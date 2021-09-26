Додано: Нед 26 вер, 2021 20:02

uaprofi написав: а в другой живёт 1000 чел 65 летних и там условно количество смертей было 50 за год, то через год там может быть и 150 смертей а в другой живёт 1000 чел 65 летних и там условно количество смертей было 50 за год, то через год там может быть и 150 смертей

было 50 за год, то через год там может быть и 150



Дело в том, что в той деревне, настоящей, не выдуманной, есть не только 1000 человек по 65 лет,но и 850 человек по 66 лет. И 1150 человек по 64 года. И 700 человек по 67 лет и т.д.Вы сейчас пробуете рассказать, что если в какой-то группе (например 64 года) живёт на 100 человек больше (1250 чел) , то когда эта группа состарится на год и прибудет в свои 65 лет в составе не 1000, а 1100 человек, то она создаст просто неимоверное количество лишних смертей . Но этого не будет. Потому что общую смертность в селе создают ВСЕ возрастные группы. А сама группа 65 лет в прошлом году имея лишнюю сотню , создавала тоже больше смертей.Не может. Уже считали на примере Украины. Контрольная группа из рожденных 1000 человек на своем жизненном пути "тает" не скачкообразно. Когда к возрасту 50 лет они доживут в составе 900 человек, они начнут таять каждый год почти равномерно с некоторым ускорением. То есть начнут по 20 за год, а на следующий год 25 , потом 30 и так далее.Что это значит? Это значит,что если какая-то группа вдруг прибудет к своим 50 лет в двойном составе из-за взрыва рождаемости 50 лет назад (1800 человек) , то в 50 лет умрет 40 человек, а в 61 год - 50. Вместо 20 и 25. То есть разница 5!!! человек всего. Понимаете?? Группа вдвое больше, а добавила лишь 5 человек.А у нас насколько больше по количеству старовозрастные прибыли умирать?? Вдвое больше?? Или процентов на 10 больше?? Не повлияет это ни на что сколь-нибудь значимо.