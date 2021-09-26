antey1969 написав:Учитывайте и то, что насморк, чиханье и кашель вызывают не только вирусы гриппа.
вот по этому возникает вопрос почему надо вакицнироватся от гриппа это всего 3-4 вируса из которых 1-2 новые , если Респираторных вирусов 100+
Респираторные вирусы сильно различаются по последствиям. Одни наградят вас, в худшем случае, насморком. Последствия других могут быть существенно серьёзнее, вплоть до смертельного исхода (например, грипп). От насморка вакцинироваться не стоит, а от гриппа вполне.
Hotab написав:Для вас должно быть достаточно одного : в 2019 году и в 2020 возрастная "пирамида" имеет практически одинаковый вид. Влияние "прибытия" многочисленных возрастныхгрупп в старческий возраст конечно имеет место, но его влияние мизерное в рамках годичного временного интервала.
очень в этом сомневаюсь. вот данные оф. статистики по количесту людей (год, кол-во людей старше 60, из них старше 65)
Добре, що хоч із запізненням на півтора року, зараз більше розуміння, що не варто позбавляти дітей права на освіту, а дорослих на працю. Більше не питайте ніц, бо ближчим часом не відпишу.
При всём уважении к Либановой, ещё один крупный специалист в области вирусо- и эпидемиологии.
Элла Марленовна Либанова — украинский учёный в области социоэкономики, демографии и экономики труда, академик Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины. Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины
Голубовську уже похейтили? Вроде не видел. Один из тесисов: вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе. Местные перешуганные тому яркое подтверждение.
Ромасик написав:вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе. Местные перешуганные тому яркое подтверждение.
Яркое подтверждение отсутствие интеллекта - это называть "перепуганными" тех, кто вакцинируются , чтоб летать. Всегда считалось, что перешуганные вакцинируются в страхе за свою жизнь, а ещё заодно лишний раз на всякий случай из дому не выходят.
budivelnik написав:..... 2 Поки при 1700-1800 середньодобових смертей від усіх випадків - не приймуть рішення скільки ковідних =епідемія... До ти при рості з 1 смерті в добу до 3...будуть кричати про ріст на 200% захворювання і вводити не те що червоний - темно багряний.... Ще раз про середньодобові смерті від ковіду за весь час епідемії 03-20 _____ 1____03-21 ___ 227 04-20 _____ 9____04-21 ___ 359 05-20 ____ 14____05-21 ___ 197 06-20 ____ 14____06-21 ____ 51 07-20 ____ 17____07-21 ____ 17 08-20 ____ 28____08-21 ____ 28 09-20 ____ 51____09-21 ____ 52 10-20 ___ 102 11-20 ___ 172 12-20 ___ 192 01-21 ___ 130 02-21 ___ 112 Ви бачите щось сильно загрозливе?
09-20 = 09-21. Тоді теж не було "нічого загрозливово".
Ромасик написав:Голубовську уже похейтили? Вроде не видел. Один из тесисов: вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе.
Факт. В мене сини 20 і 22 модернізувались, бо здавати раз за разом ПЛР по 600 грн і т.д. зовсім не вигідно. Старший 2 рази досить боляче переніс t 39. А +80, задля яких це і затівається - 6%. І чим їх налякаєш?
Hotab написав:Подумайте на досуге: не от того ли, в том числе, и количество 60+ росло, что люди жили все дольше и дольше???
Та посовайте бігунок на пірамідці http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/piramid/all.php замість написання 10-ка постів. 1989 р. 51-річних чоловіки:428888, жінки:490721, разом:919609(осіб) рекорд для 1 року народження (1937 р.н.) 2021 р. Вік: 83 чоловіки:65115, жінки:174736, разом:239851(осіб) Тобто вмирали як і всі інші, але було суттєво більше на вході. Де ж то зростання тривалості життя, якщо воно вже 30 років майже без змін? Ось зараз осінь - подивіться в саду на листочки та плоди. Приблизно те і в Україні. А другого врожаю в цьому році не буде.