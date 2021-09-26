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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37863787378837893790>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 67
Мені вже зробили щеплення
66%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:25

  Hotab написав:2015 594796

2016 583631 -11165 -1.9%
2017 574123 -9508 -1.6%
2018 587665 13542 2.4%
2019 581114 -6551 -1.1%
2020 616835 35721 6.1%


толи ещё будет.
на основе беглого анализа доступной мне статистической информации и было сделано предположение, что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек
т.е. 660/616,8 будем предположительно по итогам 2021 к 2020 иметь минимум +7% роста по смертности.
(и заметьте при этом предположении я никак не использовал какую либо статистику/и/или данные связанные с крановирусом)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:30

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе.
Местные перешуганные тому яркое подтверждение.


Яркое подтверждение отсутствие интеллекта - это называть "перепуганными" тех, кто вакцинируются , чтоб летать.
Всегда считалось, что перешуганные вакцинируются в страхе за свою жизнь, а ещё заодно лишний раз на всякий случай из дому не выходят. :lol:

Хорошо, спасибо, что объяснили. Буду вас разделять. :D
Но все-таки касательно местных - они таки перешуганные, поскольку оперируют цифрами о смертях и пугалками о больных родственниках.
Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся - хоть и пользы для здоровья никакого, но избежим локдаунов и будем как белые люди.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:31

Ну вот как можно спорить с человеком?
  budivelnik написав:.....
1 Падіння загальної кількості смертей в порівнянні з попередніми аналогічними періодами відбулось через рік( я прогнозував що ковід забирає 3-6 місяців, опоненти казали що 5-10 років)

Голые слова.
Где доказательства?

2 Падіння народжуваності йде дикими темпами

Когда речь о смертях, "это не из-за ковида, не забывайте о других причинах".
Как о падении рождаемости, это однозначно из-за ковида и требований надевать маску. :)

3 Кількість середніх подобових смертей від початку епідемії 103 особи - деякі з моїх опонентів заявляли про можливість повторення іспанки з десятками мільйонів смертей( якщо перевести в подобове то це в 100-300 разів більше ніж сьогоднішніх 113)

Тоже интересно.
Среднесуточные смерти от ковида считаем по Украине, от испанки берём "десяткі мільйонів смертей" по всему миру за 2 года.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:38

Флер,так что там? Цифры будут? Или бронепоезд?

  uaprofi написав:толи ещё будет.

Оно не будет , оно есть. Если за первое полугодие умерло 350 тысяч, то даже без осеннего разгула ковида будем иметь 650 тысяч. С ним может и 700 оформить.
Тут самое время спросить у Будивельныка: " так где же ожидаемое падиння смертности за счёт ранее умерших"??

  uaprofi написав:что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек


За счёт постаревшей на год нации, да?))
"Повзунок имени Ой+ потягалы"?)))


  Ромасик написав:Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся - хоть и пользы для здоровья никакого, но избежим локдаунов и будем как белые люди.

Все именно так и говорят.Кроме выделенного. Это бред дисидентский.
Как можно избежат локдаунов, если вакцина не помогает?? Кто-то сумел обойтись и без смертей, и без вакцинации, и без локдаунов??

  Ромасик написав:поскольку оперируют цифрами о смертях

А когда оперируют цифрами курса доллара, то боятся доллара. А когда говорят о цене на недвигу, то сцутся при слове "трехкомнатная". Какая-то дегенеративная логика.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 вер, 2021 18:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:44

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:Голубовську уже похейтили? Вроде не видел.
Один из тесисов: вакцинируется в Украине в основном молодежь, поскольку ей надо куда-то летать или требуют на работе.


Факт. В мене сини 20 і 22 модернізувались, бо здавати раз за разом ПЛР по 600 грн і т.д. зовсім не вигідно. Старший 2 рази досить боляче переніс t 39.
А +80, задля яких це і затівається - 6%.
І чим їх налякаєш?

так надо не пугать, а разъяснять.
Т=39 мало о чем говорит, но повторное заболевание с выраженными симптомами интересное для изучения. Я пока слышал об одном таком человеке с окружения, но он умудрялся таки много летать по миру в период этих жестких локдаунов и при чем не на моря.
С публичных источников тоже все больше информации, что о переболевших не стоит волноваться.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:44

  Ой+ написав:.... Висуваю гіпотезу, що більше смертність +80 ніж у два рази перевищить скажімо 1991 рік в абсолютних цифрах. ...

Может, ещё с 1891 сравним? :)
Или всё же следует сравнивать с 2018-2019, а не с доисторическими временами?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:50

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Никто не говорит: давайте дружно вакцинируемся - хоть и пользы для здоровья никакого, но избежим локдаунов и будем как белые люди.

Все именно так и говорят.Кроме выделенного. Это бред дисидентский.
если это бред. то почему не вакцинировася до сих пор? Или по крайней мере нет объяснений медицинского характера? А только какой-то фальшпапир
  Hotab написав:
  Ромасик написав:поскольку оперируют цифрами о смертях

А когда оперируют цифрами курса доллара, то боятся доллара. А когда говорят о цене на недвигу, то сцутся при слове "трехкомнатная". Какая-то дегенеративная логика.

И тут Хотаба понесло...
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:53

Флер, мы ждём цифры же!

  Ромасик написав:если это бред. то почему не вакцинировася до сих пор?

Вакцинировался.
Сегодня занесло в ТРЦ , где есть пункт, и не было большой очереди, быстро ширнул вторую.
  Ромасик написав:И тут Хотаба понесло...

Понесло оператора учётки Ромасика, который считает, что если люди обсуждают вопрос, то они его боятся. Логика инфузории в туфельках.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 вер, 2021 19:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:57

  Hotab написав:
  uaprofi написав:что количество ушедших за 2021 год может быть от 660 тыс до 765 тыс человек


За счёт постаревшей на год нации, да?))
"Повзунок имени Ой+ потягалы"?)))



о, Вы таки, похоже на правильном пути к пониманию ситуации.
Осталось таки перейти к практическим действиям.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:58

еще свежий видосик.
кто-то из уважаемых свидетелей, помнится, говорил, что никаких открытий в лечении ковида за год не произошло - маска да шрт. В первой части видео раскрыты некоторые секреты лечения.
Во второй части - о сепарации для вакцинации. Критика бустерной дозы.
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