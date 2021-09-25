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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3779378037813782> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 66 Мені вже зробили щеплення 67% 44 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 6 Всього голосів : 66 Додано: Суб 25 вер, 2021 22:09 IgA написав: fler написав: Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ. Как известно, у страха глаза велики, поэтому ковид-перестрашени решили, что мы догоним или повторим РФ.



Да Флер, в Англии Рф уже не перегнать, ..

Да Флер, в Англии Рф уже не перегнать, ..



"Трактор" в Британии "напахал" 24 сентября за сутки +35620, в РФ +20942.



IgA написав: Непонятно при чем тут Украина правда -

Непонятно при чем тут Украина правда -



Та ясно шо не при делах со своими +9058... "Трактор" в Британии "напахал" 24 сентября за сутки +35620, в РФ +20942.Та ясно шо не при делах со своими +9058... fler

Повідомлень: 2080 З нами з: 07.08.09 Подякував: 620 раз. Подякували: 774 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:14 fler написав: "Трактор" в Британии "напахал" 24 сентября за сутки +35620, в РФ +20942. "Трактор" в Британии "напахал" 24 сентября за сутки +35620, в РФ +20942.



Вы ж сами пишете что ковид будет как обычный грипп, по умершим считайте -



Британия - 122

РФ - 822

Украина - 133 и это еще желтая зона



Только в Англии все тихо и спокойно, даже маски не нужны, а в Украине цирк с вакцинацией учителей. Вам не кажется что Ваши цифры не вполне адекватно отражают реальность?



Если про сравнение темпов с вакцинацией то тоже мимо, то в Британии рекорд был более 900 тыс прививок за день, страшно даже представить что творилось бы в больницах если бы столько же заболевших за день было. Вы ж сами пишете что ковид будет как обычный грипп, по умершим считайте -Британия - 122РФ - 822Украина - 133 и это еще желтая зонаТолько в Англии все тихо и спокойно, даже маски не нужны, а в Украине цирк с вакцинацией учителей. Вам не кажется что Ваши цифры не вполне адекватно отражают реальность?Если про сравнение темпов с вакцинацией то тоже мимо, то в Британии рекорд был более 900 тыс прививок за день, страшно даже представить что творилось бы в больницах если бы столько же заболевших за день было. IgA Повідомлень: 756 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:23 IgA написав: budivelnik написав: Питання на засипку

Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет

12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих? Питання на засипкуЧий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих? Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки? Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки? 1 Є хороша приказка

І Ви кажіть...

2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...

До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....

Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії

03-20 _____ 1____03-21 ___ 227

04-20 _____ 9____04-21 ___ 359

05-20 ____ 14____05-21 ___ 197

06-20 ____ 14____06-21 ____ 51

07-20 ____ 17____07-21 ____ 17

08-20 ____ 28____08-21 ____ 28

09-20 ____ 51____09-21 ____ 52

10-20 ___ 102

11-20 ___ 172

12-20 ___ 192

01-21 ___ 130

02-21 ___ 112

Ви бачите щось сильно загрозливе? 1 Є хороша приказкаІ Ви кажіть...2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії03-20 _____ 1____03-21 ___ 22704-20 _____ 9____04-21 ___ 35905-20 ____ 14____05-21 ___ 19706-20 ____ 14____06-21 ____ 5107-20 ____ 17____07-21 ____ 1708-20 ____ 28____08-21 ____ 2809-20 ____ 51____09-21 ____ 5210-20 ___ 10211-20 ___ 17212-20 ___ 19201-21 ___ 13002-21 ___ 112Ви бачите щось сильно загрозливе? budivelnik

Повідомлень: 25019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 2722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:29 budivelnik написав: Ви бачите щось сильно загрозливе? Ви бачите щось сильно загрозливе?



В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь? В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь? IgA Повідомлень: 756 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:41 budivelnik написав: IgA написав: budivelnik написав: Питання на засипку

Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет

12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих? Питання на засипкуЧий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих? Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки? Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки? 1 Є хороша приказка

І Ви кажіть...

2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...

До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....

Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії

03-20 _____ 1____03-21 ___ 227

04-20 _____ 9____04-21 ___ 359

05-20 ____ 14____05-21 ___ 197

06-20 ____ 14____06-21 ____ 51

07-20 ____ 17____07-21 ____ 17

08-20 ____ 28____08-21 ____ 28

09-20 ____ 51____09-21 ____ 52

10-20 ___ 102

11-20 ___ 172

12-20 ___ 192

01-21 ___ 130

02-21 ___ 112

Ви бачите щось сильно загрозливе? 1 Є хороша приказкаІ Ви кажіть...2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії03-20 _____ 1____03-21 ___ 22704-20 _____ 9____04-21 ___ 35905-20 ____ 14____05-21 ___ 19706-20 ____ 14____06-21 ____ 5107-20 ____ 17____07-21 ____ 1708-20 ____ 28____08-21 ____ 2809-20 ____ 51____09-21 ____ 5210-20 ___ 10211-20 ___ 17212-20 ___ 19201-21 ___ 13002-21 ___ 112Ви бачите щось сильно загрозливе?

Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) stm

Повідомлень: 3058 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:47 IgA написав: budivelnik написав: 2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...

До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....

Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії

03-20 _____ 1____03-21 ___ 227

04-20 _____ 9____04-21 ___ 359

05-20 ____ 14____05-21 ___ 197

06-20 ____ 14____06-21 ____ 51

07-20 ____ 17____07-21 ____ 17

08-20 ____ 28____08-21 ____ 28

09-20 ____ 51____09-21 ____ 52

10-20 ___ 102

11-20 ___ 172

12-20 ___ 192

01-21 ___ 130

02-21 ___ 112

Ви бачите щось сильно загрозливе? 2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії03-20 _____ 1____03-21 ___ 22704-20 _____ 9____04-21 ___ 35905-20 ____ 14____05-21 ___ 19706-20 ____ 14____06-21 ____ 5107-20 ____ 17____07-21 ____ 1708-20 ____ 28____08-21 ____ 2809-20 ____ 51____09-21 ____ 5210-20 ___ 10211-20 ___ 17212-20 ___ 19201-21 ___ 13002-21 ___ 112Ви бачите щось сильно загрозливе? В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь? В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь? В Україні 20000 населенний пунктів..

Ми кожного разу будемо закривати Україну коли в Харкові стане не вистарчати ліжок, а в Полтаві будуть закривати ковідні відділення бо не вистарчає хворих на ковід?

Згідно з цим джерелом

https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy

В Україні

61641 вільних ліжок, або78% вільних, з яких 34684 вільні і забезпечені киснем

13327 зайнятих ковідними хворими, або 22% зайнятих...



Чого істеримо? В Україні 20000 населенний пунктів..Ми кожного разу будемо закривати Україну коли в Харкові стане не вистарчати ліжок, а в Полтаві будуть закривати ковідні відділення бо не вистарчає хворих на ковід?Згідно з цим джереломВ Україні61641 вільних ліжок, або78% вільних, з яких 34684 вільні і забезпечені киснем13327 зайнятих ковідними хворими, або 22% зайнятих...Чого істеримо? Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 2722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире stm написав: Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) І що?

113 в день - ковід

1800 в день - інші випадки

І те і те можна множити на 30

Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде. І що?113 в день - ковід1800 в день - інші випадкиІ те і те можна множити на 30Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде. budivelnik

Повідомлень: 25019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 2722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:52 budivelnik написав: stm написав: Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) І що?

113 в день - ковід

1800 в день - інші випадки

І те і те можна множити на 30

Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде. І що?113 в день - ковід1800 в день - інші випадкиІ те і те можна множити на 30Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде.

А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста stm

Повідомлень: 3058 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:54 stm написав: budivelnik написав: stm написав: Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик ))) І що?

113 в день - ковід

1800 в день - інші випадки

І те і те можна множити на 30

Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде. І що?113 в день - ковід1800 в день - інші випадкиІ те і те можна множити на 30Маклаудами безсмертними все одно стати не вийде. А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста Я можу показати

всього _____ 1885

кровообіг _____ 1182

рак _____ 206

ковід _____ 173

травлення _____ 67

дихання _____ 61

грип _____ 47

інфекційні _____ 18

нещасні _____ 26

нерви _____ 12

сечостатева _____ 7

ендокринні _____ 6

природжені _____ 6

інші 63 Я можу показативсього _____ 1885кровообіг _____ 1182рак _____ 206ковід _____ 173травлення _____ 67дихання _____ 61грип _____ 47інфекційні _____ 18нещасні _____ 26нерви _____ 12сечостатева _____ 7ендокринні _____ 6природжені _____ 6інші 63 Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 вер, 2021 23:05, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 2722 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 22:57 budivelnik написав: Чого істеримо? Чого істеримо?



Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки ) Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки ) IgA Повідомлень: 756 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3779378037813782> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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