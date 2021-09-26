budivelnik написав:І хто виновутий більше Ті хто критикували не вірні рішення Чи ті хто їх підтримували
Коли вакцинація починалась, вакцинували 60+, потім коли стало зрозуміло що бажаючих мало стали пропонувати всім. У Вас знову проблеми з памятю, Треба було вакцинувати по тисячі бажаючих пенсіонерів в день і викидати просрочену вацину? Хто тоді писав що краще всім перехворіти? Ну от Ви отримал чого бажали, насолоджуйтесь.
СТОП Почали правильно Потім побачили що не виходить... І вирішили фігньою маятись.. Саме так совок і розсипався... Я не можу собі позволити не виконавши головного завдання - переходити до другорядних Якщо в мене не виходить з першої спроби...я міняю алгоритм дій..а не міняю мету дій
Ви хоч розумієте що тут самі розписуєтесь у своїй немічності?
IgA написав:
budivelnik написав:Спочатку визначіть в Україні кількість маючих імунітет до ковіду..
Вже 5 областей в помаранчевій зоні а Вам все ще марите колективним імунітетом? Он навіть Ой вже все зрозумів
Може з голови на ноги поставимо? 80% лікувальних засобів проти ковіду простоюють..а ми починаємо якісь обмеження? Якби в мене 80% ресурсів закопувались в трьохлітрові банки..я вже був би бомжиком років з тридцять....
IgA написав:Будете колотися коли в магазин будуть пускати зі свіжою справкою як в Італії?
Боюся, що магазини в Україні збанкрутують раніше, ніж дочекаються потрібної кількості вакцинованих покупців
+ я зараз пускаю без маски тих кого бачу постійно роками... Чим більше мережі не пустять - тим більше я продам Хоч так будемо розвивати малий і середній бізнес.
помнится, как в апр2021 работал Эпицентр - все ряды обмотаны ленточками. Когда заходишь за ленточку, продавец отворачивает голову. Но один даже подошел спросить меня, что подсказать? Так что вы зря на крупный бизнесс гоните
Ромасик написав:а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть.
Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое. Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас.
Без проблем Заходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 днів вік _кількість в групі _померло від ковіду ___ 0-9 ____ 3987064 ___ 17 10-19 ____ 4194133 ___ 29 Нехай вакцина має 95% дії На 8 млн *2 = 16 млн вколотих доз - спасемо 46*95%=44 особи
Вартість спасіння кожної особи в цих групах 16 млн * (15 доларів+1 долар вартість роботи)/44=5,8 млн доларів вартість спасіння кожного спасеного... Питання на засипку Нагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення
IgA написав:Треба возити швидкими з переповнених областей до незаповнених? Прямо з апаратами ІВЛ? В мене часто таке враження що Ви марите.
Ще раз По Україні 80% вільних ліжок що простих , що з підключеним киснем, що ШВЛ 1 Приведіть мені область чи обласний центр в якому менше ніж 30% вільних потужностей 2 Поясніть з точки зору грошей Що легше Станом на сьогодні всього 640 осіб підключених до ШВЛ по всій Україні при наявності 3100 ШВЛ по всій Україні
Тому питання Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.
З цифрами будь-ласка Бо це християнсько напускне - нам кожна душа дорога.. В реалії не працює І якщо є вибір - то вибирають той варіант де обмежують меншість щоб спасти більшість ..а не навпаки.