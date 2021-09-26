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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 37913792379337943795 ... 3797> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68 Мені вже зробили щеплення 65% 44 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 68 Додано: Нед 26 вер, 2021 22:09 IgA написав: budivelnik написав: І хто виновутий більше

Ті хто критикували не вірні рішення

Чи ті хто їх підтримували І хто виновутий більшеТі хто критикували не вірні рішенняЧи ті хто їх підтримували Коли вакцинація починалась, вакцинували 60+, потім коли стало зрозуміло що бажаючих мало стали пропонувати всім. У Вас знову проблеми з памятю, Треба було вакцинувати по тисячі бажаючих пенсіонерів в день і викидати просрочену вацину?

Хто тоді писав що краще всім перехворіти? Ну от Ви отримал чого бажали, насолоджуйтесь. Коли вакцинація починалась, вакцинували 60+, потім коли стало зрозуміло що бажаючих мало стали пропонувати всім. У Вас знову проблеми з памятю, Треба було вакцинувати по тисячі бажаючих пенсіонерів в день і викидати просрочену вацину?Хто тоді писав що краще всім перехворіти? Ну от Ви отримал чого бажали, насолоджуйтесь. СТОП

Почали правильно

Потім побачили що не виходить...

І вирішили фігньою маятись..

Саме так совок і розсипався...

Я не можу собі позволити не виконавши головного завдання - переходити до другорядних

Якщо в мене не виходить з першої спроби...я міняю алгоритм дій..а не міняю мету дій



Ви хоч розумієте що тут самі розписуєтесь у своїй немічності?

IgA написав: budivelnik написав: Спочатку визначіть в Україні кількість маючих імунітет до ковіду.. Спочатку визначіть в Україні кількість маючих імунітет до ковіду.. Вже 5 областей в помаранчевій зоні а Вам все ще марите колективним імунітетом? Он навіть Ой вже все зрозумів Вже 5 областей в помаранчевій зоні а Вам все ще марите колективним імунітетом? Он навіть Ой вже все зрозумів Може з голови на ноги поставимо?

80% лікувальних засобів проти ковіду простоюють..а ми починаємо якісь обмеження?

Якби в мене 80% ресурсів закопувались в трьохлітрові банки..я вже був би бомжиком років з тридцять.... СТОППочали правильноПотім побачили що не виходить...І вирішили фігньою маятись..Саме так совок і розсипався...Я не можу собі позволити не виконавши головного завдання - переходити до другоряднихЯкщо в мене не виходить з першої спроби...я міняю алгоритм дій..а не міняю мету дійВи хоч розумієте що тут самі розписуєтесь у своїй немічності?Може з голови на ноги поставимо?80% лікувальних засобів проти ковіду простоюють..а ми починаємо якісь обмеження?Якби в мене 80% ресурсів закопувались в трьохлітрові банки..я вже був би бомжиком років з тридцять.... budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:09 Ромасик написав: а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть. а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть.

Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.

Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас. Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас. IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:12 budivelnik написав: fler написав: IgA написав: Будете колотися коли в магазин будуть пускати зі свіжою справкою як в Італії? Будете колотися коли в магазин будуть пускати зі свіжою справкою як в Італії? Боюся, що магазини в Україні збанкрутують раніше, ніж дочекаються потрібної кількості вакцинованих покупців Боюся, що магазини в Україні збанкрутують раніше, ніж дочекаються потрібної кількості вакцинованих покупців + я зараз пускаю без маски тих кого бачу постійно роками...

Чим більше мережі не пустять - тим більше я продам

Хоч так будемо розвивати малий і середній бізнес. + я зараз пускаю без маски тих кого бачу постійно роками...Чим більше мережі не пустять - тим більше я продамХоч так будемо розвивати малий і середній бізнес.

помнится, как в апр2021 работал Эпицентр - все ряды обмотаны ленточками. Когда заходишь за ленточку, продавец отворачивает голову. Но один даже подошел спросить меня, что подсказать?

Так что вы зря на крупный бизнесс гоните помнится, как в апр2021 работал Эпицентр - все ряды обмотаны ленточками. Когда заходишь за ленточку, продавец отворачивает голову. Но один даже подошел спросить меня, что подсказать?Так что вы зря на крупный бизнесс гоните Ромасик Повідомлень: 2996 З нами з: 30.03.15 Подякував: 616 раз. Подякували: 276 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:14 budivelnik написав: Потім побачили що не виходить...

І вирішили фігньою маятись.. Потім побачили що не виходить...І вирішили фігньою маятись..

То треба було викидати просрочену вакцину, як он зараз збираються зробити? Не розумію що Ви хочете довести? Бажання вакцинуватися у пенсіонерів не було, причина - в тому числі Ви.



budivelnik написав: 80% лікувальних засобів проти ковіду простоюють..а ми починаємо якісь обмеження? 80% лікувальних засобів проти ковіду простоюють..а ми починаємо якісь обмеження?

Треба возити швидкими з переповнених областей до незаповнених? Прямо з апаратами ІВЛ? В мене часто таке враження що Ви марите. То треба було викидати просрочену вакцину, як он зараз збираються зробити? Не розумію що Ви хочете довести? Бажання вакцинуватися у пенсіонерів не було, причина - в тому числі Ви.Треба возити швидкими з переповнених областей до незаповнених? Прямо з апаратами ІВЛ? В мене часто таке враження що Ви марите. IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:16 IgA написав: Ромасик написав: а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть. а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть.

Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.

Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас. Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас.

ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика. А вся побочка вылезет через 5-10 лет.

Вы нюха не имели и до ковида. ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика. А вся побочка вылезет через 5-10 лет.Вы нюха не имели и до ковида. Ромасик Повідомлень: 2996 З нами з: 30.03.15 Подякував: 616 раз. Подякували: 276 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:19 IgA написав: Ромасик написав: а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть. а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть. Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.

Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас. Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас. Без проблем

Заходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 днів

вік _кількість в групі _померло від ковіду ___

0-9 ____ 3987064 ___ 17

10-19 ____ 4194133 ___ 29

Нехай вакцина має 95% дії

На 8 млн *2 = 16 млн вколотих доз - спасемо 46*95%=44 особи



Вартість спасіння кожної особи в цих групах

16 млн * (15 доларів+1 долар вартість роботи)/44=5,8 млн доларів вартість спасіння кожного спасеного...

Питання на засипку

Нагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення Без проблемЗаходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 дніввік _кількість в групі _померло від ковіду ___0-9 ____ 3987064 ___ 1710-19 ____ 4194133 ___ 29Нехай вакцина має 95% діїНа 8 млн *2 = 16 млн вколотих доз - спасемо 46*95%=44 особиВартість спасіння кожної особи в цих групах16 млн * (15 доларів+1 долар вартість роботи)/44=5,8 млн доларів вартість спасіння кожного спасеного...Питання на засипкуНагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:20 Ромасик написав: ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика. А вся побочка вылезет через 5-10 лет. ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика.



Давайте Вы первый статистику покажите. Из будущего



Вы нюха не имели и до ковида.

Судя по статистике из будущего Вам не только нюх отшибло. Или будивельнык отсыпал? Давайте Вы первый статистику покажите. Из будущегоСудя по статистике из будущего Вам не только нюх отшибло. Или будивельнык отсыпал? IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:24 Re: Эпидемия коронавируса в мире IgA написав: Треба возити швидкими з переповнених областей до незаповнених? Прямо з апаратами ІВЛ? В мене часто таке враження що Ви марите. Треба возити швидкими з переповнених областей до незаповнених? Прямо з апаратами ІВЛ? В мене часто таке враження що Ви марите. Ще раз

По Україні 80% вільних ліжок що простих , що з підключеним киснем, що ШВЛ

1 Приведіть мені область чи обласний центр в якому менше ніж 30% вільних потужностей

2 Поясніть з точки зору грошей

Що легше

Станом на сьогодні всього 640 осіб підключених до ШВЛ по всій Україні при наявності 3100 ШВЛ по всій Україні



Тому питання

Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.



З цифрами будь-ласка

Бо це християнсько напускне - нам кожна душа дорога..

В реалії не працює

І якщо є вибір - то вибирають той варіант де обмежують меншість щоб спасти більшість ..а не навпаки. Ще разПо Україні 80% вільних ліжок що простих , що з підключеним киснем, що ШВЛ1 Приведіть мені область чи обласний центр в якому менше ніж 30% вільних потужностей2 Поясніть з точки зору грошейЩо легшеСтаном на сьогодні всього 640 осіб підключених до ШВЛ по всій Україні при наявності 3100 ШВЛ по всій УкраїніТому питанняЩо легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.З цифрами будь-ласкаБо це християнсько напускне - нам кожна душа дорога..В реалії не працюєІ якщо є вибір - то вибирають той варіант де обмежують меншість щоб спасти більшість ..а не навпаки. budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:25 budivelnik написав: Заходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 днів Заходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 днів

там стоит отметить, что от ковида умерли с реально плохим состоянием здоровья, а побочку получат все. там стоит отметить, что от ковида умерли с реально плохим состоянием здоровья, а побочку получат все. Ромасик Повідомлень: 2996 З нами з: 30.03.15 Подякував: 616 раз. Подякували: 276 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:25 budivelnik написав: Питання на засипку

Нагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення Питання на засипкуНагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення



А навіщо Ви статистику по підліткам принесли? Там написано старше а не молодше. В Україні вже їх вже вакцинують? В Британії он забили, не хочуть то чорт з ними. А навіщо Ви статистику по підліткам принесли? Там написано старше а не молодше. В Україні вже їх вже вакцинують? В Британії он забили, не хочуть то чорт з ними. IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 37913792379337943795 ... 3797> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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