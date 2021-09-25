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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3779378037813782

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 66
Мені вже зробили щеплення
67%
44
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:03

  budivelnik написав:
  stm написав:А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста
Я можу показати 100 по нещасним, 800 по серцевосудинним, 100 по туберкульозу...і все це разом з ковідом буде 1800 в добу...

Покажите :) с указанием источника информации
stm
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:10

  IgA написав:
  budivelnik написав:Чого істеримо?
Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки )
Поки що я набагато правіший ніж мої опоненти
1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років)
2 Падіння народжуваності йде дикими темпами
3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)

Тому ще раз
Я в Україні не істерю
Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?
ПС
Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно ( так само як і масок), Угорщина та взагалі пропускає транзитом усіх і навіть не вимагає сертифікатів про вакцинування чи тестів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:13

  stm написав:
  budivelnik написав:
  stm написав:А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста
Я можу показати 100 по нещасним, 800 по серцевосудинним, 100 по туберкульозу...і все це разом з ковідом буде 1800 в добу...
Покажите :) с указанием источника информации
Держкомстат
Я можу показати, подобово січень-липень 2021
всього ________ 1885
кровообіг _____ 1182
рак ____________ 206
ковід __________ 173
травлення _______ 67
дихання _________ 61
грип ____________ 47
інфекційні ______ 18
нещасні _________ 26
нерви ___________ 12
сечостатева ______ 7
ендокринні _______ 6
природжені _______ 6
інші______________63
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:18

  Ромасик написав:

В "тоталитарном режиме" даже можно шутить про такое? :lol:

У нас в демократии такое приравнивается к "агрессивной пропаганде" :)
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