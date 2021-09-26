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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3787378837893790

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.4 5 67
Мені вже зробили щеплення
66%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
9%
6
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:31

  IgA написав:
  Ой+ написав:А +80, задля яких це і затівається - 6%.
І чим їх налякаєш?
Можливо для початку варто перестати писати казки про колективний імунітет і закликати їсти часник замість вакцинації.
А може варто ставити завдання які можеш виконати?
А то поставили завдання всіх вакцинувати...а дідусі/бабусі тільки того й вижили що не вірили ні Леніну, ні Сталіну, Ні Хрущову, ні Брєжнєву ...Горбачову, ні Кучмі з Януковичем....

Просто подумайте
Якби ставили завдання
а - поступово
б - покроково
То дивишся й старички б вакцинувались
А то заявили що завтра всі стануть безсмертними...потім пів року кололи 10% населення..а потім виявилось що колоти треба не раз і не два..а цілих три-чотири і не пізніше ніж раз в пів року.
От старички й перелякались і вирішили свої кістляві руки під голки не підставляти...

А винуваті виявляються ті хто критикував заявки які неможливо виконати...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 вер, 2021 20:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:31

  uaprofi написав:
  stm написав:Осталось придумать почему в деревне 2 в одни месяцы мор, а потом благодать, а потом опять мор. В течении полугода чего так неравномерно мрут в месяцы до безобразия повторяющие ковид эпидемию и так складно без эпидемии?
Вот когда Ой+ теория заработает если показать что именно в март апрель причем последовательно за 50-80 лет назад был взрывной рост рождаемости, а в июне-июле вообще все решили не рожать... почему-то
ПС: в эту же складную теорию о только стариках, надо впихнуть рост смертности среди рожениц именно в месяцы ковида в 2020-2021 годах.
Дерзайте, у вас всё выйдет )))


мне странно слышать что Вы применяете термин "эпидемия" почему не пандемия?

Можно предположить, что повышенная смертность, была связана с тем, что люди в указанные Вами периоды не могли получить надлежащей мед. помощи (в связи с ведёнными властями теми или иными ограничениями)?

Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.
Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела. Но при этом ковид пандемия не страшна и всё ок?
Что надо сделать государству что бы не иметь всплески неуспевания? И стоимость этих мер по сравнению с вакцинацией?
Ой+ может выдать расчёт волн рождаемости и как подготовить мед.систему. Что именно мне нужно что бы в ноябре 2021 быть опять готовым к "всплескУ смертности из-за волны рождаемости"...
Востаннє редагувалось stm в Нед 26 вер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.
Тому що
а - ковід прискорює смерті від хронічних хвороб
б - якщо прискорює...значить за півтора року епідемії додатково померли ті хто повинен був дожити до липня 2021 року.
г - сердечники - це не серцеві приступи, це набір хвороб, і цей набір є причиною 1200 смертей в добу в порівнянні з 1900 від усіх причин
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 вер, 2021 20:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:34

Из истории:

КОРОНАВИРУСНАЯ БОЛЕЗНЬ 2019 (СOVID-19): ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ГОЛУБОВСКАЯ О.А., БЕЗРОДНАЯ А.В., КОНДРАТЮК Л.А., ШКУРБА А.В.

АННОТАЦИЯ:

Коронавирус SARS-CoV-2 (2019-nCoV) новый возбудитель тяжелого острого респираторного синдрома, эпидемия которого возникла в г. Ухань, провинция Хубэй, Китай, в декабре 2019 года. В дальнейшем он стал причиной объявления ВОЗ чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, которая имеет международное значение. Основным источником инфекции является больной человек, в том числе находящийся в инкубационном периоде заболевания (но первоначальный источник инфекции до сих пор не установлен). Пути передачи инфекции воздушно-капельный, воздушно-пылевой и контактный, факторами передачи могут выступать воздух, пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные SARS-CoV-2. Инкубационный период заболевания, вызванного SARS-CoV-2, составляет от 2 до 14 суток. На сегодняшний день выделяют следующие клинические варианты течения заболевания: неосложненные случаи с наличием неспецифических симптомов пневмония без дыхательной недостаточности пневмония с признаками дыхательной недостаточности острый респираторный дистресс-синдром сепсис септический шок...

https://elibrary.ru/item.asp?id=42704415
О. А. Голубовская выступила с докладом под названием «Варианты SARS-CoV‑2 и особенности клинического течения COVID‑19».

Особенности клиники COVID‑19 в 2021 г.

- Заметно выросла доля молодых пациентов в возрасте старше 30 лет с тяжелым течением заболевания.
- Участились случаи обострения процесса в остром периоде (увеличилась длительность болезни).
- Появилось много пожилых кислородозависимых пациентов после стойкой стабилизации состояния, что создало проблемы с выпиской.
- Участились случаи ухудшения состояния на 12-16-й день болезни.
- Стало чрезвычайно много реанимационных больных.
- Отсутствовала четкая корреляция между тяжестью течения заболевания и лабораторными показателями.
- Снизился ответ на терапию кортикостероидами; напротив, на их фоне наблюдалось обострение процесса, сопровождаемое резким снижением абсолютного количества лимфоцитов.
- Выработалась тактика ориентироваться на клинику заболевания в большей степени, чем на лабораторные показатели.
- Приходилось использовать высокие дозы стероидов (вплоть до пульс-терапии) и дополнительные методы (тоцилизумаб, в/в иммуноглобулины) даже в более поздние сроки заболевания.

https://health-ua.com/article/65394-akt ... ya-COVID19
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:за півтора року епідемії додатково померли

100 тисяч

  budivelnik написав:повинен був дожити до липня 2021 року.

Так а какому ж количеству людей строитель предначертал умереть в липни?? Если по факту умерло 47 тысяч, и должны ещё были 100 тысяч ранее умерших?)))
В лыпни 150 тыс должно было умереть, если бы не Ковид? :lol:

Лобачевский в гробу перевернулся)>. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 вер, 2021 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:41

  budivelnik написав:А винуваті виявляються ті хто критикував заявки які неможливо виконати...


Майже всі європейськи країни чомусь змогли і виконали, відміняють обмеження. А в Україні чомусь не змогли, хоча вакцина з літа вже не була в дефіциті.

Винуваті звісно ті хто все літо писав тут що вакцинація не потрібна. А тепер намагається скинути все з хворої голови на здорову.
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