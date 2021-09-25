Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших, сказал ведущий эксперт. По его словам, на примере Великобритании, если рассмотреть смертельные случаи от Covid, то умирают, как правило, очень пожилые люди, и не совсем понятно, что именно Covid стал причиной всех этих смертей. https://www.express.co.uk/life-style/he ... us-vaccine
Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..
fler написав:Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин и количества переболевших, сказал ведущий эксперт. По его словам, на примере Великобритании, если рассмотреть смертельные случаи от Covid, то умирают, как правило, очень пожилые люди, и не совсем понятно, что именно Covid стал причиной всех этих смертей. https://www.express.co.uk/life-style/he ... us-vaccine
Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. На самом деле, у нас и раньше не было, как в РФ, и даже сейчас не намечается..
Как говорят ковид вакцинаторы: "після ̶в̶а̶к̶ц̶и̶н̶и̶ ковіду - не значить внаслідок"
fler написав:Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ.
Да Флер, в Англии Рф уже не перегнать, даже главный английский ковидперестрашений настроен оптимистично -
Профессор Нил Фергюсон, чье моделирование сыграло важную роль в введении Великобритании в режим изоляции в марте прошлого года, сказал, что маловероятно, что стране придется вернуться в режим изоляции.
Он добавил: «До тех пор, пока мы сможем развернуть программу ревакцинации и вакцинацию подростков как можно скорее, я настроен умеренно оптимистично. Я очень сомневаюсь, что нам снова придется вернуться в режим изоляции».
Непонятно при чем тут Украина правда -
У жовтні лікарні будуть переповнені: епідеміолог спрогнозувала спалах коронавірусу в Україні
У чотирьох областях України перевищений рівень госпіталізацій хворих на коронавірус
Ой+ написав:В будь-якому випадку вже недовго йому чи так чи інакше правити бал і викликати хайп.
Ви тоже кажется упустили в заявлении гендиректора Модерны одну существенную деталь
fler написав:Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин И количества переболевших, сказал ведущий эксперт.
Как говорят ковид вакцинаторы: "після ̶в̶а̶к̶ц̶и̶н̶и̶ ковіду - не значить внаслідок"
fler написав:Сэр Джон Белл, региональный профессор медицины в Оксфордском университете, сказал, что к весне следующего года COVID может напоминать обычную простуду, поскольку иммунитет растет из-за вакцин И количества переболевших, сказал ведущий эксперт.
Как говорят ковид вакцинаторы: "після ̶в̶а̶к̶ц̶и̶н̶и̶ ковіду - не значить внаслідок"
Мы пахали — я и трактор
Не розумію іронії Офіційно повністю вакцинованих в Україні - 5+млн Згідно досліджень маючих імунітет( читай перехворівших) - 12-15 млн Питання на засипку Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет 12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих?