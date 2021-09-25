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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 23:03
Додано: Суб 25 вер, 2021 23:10
Поки що я набагато правіший ніж мої опоненти
1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років)
2 Падіння народжуваності йде дикими темпами
3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)
Тому ще раз
Я в Україні не істерю
Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?
ПС
Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно ( так само як і масок), Угорщина та взагалі пропускає транзитом усіх і навіть не вимагає сертифікатів про вакцинування чи тестів....
Додано: Суб 25 вер, 2021 23:13
Держкомстат
Я можу показати, подобово січень-липень 2021
всього ________ 1885
кровообіг _____ 1182
рак ____________ 206
ковід __________ 173
травлення _______ 67
дихання _________ 61
грип ____________ 47
інфекційні ______ 18
нещасні _________ 26
нерви ___________ 12
сечостатева ______ 7
ендокринні _______ 6
природжені _______ 6
інші______________63
Додано: Суб 25 вер, 2021 23:18
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