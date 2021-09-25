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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3779378037813782

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 66
Мені вже зробили щеплення
67%
44
Не можу за станом здоров'я
2%
1
Не вірю в ефективність вакцин
3%
2
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
2%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:10

  IgA написав:
  budivelnik написав:Чого істеримо?
Та я то якраз спостерігаю за розвитком ситуації з безпечної відстані і причин для істерики в мене немає, а от Ви скоро можете безпосередньо стикнутися з наслідками Вашої діяльності на форумі. Знову будете вираховувати людинороки )
Поки що я набагато правіший ніж мої опоненти
1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років)
2 Падіння народжуваності йде дикими темпами
3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)

Тому ще раз
Я в Україні не істерю
Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?
ПС
Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно ( так само як і масок), Угорщина та взагалі пропускає транзитом усіх і навіть не вимагає сертифікатів про вакцинування чи тестів....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 23:13

  stm написав:
  budivelnik написав:
  stm написав:А покажите среднее в 1800 по другим, пожалуйста
Я можу показати 100 по нещасним, 800 по серцевосудинним, 100 по туберкульозу...і все це разом з ковідом буде 1800 в добу...
Покажите :) с указанием источника информации
Держкомстат
Я можу показати, подобово січень-липень 2021
всього ________ 1885
кровообіг _____ 1182
рак ____________ 206
ковід __________ 173
травлення _______ 67
дихання _________ 61
грип ____________ 47
інфекційні ______ 18
нещасні _________ 26
нерви ___________ 12
сечостатева ______ 7
ендокринні _______ 6
природжені _______ 6
інші______________63
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 00:19

  budivelnik написав:Держкомстат
Я можу показати, подобово січень-липень 2021
всього ________ 1885
кровообіг _____ 1182
рак ____________ 206
ковід __________ 173
травлення _______ 67
дихання _________ 61
грип ____________ 47
інфекційні ______ 18
нещасні _________ 26
нерви ___________ 12
сечостатева ______ 7
ендокринні _______ 6
природжені _______ 6
інші______________63

А теперь моя табличка, тот же источник

Зображення

Загадка, почему смертники растут в системах кровообращения при росте ковидников?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 00:49

  budivelnik написав:Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?
ПС
Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно


В Угорщині 57% вакцинованих, в Хорватії 44, можна і розслабитись трохи.
А Ви якого заспокоюєте, хочете щоб і далі було 13% вакцинованих і сидіти в карантині до весни?

Весной в Украине могут быть отменены карантинные ограничения, если большинство вакцинируется, – Ляшко
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 01:10

  IgA написав:
  budivelnik написав:Ви якого милого з благополучної англії нагнітаєте?
ПС
Ні Угорщина, ні Хорватія -істерики не помітно


В Угорщині 57% вакцинованих, в Хорватії 44, можна і розслабитись трохи.
А Ви якого заспокоюєте, хочете щоб і далі було 13% вакцинованих і сидіти в карантині до весни?

Весной в Украине могут быть отменены карантинные ограничения, если большинство вакцинируется, – Ляшко


ох и нравятся мне такие заявление Ляшко... а если большинство того посмеет "не вакцинироваться" ?
шо тогда? дальше будет карантин? еще год?
а если большинство переболеет? (а может уже?)

Но то такое - думаю если большинство стран Европы начнут отменят ограничения - у нас тоже чудным образом будут сразу наблюдаться "улучшения" во всём. И услышим как хорошо работала вся система и лично пан Ляшко ... и не важно будет на тот момент будет 20% вакцинированных или даже целых 60%.
Начнут оды себе петь победоносные - может даже какой нибудь налог ввидут от 0,5%... 1,5% "на борьбу со здоровьем нации"

З.Ы.
и ещё всяким ограничениям уже практически 2 года ... 2 года жизни это практически около 3% продолжительности жизни для каждого человека
это как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 07:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  uaprofi написав:это как бы у каждого в сутки украли 43 минуты ... у каждого живущего


Какой дискомфорт вы испытали за эти "практически 2 года" (вообще 1.5 года мы слышим о ковид19) , что вы называете это "украли из жизни"? Я за это время был в 4 странах, страну всю тоже объехал не раз , заведения увеселительные посещал и посещаю. А вы все это время были к батарее в больнице прикованы наручниками?? Так может то с вами 2 блондинки с третьим размером в медицинском халатике пробовали играть в "красной комнате", а вы не поняли, и вас оставили и ушли, забыв отстегнуть?


  budivelnik написав:Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік


Кто-нибудь видел в статистике это "падіння загальної смертності в порівнянні з попередніми аналогічними періодами", чтобы оно позволило заявить что все те десятки тысяч не дожили 12 месяцев?? :lol:
О чем повествует этот гражданин, дисиденты, вы не знаете?))? :mrgreen:
Hotab
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