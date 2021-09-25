fler написав:"Трактор" в Британии "напахал" 24 сентября за сутки +35620, в РФ +20942.
Вы ж сами пишете что ковид будет как обычный грипп, по умершим считайте -
Британия - 122 РФ - 822 Украина - 133 и это еще желтая зона
Только в Англии все тихо и спокойно, даже маски не нужны, а в Украине цирк с вакцинацией учителей. Вам не кажется что Ваши цифры не вполне адекватно отражают реальность?
Если про сравнение темпов с вакцинацией то тоже мимо, то в Британии рекорд был более 900 тыс прививок за день, страшно даже представить что творилось бы в больницах если бы столько же заболевших за день было.
budivelnik написав:Питання на засипку Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет 12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих?
Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки?
1 Є хороша приказка І Ви кажіть... 2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія... До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний.... Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії 03-20 _____ 1____03-21 ___ 227 04-20 _____ 9____04-21 ___ 359 05-20 ____ 14____05-21 ___ 197 06-20 ____ 14____06-21 ____ 51 07-20 ____ 17____07-21 ____ 17 08-20 ____ 28____08-21 ____ 28 09-20 ____ 51____09-21 ____ 52 10-20 ___ 102 11-20 ___ 172 12-20 ___ 192 01-21 ___ 130 02-21 ___ 112 Ви бачите щось сильно загрозливе?
budivelnik написав:Ви бачите щось сильно загрозливе?
В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь?
budivelnik написав:Питання на засипку Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет 12-15 млн перехворівших чи 5 млн вакцинованих?
Що ж це за імунітет такий, якщо вже говорять про червону зону за пару тижнів при збереженні динаміки?
1 Є хороша приказка І Ви кажіть... 2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія... До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний.... Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії 03-20 _____ 1____03-21 ___ 227 04-20 _____ 9____04-21 ___ 359 05-20 ____ 14____05-21 ___ 197 06-20 ____ 14____06-21 ____ 51 07-20 ____ 17____07-21 ____ 17 08-20 ____ 28____08-21 ____ 28 09-20 ____ 51____09-21 ____ 52 10-20 ___ 102 11-20 ___ 172 12-20 ___ 192 01-21 ___ 130 02-21 ___ 112 Ви бачите щось сильно загрозливе?
Среднее - это в день, умножим на 30 дней. И оппа, по 3400 в месяц - нормалек ))) будивельник, Вы прирожденный математик )))
budivelnik написав:2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія... До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний.... Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії 03-20 _____ 1____03-21 ___ 227 04-20 _____ 9____04-21 ___ 359 05-20 ____ 14____05-21 ___ 197 06-20 ____ 14____06-21 ____ 51 07-20 ____ 17____07-21 ____ 17 08-20 ____ 28____08-21 ____ 28 09-20 ____ 51____09-21 ____ 52 10-20 ___ 102 11-20 ___ 172 12-20 ___ 192 01-21 ___ 130 02-21 ___ 112 Ви бачите щось сильно загрозливе?
В Харькові он вже закінчуються місця в лікарнях. А враховуючи що Антей писав про покращення в медицині в останні місяці, вони цього разу почнуть закінчуватися в інших областях навіть раніше ніж весною. Що потім буде самі здогадаєтесь?
В Україні 20000 населенний пунктів.. Ми кожного разу будемо закривати Україну коли в Харкові стане не вистарчати ліжок, а в Полтаві будуть закривати ковідні відділення бо не вистарчає хворих на ковід? Згідно з цим джерелом https://covid19.gov.ua/analitichni-paneli-dashbordy В Україні 61641 вільних ліжок, або78% вільних, з яких 34684 вільні і забезпечені киснем 13327 зайнятих ковідними хворими, або 22% зайнятих...
Чого істеримо?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 25 вер, 2021 22:50, всього редагувалось 1 раз.
Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки )