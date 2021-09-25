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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3779378037813782 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 66 Мені вже зробили щеплення 67% 44 Не можу за станом здоров'я 2% 1 Не вірю в ефективність вакцин 3% 2 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 2% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 9% 6 Всього голосів : 66 Додано: Суб 25 вер, 2021 23:10 IgA написав: budivelnik написав: Чого істеримо? Чого істеримо? Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки ) Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки ) Поки що я набагато правіший ніж мої опоненти

1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років)

2 Падіння народжуваності йде дикими темпами

3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)



Тому ще раз

Я в Україні не істерю

Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?

ПС

Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно ( так само як і масок), Угорщина та взагалі пропускає транзитом усіх і навіть не вимагає сертифікатів про вакцинування чи тестів.... Поки що я набагато правіший ніж мої опоненти1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років)2 Падіння народжуваності йде дикими темпами3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)Тому ще разЯ в Україні не істерюВи якого милого з благополучної англії нагнітаєте?ПСНі Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно ( так само як і масок), Угорщина та взагалі пропускає транзитом усіх і навіть не вимагає сертифікатів про вакцинування чи тестів.... budivelnik

Повідомлень: 25019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 2723 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 вер, 2021 23:13 stm написав: budivelnik написав: stm написав: А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста Я можу показати 100 по нещасним, 800 по серцевосудинним, 100 по туберкульозу...і все це разом з ковідом буде 1800 в добу... Я можу показати 100 по нещасним, 800 по серцевосудинним, 100 по туберкульозу...і все це разом з ковідом буде 1800 в добу... Покажите с указанием источника информации Покажитес указанием источника информации Держкомстат

Я можу показати, подобово січень-липень 2021

всього ________ 1885

кровообіг _____ 1182

рак ____________ 206

ковід __________ 173

травлення _______ 67

дихання _________ 61

грип ____________ 47

інфекційні ______ 18

нещасні _________ 26

нерви ___________ 12

сечостатева ______ 7

ендокринні _______ 6

природжені _______ 6

інші______________63 ДержкомстатЯ можу показати, подобово січень-липень 2021кровообіг _____ 1182рак ____________ 206травлення _______ 67дихання _________ 61грип ____________ 47інфекційні ______ 18нещасні _________ 26нерви ___________ 12сечостатева ______ 7ендокринні _______ 6природжені _______ 6інші______________63 budivelnik

Повідомлень: 25019 З нами з: 15.01.09 Подякував: 223 раз. Подякували: 2723 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 00:19 budivelnik написав: Держкомстат

Я можу показати, подобово січень-липень 2021

всього ________ 1885

кровообіг _____ 1182

рак ____________ 206

ковід __________ 173

травлення _______ 67

дихання _________ 61

грип ____________ 47

інфекційні ______ 18

нещасні _________ 26

нерви ___________ 12

сечостатева ______ 7

ендокринні _______ 6

природжені _______ 6

інші______________63 ДержкомстатЯ можу показати, подобово січень-липень 2021кровообіг _____ 1182рак ____________ 206травлення _______ 67дихання _________ 61грип ____________ 47інфекційні ______ 18нещасні _________ 26нерви ___________ 12сечостатева ______ 7ендокринні _______ 6природжені _______ 6інші______________63

А теперь моя табличка, тот же источник







Загадка, почему смертники растут в системах кровообращения при росте ковидников? А теперь моя табличка, тот же источникЗагадка, почему смертники растут в системах кровообращения при росте ковидников? stm

Повідомлень: 3059 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 00:49 budivelnik написав: Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?

ПС

Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?ПСНі Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно



В Угорщині 57% вакцинованих, в Хорватії 44, можна і розслабитись трохи.

А Ви якого заспокоюєте, хочете щоб і далі було 13% вакцинованих і сидіти в карантині до весни?



Весной в Украине могут быть отменены карантинные ограничения, если большинство вакцинируется, – Ляшко В Угорщині 57% вакцинованих, в Хорватії 44, можна і розслабитись трохи.А Ви якого заспокоюєте, хочете щоб і далі було 13% вакцинованих і сидіти в карантині до весни? IgA Повідомлень: 757 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 133 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 01:10 IgA написав: budivelnik написав: Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?

ПС

Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?ПСНі Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно



В Угорщині 57% вакцинованих, в Хорватії 44, можна і розслабитись трохи.

А Ви якого заспокоюєте, хочете щоб і далі було 13% вакцинованих і сидіти в карантині до весни?



Весной в Украине могут быть отменены карантинные ограничения, если большинство вакцинируется, – Ляшко В Угорщині 57% вакцинованих, в Хорватії 44, можна і розслабитись трохи.А Ви якого заспокоюєте, хочете щоб і далі було 13% вакцинованих і сидіти в карантині до весни?



ох и нравятся мне такие заявление Ляшко... а если большинство того посмеет "не вакцинироваться" ?

шо тогда? дальше будет карантин? еще год?

а если большинство переболеет? (а может уже?)



Но то такое - думаю если большинство стран Европы начнут отменят ограничения - у нас тоже чудным образом будут сразу наблюдаться "улучшения" во всём. И услышим как хорошо работала вся система и лично пан Ляшко ... и не важно будет на тот момент будет 20% вакцинированных или даже целых 60%.

Начнут оды себе петь победоносные - может даже какой нибудь налог ввидут от 0,5%... 1,5% "на борьбу со здоровьем нации"



З.Ы.

и ещё всяким ограничениям уже практически 2 года ... 2 года жизни это практически около 3% продолжительности жизни для каждого человека

это как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего ох и нравятся мне такие заявление Ляшко... а если большинство того посмеет "не вакцинироваться" ?шо тогда? дальше будет карантин? еще год?а если большинство переболеет? (а может уже?)Но то такое - думаю если большинство стран Европы начнут отменят ограничения - у нас тоже чудным образом будут сразу наблюдаться "улучшения" во всём. И услышим как хорошо работала вся система и лично пан Ляшко ... и не важно будет на тот момент будет 20% вакцинированных или даже целых 60%.Начнут оды себе петь победоносные - может даже какой нибудь налог ввидут от 0,5%... 1,5% "на борьбу со здоровьем нации"З.Ы.и ещё всяким ограничениям уже практически 2 года ... 2 года жизни это практически около 3% продолжительности жизни для каждого человекаэто как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего uaprofi

Повідомлень: 4929 З нами з: 21.04.11 Подякував: 700 раз. Подякували: 475 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 07:39 Re: Эпидемия коронавируса в мире uaprofi написав: это как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего это как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего



Какой дискомфорт вы испытали за эти "практически 2 года" (вообще 1.5 года мы слышим о ковид19) , что вы называете это "украли из жизни"? Я за это время был в 4 странах, страну всю тоже объехал не раз , заведения увеселительные посещал и посещаю. А вы все это время были к батарее в больнице прикованы наручниками?? Так может то с вами 2 блондинки с третьим размером в медицинском халатике пробовали играть в "красной комнате", а вы не поняли, и вас оставили и ушли, забыв отстегнуть?





budivelnik написав: Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік



Кто-нибудь видел в статистике это "падіння загальної смертності в порівнянні з попередніми аналогічними періодами", чтобы оно позволило заявить что все те десятки тысяч не дожили 12 месяцев??

О чем повествует этот гражданин, дисиденты, вы не знаете?))? Какой дискомфорт вы испытали за эти "практически 2 года" (вообще 1.5 года мы слышим о ковид19) , что вы называете это "украли из жизни"? Я за это время был в 4 странах, страну всю тоже объехал не раз , заведения увеселительные посещал и посещаю. А вы все это время были к батарее в больнице прикованы наручниками?? Так может то с вами 2 блондинки с третьим размером в медицинском халатике пробовали играть в "красной комнате", а вы не поняли, и вас оставили и ушли, забыв отстегнуть?Кто-нибудь видел в статистике это "падіння загальної смертності в порівнянні з попередніми аналогічними періодами", чтобы оно позволило заявить что все те десятки тысяч не дожили 12 месяцев??О чем повествует этот гражданин, дисиденты, вы не знаете?))? Hotab

Повідомлень: 4778 З нами з: 15.02.09 Подякував: 230 раз. Подякували: 1371 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3779378037813782 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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