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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:25
Hotab написав:
2015 594796
2016 583631 -11165 -1.9%
2017 574123 -9508 -1.6%
2018 587665 13542 2.4%
2019 581114 -6551 -1.1%
2020 616835 35721 6.1%
толи ещё будет.
на основе беглого анализа доступной мне статистической информации и было сделано предположение, что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек
т.е. 660/616,8 будем предположительно по итогам 2021 к 2020 иметь минимум +7% роста по смертности.
(и заметьте при этом предположении я никак не использовал какую либо статистику/и/или данные связанные с крановирусом
)
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:30
Hotab написав: Ромасик написав:вакцинируется
в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать
или требуют на работе.
Местные перешуганные
тому яркое подтверждение.
Яркое подтверждение отсутствие интеллекта - это называть "перепуганными" тех, кто вакцинируются , чтоб летать.
Всегда считалось, что перешуганные вакцинируются в страхе за свою жизнь, а ещё заодно лишний раз на всякий случай из дому не выходят.
Хорошо, спасибо, что объяснили. Буду вас разделять.
Но все-таки касательно местных - они таки перешуганные, поскольку оперируют цифрами о смертях и пугалками о больных родственниках.
Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся - хоть и пользы для здоровья никакого, но избежим локдаунов и будем как белые люди.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:31
Ну вот как можно спорить с человеком?
budivelnik написав:
.....
1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років)
Голые слова.
Где доказательства?
2 Падіння народжуваності йде дикими темпами
Когда речь о смертях, "это не из-за ковида, не забывайте о других причинах".
Как о падении рождаемости, это однозначно из-за ковида и требований надевать маску.
3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)
Тоже интересно.
Среднесуточные смерти от ковида считаем по Украине, от испанки берём "десяткі мільйонів смертей" по всему миру за 2 года.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:38
uaprofi написав:
толи ещё будет.
Оно не будет , оно есть. Если за первое полугодие умерло 350 тысяч, то даже без осеннего разгула ковида будем иметь 650 тысяч. С ним может и 700 оформить.
Тут самое время спросить у Будивельныка: " так где же ожидаемое падиння смертности за счёт ранее умерших"??
uaprofi написав:
что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек
За счёт постаревшей на год нации, да?))
"Повзунок имени Ой+ потягалы"?)))
Ромасик написав:
Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся - хоть и пользы для здоровья никакого
, но избежим локдаунов и будем как белые люди.
Все именно так и говорят.Кроме выделенного. Это бред дисидентский.
Как можно избежат локдаунов, если вакцина не помогает?? Кто-то сумел обойтись и без смертей, и без вакцинации, и без локдаунов??
Ромасик написав:
поскольку оперируют цифрами о смертях
А когда оперируют цифрами курса доллара, то боятся доллара. А когда говорят о цене на недвигу, то сцутся при слове "трехкомнатная". Какая-то дегенеративная логика.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 вер, 2021 18:47, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:44
Ой+ написав: Ромасик написав:
Голубовську уже похейтили? Вроде не видел.
Один из тесисов: вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе.
Факт. В мене сини 20 і 22 модернізувались, бо здавати раз за разом ПЛР по 600 грн і т.д. зовсім не вигідно. Старший 2 рази досить боляче переніс t 39.
А +80, задля яких це і затівається - 6%.
І чим їх налякаєш?
так надо не пугать, а разъяснять.
Т=39 мало о чем говорит, но повторное заболевание с выраженными симптомами интересное для изучения. Я пока слышал об одном таком человеке с окружения, но он умудрялся таки много летать по миру в период этих жестких локдаунов и при чем не на моря.
С публичных источников тоже все больше информации, что о переболевших не стоит волноваться.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:44
Ой+ написав:
.... Висуваю гіпотезу, що більше смертність +80 ніж у два рази перевищить скажімо 1991 рік в абсолютних цифрах. ...
Может, ещё с 1891 сравним?
Или всё же следует сравнивать с 2018-2019, а не с доисторическими временами?
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:50
Hotab написав: Ромасик написав:
Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся - хоть и пользы для здоровья никакого
, но избежим локдаунов и будем как белые люди.
Все именно так и говорят.Кроме выделенного. Это бред дисидентский.
если это бред. то почему не вакцинировася до сих пор? Или по крайней мере нет объяснений медицинского характера? А только какой-то фальшпапир
Hotab написав: Ромасик написав:
поскольку оперируют цифрами о смертях
А когда оперируют цифрами курса доллара, то боятся доллара. А когда говорят о цене на недвигу, то сцутся при слове "трехкомнатная". Какая-то дегенеративная логика.
И тут Хотаба понесло...
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:53
Ромасик написав:
если это бред. то почему не вакцинировася до сих пор?
Вакцинировался.
Сегодня занесло в ТРЦ , где есть пункт, и не было большой очереди, быстро ширнул вторую.
Ромасик написав:
И тут Хотаба понесло...
Понесло оператора учётки Ромасика, который считает, что если люди обсуждают вопрос, то они его боятся. Логика инфузории в туфельках.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 вер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:57
Hotab написав: uaprofi написав:
что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек
За счёт постаревшей на год нации, да?))
"Повзунок имени Ой+ потягалы"?)))
о, Вы таки, похоже на правильном пути к пониманию ситуации.
Осталось таки перейти к практическим действиям.
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Додано: Нед 26 вер, 2021 18:58
еще свежий видосик.
кто-то из уважаемых свидетелей, помнится, говорил, что никаких открытий в лечении ковида за год не произошло - маска да шрт. В первой части видео раскрыты некоторые секреты лечения.
Во второй части - о сепарации для вакцинации. Критика бустерной дозы.
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