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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 379237933794379537963797>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68
Мені вже зробили щеплення
65%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:26

  IgA написав:
  Ромасик написав:ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика. А вся побочка вылезет через 5-10 лет.

Давайте Вы первый статистику покажите. Из будущего :D

нет, я попустозвоню как вы.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:30

  budivelnik написав:Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.


А що робити коли кількість хворих які потребують ІВЛ буде більше ніж їх є у всій Україні? Везти закордон? Ну і просто нагадаю що ІВЛ це не ефективне лікування а останній шанс, більше 80% не виживають. Може все ж краще було вакцинватися поки час був, а не розводити антиваксерську пропаганду?
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Прочитал у Истребина. Наших любимых антиваксов вспомнил.

-------

Віктор Литовченко.
Покажіть мені: де в Конституції дозволено знущатися над людьми? Чому нас із вами так нахабно примушують використовувати рулонний туалетний папір? Чому саме його розвішують у кожній кабінці кожної вбиральні? А це лише зайвий раз підтверджує, що ця провокація - творіння рук світової мафії виробників туалетного паперу. Які гребуть бариші, користуючись загальною санітарною істерією. Чому ми, країна, де наші чорноземи дають небачені урожаї лопухів, мусимо вестись на чиїсь надумані забаганки? Наші предки століттями ходили з непідтертими жопами, їли сирі овочі немитими руками прямо з землі і жили сильними та здоровими. І дітей своїх такими виховували - чумазими та щасливими. Не говорячи про те, що доторк свіжозірваного лопуха – це акт нашого з вами єднання з природою. Чому держава не хоче брати на себе відповідальність за шкоду людському імунітету, яку наносить нашій шкірі різкий контакт з переробленою целюлозою? В яку ці хіміки ще невідомо що кладуть… А в деяких країнах дійшли до того, що примушують після двох підтирань насухо дотиратися третім обривком. Тому нормальні люди їм і кажуть – я краще помру зі злиплою жопою, аніж стану жертвою сумнівних експериментів над таким делікатним теплокровним существом як я.
Не вірите? Почитайте на цю тему що говорить доктор Ендер фор Зерляєн-Задунайський. Хєр його знає хто то такий, але його відеоканал учора забанили, бо він написав правду.

-------

Максим Фраерман
Ребята, не покупайте iPhone 13!

Они разработали его всего за год! Первый смартфон, между прочим, готовили к выходу десятилетиями… Как можно доверять чему-то, что разработали так быстро?! Мы ничего не знаем о долговременных последствиях его использования!

Более того…**переходит на шёпот**…по последним данным, в нем есть микрочипы, отслеживание геолокации и даже 5G…

Кстати, муж моей знакомой работает врачом в Германии, так вот он себе ни iPhone 13, ни даже Samsung Galaxy 21 не покупает. Сказал, его коллега купил - и у него через месяц нашли серу в ушах, ужас!

Да и в семье у меня никто iPhone не пользовался! Дед всю жизнь только по дисковому звонил и дожил до 97!

Я не анти-«яблочник», если что, просто хочу понимать, по чему я звоню!
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:33

  Ромасик написав:нет, я попустозвоню как вы.


Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:36

  IgA написав:
  budivelnik написав:Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.

А що робити коли кількість хворих які потребують ІВЛ буде більше ніж їх є у всій Україні? Везти закордон? Ну і просто нагадаю що ІВЛ це не ефективне лікування а останній шанс, більше 80% не виживають.

главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:38

  IgA написав:
  budivelnik написав:Питання на засипку
Нагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення
А навіщо Ви статистику по підліткам принесли? Там написано старше а не молодше. В Україні вже їх вже вакцинують? В Британії он забили, не хочуть то чорт з ними.
Каюсь - не помітив що там старше а не молодше
Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки
Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що
а - вакцинування коштує 2*16=32 долара
б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)
вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:38

  Ромасик написав:главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг


Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:43

  budivelnik написав:Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що


А де там умова що всі вже перехворіли і померлих більше не буде?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:44

  IgA написав:
  Ромасик написав:главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг
Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли
Я тут одному писав-пишу вам
1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене
2 Я не замовляю і не приймаю рішень по протоколам лікувань , кількістю ліжок з підключеним киснем чи кількістю ліжок з ШВЛ
3 Якщо я , як платник податків, бачу що
а - 80% мною оплачено стоїть пустим
б - мене починають обмежувати в діяльності
Я задаю резонне питання
Так Вам мало 80% пустих?
Чи ви думаєте що свої хворі фантазії про необхідність плати по 0,1-1 млн доларів за кожного спасеного вакцинуванням в групі 40-60 я сплачу і після цього ви під страхом закрити мене на локдаун будете вимагати вже по 1-8 млн в групі 0-40?

А морда не репне?
може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:47

  budivelnik написав:Так Вам мало 80% пустих?


А чого Ви впевнені що вони залишаться пустими?
IgA
 
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