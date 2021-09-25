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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3782378337843785

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 67
Мені вже зробили щеплення
66%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:А что там с Киселёвым?

Рассказал,как ему понравилось. )))


Ну и заодно
Или по умолчанию считаем, что социально приемлемо терять под тысячу людей каждый день. Для государства – нет, не приемлемо. Государственная машина предпринимает сверхусилия, чтобы защитить людей – привить и лечить.


https://www-vesti-ru.cdn.ampproject.org ... %2F2618303


(источник Вкладчику должен "зайти"))

Бггг. Не 1000, а 2500-3000 в день)). Этак
тысяч по 100 избыточных и в августе, и сентябре .
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:15

  Hotab написав:stm , я могу несколько дисидентских версий накидать))). Они, конечно, одна нелепее другой, "но что-то ж надо говорить" :mrgreen:
1. В одни месяцы боялись и умирали от страха, а в другие перебоялись.
2. Хвыли 80-летних, демографични, они неравномерны))


Расслабьтесь, Hotab, вам это не дано понять 8)
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:37

  fler написав:
Расслабьтесь, Hotab, вам это не дано понять 8)

А кому дано?
stm
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:03

Флер,что там по росту "онко и других причин"?))

  fler написав:
  Hotab написав:stm , я могу несколько дисидентских версий накидать))). Они, конечно, одна нелепее другой, "но что-то ж надо говорить" :mrgreen:
1. В одни месяцы боялись и умирали от страха, а в другие перебоялись.
2. Хвыли 80-летних, демографични, они неравномерны))


Расслабьтесь, Hotab, вам это не дано понять 8)


Я буду способным учеником :oops:
Дайте мне постичь эту дисидентскую тайну. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:51

  IgA написав:
  budivelnik написав:Наш гуру ІСТЕРИКИ ніде не повідомив.
Тобто локдаун весною вводили бо читали фейсбук Істербіна і дуже перелякались? А Вас на форумі не читали, і не змогли заспокоїтись? :D
Локдаун вводили по кільком причинам
1 Спочатку не вистарчило аналітитики-тому прийшлось мавпувати і повторювати дії Європи
2 Потім виявилось що вводячи локдауни можна й заробити випрошуючи в Заходу вакцини і гранти
3 Потім виявилось що на локдауни можна списати всі помилки
4 Потім зявилийсь хейтери аля Істребін які осідлали хвилю психозу...

Як бачите , тим кому подібні рішення були не потрібні(наприклад Шведам) - вдалось не починаючи істерію з локдаунами - з карантинами покінчити
Нам ще потрібно пів-року рік, щоб населення потихеньку звикло що ковід
а - не страшний
б - назавжди
в -це одна з модифікацій сезонного грипу

ПС
Ловіть приклад від Істребіна
25.09.2021
133 - летальные случаи.
8267 - новые случаи, рост за неделю +45%
15540 - пациентов в больницах, рост за неделю +40%
2034 - суточные госпитализации, рост за неделю +35%

26.09.2021
70 - летальных случаев.
4647- новых случаев, недельный темп роста +39%
15595 - пациентов в больницах, недельный темп роста +40%
2325 - суточных госпитализаций, недельный темп роста +34%

Як на мене
То падіння з 133 до 70 смертей на добу - це позитив який переважує всі інші..
Для Істрєбіна - ні...Йому потрібен хайп, а хайп можливий тільки тоді коли бабки коло підїздів будуть розповідати про 40+% ріст чогось...., при чому 40% росту написано а в абсолютних цифрах
25-09 - було 8267 нових випадків
26-09 - стало 4647 нових випадків
І де там хтось побачив +40% росту?
Я бачу 50% падіння....як смертей так і нових випадків
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:І де там хтось побачив +40% росту?

То есть ума , понять что выходные он сравнивает с выходными, а 40% росту черным по белому написано недельный , нет. На выходных и в ПНД всегда снижение. Но недельная стабильно растет. Ну не удивительно , что не хватает серого вещества. Мы привыкли, Будивельнык.

26.09.2021
70 - летальных случаев

19.09.2021 (неделю назад) было 46 летальных. Печально, когда простыни с серьезным видом пишет такой недумающий человек.
Hotab
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