нам снова придется вернуться в режим изоляции».


Непонятно при чем тут Украина правда -

У жовтні лікарні будуть переповнені: епідеміолог спрогнозувала спалах коронавірусу в Україні

У чотирьох областях України перевищений рівень госпіталізацій хворих на коронавірус


  Ой+ написав:В будь-якому випадку вже недовго йому чи так чи інакше правити бал і викликати хайп.


Ви тоже кажется упустили в заявлении гендиректора Модерны одну существенную деталь :)
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:33

  Hotab написав:
  yama написав:мне не помогает ...каждый год делаю прививку от гриппа и два три раза болею ОРВ \ ОРЗ

Классно.
Сильный альфасамец. Какой-нибудь Ромасик должен сказать, что это именно прививка тебя заражает.

котик, ты скучный
в первые 10 мин Жолобак для тебя и для Ямы расскажет матчасть
а дальше есть сравнение с корью и оспой (для других котиков) и предвидение дельты (видео годичной давности)
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:38

  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин И количества переболевших, сказал ведущий эксперт.

Как говорят ковид вакцинаторы:
"після ̶в̶а̶к̶ц̶и̶н̶и̶ ковіду - не значить внаслідок"

Мы пахали — я и трактор
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:55

  Ромасик написав:
  Вкладчик1234 написав:
  fler написав:Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин И количества переболевших, сказал ведущий эксперт.
Как говорят ковид вакцинаторы:
"після ̶в̶а̶к̶ц̶и̶н̶и̶ ковіду - не значить внаслідок"
Мы пахали — я и трактор
Не розумію іронії
Офіційно повністю вакцинованих в Україні - 5+млн
Згідно досліджень маючих імунітет( читай перехворівших) - 12-15 млн
Питання на засипку
Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет
12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:00

  budivelnik написав:Питання на засипку
Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет
12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих?


Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки?

Для порівняння -

В Норвегии с 25 сентября снимут большинство ограничений, которые ввели в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Ограничения решили снять, потому что в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили 90% граждан старше 18 лет.


Оце я розумію колективний імунітет, а то хворіли-хворіли і знову локдаун на горизонті
Востаннє редагувалось IgA в Суб 25 вер, 2021 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:01

Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:даже сейчас не намечается..

Что готовы на это поставить?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Згідно досліджень маючих імунітет( читай перехворівших) - 12-15 млн
Питання на засипку


и звучит оно так: как же так мышебратья никак не переболеют для коллективного иммунитета??? Уже 0.5% населения выкосил Ковид, и все на хаях, не спадает. Но мы то особенные ж))
Hotab
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