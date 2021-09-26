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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68
Мені вже зробили щеплення
65%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:09

  IgA написав:
  budivelnik написав:І хто виновутий більше
Ті хто критикували не вірні рішення
Чи ті хто їх підтримували
Коли вакцинація починалась, вакцинували 60+, потім коли стало зрозуміло що бажаючих мало стали пропонувати всім. У Вас знову проблеми з памятю, Треба було вакцинувати по тисячі бажаючих пенсіонерів в день і викидати просрочену вацину?
Хто тоді писав що краще всім перехворіти? Ну от Ви отримал чого бажали, насолоджуйтесь.
СТОП
Почали правильно
Потім побачили що не виходить...
І вирішили фігньою маятись..
Саме так совок і розсипався...
Я не можу собі позволити не виконавши головного завдання - переходити до другорядних
Якщо в мене не виходить з першої спроби...я міняю алгоритм дій..а не міняю мету дій

Ви хоч розумієте що тут самі розписуєтесь у своїй немічності?
  IgA написав:
  budivelnik написав:Спочатку визначіть в Україні кількість маючих імунітет до ковіду..
Вже 5 областей в помаранчевій зоні а Вам все ще марите колективним імунітетом? Он навіть Ой вже все зрозумів
Може з голови на ноги поставимо?
80% лікувальних засобів проти ковіду простоюють..а ми починаємо якісь обмеження?
Якби в мене 80% ресурсів закопувались в трьохлітрові банки..я вже був би бомжиком років з тридцять....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:09

  Ромасик написав:а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть.

Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.
Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:12

  budivelnik написав:
  fler написав:
  IgA написав:Будете колотися коли в магазин будуть пускати зі свіжою справкою як в Італії?
Боюся, що магазини в Україні збанкрутують раніше, ніж дочекаються потрібної кількості вакцинованих покупців :roll:
+ я зараз пускаю без маски тих кого бачу постійно роками...
Чим більше мережі не пустять - тим більше я продам
Хоч так будемо розвивати малий і середній бізнес.

помнится, как в апр2021 работал Эпицентр - все ряды обмотаны ленточками. Когда заходишь за ленточку, продавец отворачивает голову. Но один даже подошел спросить меня, что подсказать?
Так что вы зря на крупный бизнесс гоните :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:14

  budivelnik написав:Потім побачили що не виходить...
І вирішили фігньою маятись..

То треба було викидати просрочену вакцину, як он зараз збираються зробити? Не розумію що Ви хочете довести? Бажання вакцинуватися у пенсіонерів не було, причина - в тому числі Ви.

  budivelnik написав:80% лікувальних засобів проти ковіду простоюють..а ми починаємо якісь обмеження?

Треба возити швидкими з переповнених областей до незаповнених? Прямо з апаратами ІВЛ? В мене часто таке враження що Ви марите.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:16

  IgA написав:
  Ромасик написав:а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть.

Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.
Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас.

ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика. А вся побочка вылезет через 5-10 лет.
Вы нюха не имели и до ковида.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:19

  IgA написав:
  Ромасик написав:а смысл ее колоть молодым? Может даже вред быть.
Статистика показывает что группа старше 18 имеет больше шансов откинуть коньки от ковида чем от вакцины. С побочками то же самое.
Я вот после вакцины нюха не потерял в отличии от Вас.
Без проблем
Заходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 днів
вік _кількість в групі _померло від ковіду ___
0-9 ____ 3987064 ___ 17
10-19 ____ 4194133 ___ 29
Нехай вакцина має 95% дії
На 8 млн *2 = 16 млн вколотих доз - спасемо 46*95%=44 особи

Вартість спасіння кожної особи в цих групах
16 млн * (15 доларів+1 долар вартість роботи)/44=5,8 млн доларів вартість спасіння кожного спасеного...
Питання на засипку
Нагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:20

  Ромасик написав:ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика. А вся побочка вылезет через 5-10 лет.


Давайте Вы первый статистику покажите. Из будущего :D

Вы нюха не имели и до ковида.

Судя по статистике из будущего Вам не только нюх отшибло. Или будивельнык отсыпал?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  IgA написав:Треба возити швидкими з переповнених областей до незаповнених? Прямо з апаратами ІВЛ? В мене часто таке враження що Ви марите.
Ще раз
По Україні 80% вільних ліжок що простих , що з підключеним киснем, що ШВЛ
1 Приведіть мені область чи обласний центр в якому менше ніж 30% вільних потужностей
2 Поясніть з точки зору грошей
Що легше
Станом на сьогодні всього 640 осіб підключених до ШВЛ по всій Україні при наявності 3100 ШВЛ по всій Україні

Тому питання
Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.

З цифрами будь-ласка
Бо це християнсько напускне - нам кожна душа дорога..
В реалії не працює
І якщо є вибір - то вибирають той варіант де обмежують меншість щоб спасти більшість ..а не навпаки.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:25

  budivelnik написав:Заходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 днів

там стоит отметить, что от ковида умерли с реально плохим состоянием здоровья, а побочку получат все.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:25

  budivelnik написав:Питання на засипку
Нагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення


А навіщо Ви статистику по підліткам принесли? Там написано старше а не молодше. В Україні вже їх вже вакцинують? В Британії он забили, не хочуть то чорт з ними.
IgA
 
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