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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 378537863787378837893790>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 67
Мені вже зробили щеплення
66%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:12

Флер, где рост смертей от тубика, наркоты и суицидов в Украи

  Тракторист написав:кстати

Надо бы показать рост туберколезных жмуров за время Ковид. А его нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:34

  yama написав:
  antey1969 написав:Учитывайте и то, что насморк, чиханье и кашель вызывают не только вирусы гриппа.
вот по этому возникает вопрос почему надо вакицнироватся от гриппа это всего 3-4 вируса из которых 1-2 новые , если Респираторных вирусов 100+
:arrow:
Респираторные вирусы сильно различаются по последствиям. Одни наградят вас, в худшем случае, насморком. Последствия других могут быть существенно серьёзнее, вплоть до смертельного исхода (например, грипп).
От насморка вакцинироваться не стоит, а от гриппа вполне.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Для вас должно быть достаточно одного : в 2019 году и в 2020 возрастная "пирамида" имеет практически одинаковый вид. Влияние "прибытия" многочисленных возрастныхгрупп в старческий возраст конечно имеет место, но его влияние мизерное в рамках годичного временного интервала.


очень в этом сомневаюсь.
вот данные оф. статистики по количесту людей
(год, кол-во людей старше 60, из них старше 65)

2017г 9545,9 - 6867,5
2018г 9679,8 - 6967,3
2019г 9827,1 - 7034,6
2020г 9978,2 - 7146,5
2021г 10121,6 - 7211,2

Имеем стабильный рост людей старше 60 даже по абсолютным показателям.
(или Вы думаете пенсионные реформы просто так проводят?)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:39

Флер, где рост смертей от тубика, наркоты и суицидов в Украи

  uaprofi написав:Стабильный рост людей старше 60 даже по абсолютным показателям.

Который не сопровождался стабильным ростом количества смертей . Пока не пришел Ковид.


2015 594796

2016 583631 -11165 -1.9%
2017 574123 -9508 -1.6%
2018 587665 13542 2.4%
2019 581114 -6551 -1.1%
2020 616835 35721 6.1%

Подумайте на досуге: не от того ли, в том числе, и количество 60+ росло, что люди жили все дольше и дольше???


  uaprofi написав:(или Вы думаете пенсионные реформы просто так проводят?)

От того, что рожать как не хотели 20 лет назад (яма в людях 20+- лет), так и сейчас не хотят. Некому заработать для меня 18.5 т пенсии.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:47

  Ой+ написав:......
Ну, наприклад, Лібанова:


Добре, що хоч із запізненням на півтора року, зараз більше розуміння, що не варто позбавляти дітей права на освіту, а дорослих на працю.
Більше не питайте ніц, бо ближчим часом не відпишу.

При всём уважении к Либановой, ещё один крупный специалист в области вирусо- и эпидемиологии. :)
Элла Марленовна Либанова — украинский учёный в области социоэкономики, демографии и экономики труда, академик Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины. Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:00

Голубовську уже похейтили? Вроде не видел.
Один из тесисов: вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе.
Местные перешуганные тому яркое подтверждение.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:05

  budivelnik написав:....
Згідно досліджень маючих імунітет( читай перехворівших) - 12-15 млн
....

Де ці дослідження?
Ви їх бачили?
Якщо так, то, будь ласка , посилання.

Питання на засипку
Чий імунітет вносить більший вклад в загальний імунітет

І де "засипка", якщо навіть так?
Можна, звісно, не вакцинувати, а чекати поки всі перехворіють, а кому "на судьбе написано" помруть, і потім обговорювати "чий вклад більший", але навіщо?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:12

Флер, мне долго ждать от вас смерти от тубика и суицида???

  Ромасик написав:вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе.
Местные перешуганные тому яркое подтверждение.


Яркое подтверждение отсутствие интеллекта - это называть "перепуганными" тех, кто вакцинируются , чтоб летать.
Всегда считалось, что перешуганные вакцинируются в страхе за свою жизнь, а ещё заодно лишний раз на всякий случай из дому не выходят. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:18

  budivelnik написав:.....
2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія...
До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний....
Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії
03-20 _____ 1____03-21 ___ 227
04-20 _____ 9____04-21 ___ 359
05-20 ____ 14____05-21 ___ 197
06-20 ____ 14____06-21 ____ 51
07-20 ____ 17____07-21 ____ 17
08-20 ____ 28____08-21 ____ 28
09-20 ____ 51____09-21 ____ 52
10-20 ___ 102
11-20 ___ 172
12-20 ___ 192
01-21 ___ 130
02-21 ___ 112
Ви бачите щось сильно загрозливе?

09-20 = 09-21.
Тоді теж не було "нічого загрозливово".
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Голубовську уже похейтили? Вроде не видел.
Один из тесисов: вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе.


Факт. В мене сини 20 і 22 модернізувались, бо здавати раз за разом ПЛР по 600 грн і т.д. зовсім не вигідно. Старший 2 рази досить боляче переніс t 39.
А +80, задля яких це і затівається - 6%.
І чим їх налякаєш?

  Hotab написав:Подумайте на досуге: не от того ли, в том числе, и количество 60+ росло, что люди жили все дольше и дольше???


Та посовайте бігунок на пірамідці http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php замість написання 10-ка постів.
1989 р. 51-річних чоловіки:428888, жінки:490721, разом:919609(осіб) рекорд для 1 року народження (1937 р.н.)
2021 р. Вік: 83 чоловіки:65115, жінки:174736, разом:239851(осіб)
Тобто вмирали як і всі інші, але було суттєво більше на вході. Де ж то зростання тривалості життя, якщо воно вже 30 років майже без змін?
Ось зараз осінь - подивіться в саду на листочки та плоди. Приблизно те і в Україні. А другого врожаю в цьому році не буде.
Ой+
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