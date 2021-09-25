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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3779378037813782>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 66
Мені вже зробили щеплення
67%
44
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:09

  IgA написав:
  fler написав:Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ.


Да Флер, в Англии Рф уже не перегнать, ..


"Трактор" в Британии "напахал" 24 сентября за сутки +35620, в РФ +20942.

  IgA написав:Непонятно при чем тут Украина правда -


Та ясно шо не при делах со своими +9058... :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:14

  fler написав:"Трактор" в Британии "напахал" 24 сентября за сутки +35620, в РФ +20942.


Вы ж сами пишете что ковид будет как обычный грипп, по умершим считайте -

Британия - 122
РФ - 822
Украина - 133 и это еще желтая зона :D

Только в Англии все тихо и спокойно, даже маски не нужны, а в Украине цирк с вакцинацией учителей. Вам не кажется что Ваши цифры не вполне адекватно отражают реальность?

Если про сравнение темпов с вакцинацией то тоже мимо, то в Британии рекорд был более 900 тыс прививок за день, страшно даже представить что творилось бы в больницах если бы столько же заболевших за день было.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:23

  IgA написав:
  budivelnik написав:Питання на засипку
Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет
12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих?
Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки?
1 Є хороша приказка
І Ви кажіть...
2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...
До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....
Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії
03-20 _____ 1____03-21 ___ 227
04-20 _____ 9____04-21 ___ 359
05-20 ____ 14____05-21 ___ 197
06-20 ____ 14____06-21 ____ 51
07-20 ____ 17____07-21 ____ 17
08-20 ____ 28____08-21 ____ 28
09-20 ____ 51____09-21 ____ 52
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
Ви бачите щось сильно загрозливе?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:29

  budivelnik написав:Ви бачите щось сильно загрозливе?


В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь?
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:41

  budivelnik написав:
  IgA написав:
  budivelnik написав:Питання на засипку
Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет
12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих?
Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки?
1 Є хороша приказка
І Ви кажіть...
2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...
До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....
Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії
03-20 _____ 1____03-21 ___ 227
04-20 _____ 9____04-21 ___ 359
05-20 ____ 14____05-21 ___ 197
06-20 ____ 14____06-21 ____ 51
07-20 ____ 17____07-21 ____ 17
08-20 ____ 28____08-21 ____ 28
09-20 ____ 51____09-21 ____ 52
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
Ви бачите щось сильно загрозливе?

Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:47

  IgA написав:
  budivelnik написав:2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...
До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....
Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії
03-20 _____ 1____03-21 ___ 227
04-20 _____ 9____04-21 ___ 359
05-20 ____ 14____05-21 ___ 197
06-20 ____ 14____06-21 ____ 51
07-20 ____ 17____07-21 ____ 17
08-20 ____ 28____08-21 ____ 28
09-20 ____ 51____09-21 ____ 52
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
Ви бачите щось сильно загрозливе?
В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь?
В Україні 20000 населенний пунктів..
Ми кожного разу будемо закривати Україну коли в Харкові стане не вистарчати ліжок, а в Полтаві будуть закривати ковідні відділення бо не вистарчає хворих на ковід?
Згідно з цим джерелом
https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy
В Україні
61641 вільних ліжок, або78% вільних, з яких 34684 вільні і забезпечені киснем
13327 зайнятих ковідними хворими, або 22% зайнятих...

Чого істеримо?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик )))
І що?
113 в день - ковід
1800 в день - інші випадки
І те і те можна множити на 30
Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:52

  budivelnik написав:
  stm написав:Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик )))
І що?
113 в день - ковід
1800 в день - інші випадки
І те і те можна множити на 30
Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде.

А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:54

  stm написав:
  budivelnik написав:
  stm написав:Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик )))
І що?
113 в день - ковід
1800 в день - інші випадки
І те і те можна множити на 30
Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде.
А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста
Я можу показати
всього _____ 1885
кровообіг _____ 1182
рак _____ 206
ковід _____ 173
травлення _____ 67
дихання _____ 61
грип _____ 47
інфекційні _____ 18
нещасні _____ 26
нерви _____ 12
сечостатева _____ 7
ендокринні _____ 6
природжені _____ 6
інші 63
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 вер, 2021 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 22:57

  budivelnik написав:Чого істеримо?


Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки )
IgA
 
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