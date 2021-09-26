Додано: Нед 26 вер, 2021 18:38

uaprofi написав: толи ещё будет. толи ещё будет.

uaprofi написав: что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек

Ромасик написав: Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся - хоть и пользы для здоровья никакого, но избежим локдаунов и будем как белые люди. Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся -, но избежим локдаунов и будем как белые люди.

Ромасик написав: поскольку оперируют цифрами о смертях поскольку оперируют цифрами о смертях

Оно не будет , оно есть. Если за первое полугодие умерло 350 тысяч, то даже без осеннего разгула ковида будем иметь 650 тысяч. С ним может и 700 оформить.Тут самое время спросить у Будивельныка: " так где же ожидаемое падиння смертности за счёт ранее умерших"??За счёт постаревшей на год нации, да?))"Повзунок имени Ой+ потягалы"?)))Все именно так и говорят.Кроме выделенного. Это бред дисидентский.Как можно избежат локдаунов, если вакцина не помогает?? Кто-то сумел обойтись и без смертей, и без вакцинации, и без локдаунов??А когда оперируют цифрами курса доллара, то боятся доллара. А когда говорят о цене на недвигу, то сцутся при слове "трехкомнатная". Какая-то дегенеративная логика.