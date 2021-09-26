Там где Вы что-то пробовали "тягать", что вам в руки вручил Ой+, я давно уже все изучил. Год назад. Не будет влияния на смертность даже 1% от старения нации на год.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:59
Флер, ту что там?)))
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:07
Мои поздравления с переходом на стандарт 5G))
Я вижу, тут больше операторов учеток обсуждают.
И наверное соглашусь, конкретно Хотаб не боится, но то ли мимикрирует под перешуганного, то ли подыгрывает паранойе.
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:09
Коли люди зашугані - це погано, вони гірше думають
Коли нічим думати - також погано
А коли трапляються екземпляри яким нічим думати і вони зашугані?-оце вже справжня біда.
1 Для того щоб нація постаріла рівно на рік-треба зовсім мало
Просто щоб
а - ніхто не народився
б - ніхто не помер
Є трошки складніші варіанти, але там треба використовувати концтабори і газові камери для вибіркового знищення..бажано немовлят.
2 Є два терміни
Середній вік тих хто живе
Середній вік тих хто помер
Для того щоб збільшувався середній вік тих хто живе - треба щоб зменшувався середній вік тих хто помер...і то не безкінечно і при умові що середній вік тих хто помер вищий від середнього віку тих хто живий
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 вер, 2021 19:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:13
Hotab
если взять две деревни:
в одной живёт 1000 чел 25летних и условно там количество смертей 1 за год , то там и через год будет 1.
а в другой живёт 1000 чел 65 летних и там условно количество смертей было 50 за год, то через год там может быть и 150 смертей
(кстати, а даже если и останутся на предыдущем уровне в 50 человек в год то все равно будем иметь рост смертности 50/950 =5,26% против 5% годом ранее)
И к сожалению население Украины всё больше похоже именно на вторую деревню
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:28
Осталось придумать почему в деревне 2 в одни месяцы мор, а потом благодать, а потом опять мор. В течении полугода чего так неравномерно мрут в месяцы до безобразия повторяющие ковид эпидемию и так складно без эпидемии?
Вот когда Ой+ теория заработает если показать что именно в март апрель причем последовательно за 50-80 лет назад был взрывной рост рождаемости, а в июне-июле вообще все решили не рожать... почему-то
ПС: в эту же складную теорию о только стариках, надо впихнуть рост смертности среди рожениц именно в месяцы ковида в 2020-2021 годах.
Дерзайте, у вас всё выйдет )))
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Нед 26 вер, 2021 20:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Дело в том, что в той деревне, настоящей, не выдуманной, есть не только 1000 человек по 65 лет,но и 850 человек по 66 лет. И 1150 человек по 64 года. И 700 человек по 67 лет и т.д.
Вы сейчас пробуете рассказать, что если в какой-то группе (например 64 года) живёт на 100 человек больше (1250 чел) , то когда эта группа состарится на год и прибудет в свои 65 лет в составе не 1000, а 1100 человек, то она создаст просто неимоверное количество лишних смертей . Но этого не будет. Потому что общую смертность в селе создают ВСЕ возрастные группы. А сама группа 65 лет в прошлом году имея лишнюю сотню , создавала тоже больше смертей.
Не может. Уже считали на примере Украины. Контрольная группа из рожденных 1000 человек на своем жизненном пути "тает" не скачкообразно. Когда к возрасту 50 лет они доживут в составе 900 человек, они начнут таять каждый год почти равномерно с некоторым ускорением. То есть начнут по 20 за год, а на следующий год 25 , потом 30 и так далее.
Что это значит? Это значит,что если какая-то группа вдруг прибудет к своим 50 лет в двойном составе из-за взрыва рождаемости 50 лет назад (1800 человек) , то в 50 лет умрет 40 человек, а в 61 год - 50. Вместо 20 и 25. То есть разница 5!!! человек всего. Понимаете?? Группа вдвое больше, а добавила лишь 5 человек.
А у нас насколько больше по количеству старовозрастные прибыли умирать?? Вдвое больше?? Или процентов на 10 больше?? Не повлияет это ни на что сколь-нибудь значимо.
Додано: Нед 26 вер, 2021 20:10
мне странно слышать что Вы применяете термин "эпидемия" почему не пандемия?
Можно предположить, что повышенная смертность, была связана с тем, что люди в указанные Вами периоды не могли получить надлежащей мед. помощи (в связи с ведёнными властями теми или иными ограничениями)?
Додано: Нед 26 вер, 2021 20:26
Додано: Нед 26 вер, 2021 20:27
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Но смертность по причинам (болезни различные) не показывают роста из-за этих болезней. Нет ни в какие (ни в ковидные, ни в постковидные) месяцы роста смертей ни от каких болезней!! Кроме мсердечно-сосудистых. Помощь не получали, якобы не получали, все больные, а умирали только сердечно-сосудистые?? И именно в сами ковидные месяцы, а не потом. По логике : не получил сегодня помощь, умер через время досрочно. А не в тот же день. Но этого всего нет. Есть только сердечники, что по сути ставят всем, умершим "от старости", когда не знают причину (Ковид нетестированный).
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