Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки )
Поки що я набагато правіший ніж мої опоненти 1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років) 2 Падіння народжуваності йде дикими темпами 3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)
Тому ще раз Я в Україні не істерю Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте? ПС Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно ( так само як і масок), Угорщина та взагалі пропускає транзитом усіх і навіть не вимагає сертифікатів про вакцинування чи тестів....
budivelnik написав:Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте? ПС Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно
В Угорщині 57% вакцинованих, в Хорватії 44, можна і розслабитись трохи. А Ви якого заспокоюєте, хочете щоб і далі було 13% вакцинованих і сидіти в карантині до весни?
Весной в Украине могут быть отменены карантинные ограничения, если большинство вакцинируется, – Ляшко
ох и нравятся мне такие заявление Ляшко... а если большинство того посмеет "не вакцинироваться" ? шо тогда? дальше будет карантин? еще год? а если большинство переболеет? (а может уже?)
Но то такое - думаю если большинство стран Европы начнут отменят ограничения - у нас тоже чудным образом будут сразу наблюдаться "улучшения" во всём. И услышим как хорошо работала вся система и лично пан Ляшко ... и не важно будет на тот момент будет 20% вакцинированных или даже целых 60%. Начнут оды себе петь победоносные - может даже какой нибудь налог ввидут от 0,5%... 1,5% "на борьбу со здоровьем нации"
З.Ы. и ещё всяким ограничениям уже практически 2 года ... 2 года жизни это практически около 3% продолжительности жизни для каждого человека это как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего
uaprofi написав:это как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего
Какой дискомфорт вы испытали за эти "практически 2 года" (вообще 1.5 года мы слышим о ковид19) , что вы называете это "украли из жизни"? Я за это время был в 4 странах, страну всю тоже объехал не раз , заведения увеселительные посещал и посещаю. А вы все это время были к батарее в больнице прикованы наручниками?? Так может то с вами 2 блондинки с третьим размером в медицинском халатике пробовали играть в "красной комнате", а вы не поняли, и вас оставили и ушли, забыв отстегнуть?
budivelnik написав:Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік
Кто-нибудь видел в статистике это "падіння загальної смертності в порівнянні з попередніми аналогічними періодами", чтобы оно позволило заявить что все те десятки тысяч не дожили 12 месяцев?? О чем повествует этот гражданин, дисиденты, вы не знаете?))?