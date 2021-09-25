Ну и заодно Или по умолчанию считаем, что социально приемлемо терять под тысячу людей каждый день. Для государства – нет, не приемлемо. Государственная машина предпринимает сверхусилия, чтобы защитить людей – привить и лечить.
Hotab написав:stm , я могу несколько дисидентских версий накидать))). Они, конечно, одна нелепее другой, "но что-то ж надо говорить" 1. В одни месяцы боялись и умирали от страха, а в другие перебоялись. 2. Хвыли 80-летних, демографични, они неравномерны))
Hotab написав:stm , я могу несколько дисидентских версий накидать))). Они, конечно, одна нелепее другой, "но что-то ж надо говорить" 1. В одни месяцы боялись и умирали от страха, а в другие перебоялись. 2. Хвыли 80-летних, демографични, они неравномерны))
Расслабьтесь, Hotab, вам это не дано понять
Я буду способным учеником Дайте мне постичь эту дисидентскую тайну.
budivelnik написав:Наш гуру ІСТЕРИКИ ніде не повідомив.
Тобто локдаун весною вводили бо читали фейсбук Істербіна і дуже перелякались? А Вас на форумі не читали, і не змогли заспокоїтись?
Локдаун вводили по кільком причинам 1 Спочатку не вистарчило аналітитики-тому прийшлось мавпувати і повторювати дії Європи 2 Потім виявилось що вводячи локдауни можна й заробити випрошуючи в Заходу вакцини і гранти 3 Потім виявилось що на локдауни можна списати всі помилки 4 Потім зявилийсь хейтери аля Істребін які осідлали хвилю психозу...
Як бачите , тим кому подібні рішення були не потрібні(наприклад Шведам) - вдалось не починаючи істерію з локдаунами - з карантинами покінчити Нам ще потрібно пів-року рік, щоб населення потихеньку звикло що ковід а - не страшний б - назавжди в -це одна з модифікацій сезонного грипу
ПС Ловіть приклад від Істребіна 25.09.2021 133 - летальные случаи. 8267 - новые случаи, рост за неделю +45% 15540 - пациентов в больницах, рост за неделю +40% 2034 - суточные госпитализации, рост за неделю +35%
26.09.2021 70 - летальных случаев. 4647- новых случаев, недельный темп роста +39% 15595 - пациентов в больницах, недельный темп роста +40% 2325 - суточных госпитализаций, недельный темп роста +34%
Як на мене То падіння з 133 до 70 смертей на добу - це позитив який переважує всі інші.. Для Істрєбіна - ні...Йому потрібен хайп, а хайп можливий тільки тоді коли бабки коло підїздів будуть розповідати про 40+% ріст чогось...., при чому 40% росту написано а в абсолютних цифрах 25-09 - було 8267 нових випадків 26-09 - стало 4647 нових випадків І де там хтось побачив +40% росту? Я бачу 50% падіння....як смертей так і нових випадків
budivelnik написав:І де там хтось побачив +40% росту?
То есть ума , понять что выходные он сравнивает с выходными, а 40% росту черным по белому написано недельный , нет. На выходных и в ПНД всегда снижение. Но недельная стабильно растет. Ну не удивительно , что не хватает серого вещества. Мы привыкли, Будивельнык.
26.09.2021 70 - летальных случаев
19.09.2021 (неделю назад) было 46 летальных. Печально, когда простыни с серьезным видом пишет такой недумающий человек.