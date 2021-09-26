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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 379237933794379537963797> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68 Мені вже зробили щеплення 65% 44 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 68 Додано: Нед 26 вер, 2021 22:26 IgA написав: Ромасик написав: ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика. А вся побочка вылезет через 5-10 лет. ради приличия притащили бы свою статистику в студию. О миокардите другая статистика.

Давайте Вы первый статистику покажите. Из будущего Давайте Вы первый статистику покажите. Из будущего

нет, я попустозвоню как вы. нет, я попустозвоню как вы. Ромасик Повідомлень: 2996 З нами з: 30.03.15 Подякував: 616 раз. Подякували: 276 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:30 budivelnik написав: Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність. Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.



А що робити коли кількість хворих які потребують ІВЛ буде більше ніж їх є у всій Україні? Везти закордон? Ну і просто нагадаю що ІВЛ це не ефективне лікування а останній шанс, більше 80% не виживають. Може все ж краще було вакцинватися поки час був, а не розводити антиваксерську пропаганду? А що робити коли кількість хворих які потребують ІВЛ буде більше ніж їх є у всій Україні? Везти закордон? Ну і просто нагадаю що ІВЛ це не ефективне лікування а останній шанс, більше 80% не виживають. Може все ж краще було вакцинватися поки час був, а не розводити антиваксерську пропаганду? IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире



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Віктор Литовченко.

Покажіть мені: де в Конституції дозволено знущатися над людьми? Чому нас із вами так нахабно примушують використовувати рулонний туалетний папір? Чому саме його розвішують у кожній кабінці кожної вбиральні? А це лише зайвий раз підтверджує, що ця провокація - творіння рук світової мафії виробників туалетного паперу. Які гребуть бариші, користуючись загальною санітарною істерією. Чому ми, країна, де наші чорноземи дають небачені урожаї лопухів, мусимо вестись на чиїсь надумані забаганки? Наші предки століттями ходили з непідтертими жопами, їли сирі овочі немитими руками прямо з землі і жили сильними та здоровими. І дітей своїх такими виховували - чумазими та щасливими. Не говорячи про те, що доторк свіжозірваного лопуха – це акт нашого з вами єднання з природою. Чому держава не хоче брати на себе відповідальність за шкоду людському імунітету, яку наносить нашій шкірі різкий контакт з переробленою целюлозою? В яку ці хіміки ще невідомо що кладуть… А в деяких країнах дійшли до того, що примушують після двох підтирань насухо дотиратися третім обривком. Тому нормальні люди їм і кажуть – я краще помру зі злиплою жопою, аніж стану жертвою сумнівних експериментів над таким делікатним теплокровним существом як я.

Не вірите? Почитайте на цю тему що говорить доктор Ендер фор Зерляєн-Задунайський. Хєр його знає хто то такий, але його відеоканал учора забанили, бо він написав правду.



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Максим Фраерман

Ребята, не покупайте iPhone 13!



Они разработали его всего за год! Первый смартфон, между прочим, готовили к выходу десятилетиями… Как можно доверять чему-то, что разработали так быстро?! Мы ничего не знаем о долговременных последствиях его использования!



Более того…**переходит на шёпот**…по последним данным, в нем есть микрочипы, отслеживание геолокации и даже 5G…



Кстати, муж моей знакомой работает врачом в Германии, так вот он себе ни iPhone 13, ни даже Samsung Galaxy 21 не покупает. Сказал, его коллега купил - и у него через месяц нашли серу в ушах, ужас!



Да и в семье у меня никто iPhone не пользовался! Дед всю жизнь только по дисковому звонил и дожил до 97!



Я не анти-«яблочник», если что, просто хочу понимать, по чему я звоню! Прочитал у Истребина. Наших любимых антиваксов вспомнил.-------Віктор Литовченко.Покажіть мені: де в Конституції дозволено знущатися над людьми? Чому нас із вами так нахабно примушують використовувати рулонний туалетний папір? Чому саме його розвішують у кожній кабінці кожної вбиральні? А це лише зайвий раз підтверджує, що ця провокація - творіння рук світової мафії виробників туалетного паперу. Які гребуть бариші, користуючись загальною санітарною істерією. Чому ми, країна, де наші чорноземи дають небачені урожаї лопухів, мусимо вестись на чиїсь надумані забаганки? Наші предки століттями ходили з непідтертими жопами, їли сирі овочі немитими руками прямо з землі і жили сильними та здоровими. І дітей своїх такими виховували - чумазими та щасливими. Не говорячи про те, що доторк свіжозірваного лопуха – це акт нашого з вами єднання з природою. Чому держава не хоче брати на себе відповідальність за шкоду людському імунітету, яку наносить нашій шкірі різкий контакт з переробленою целюлозою? В яку ці хіміки ще невідомо що кладуть… А в деяких країнах дійшли до того, що примушують після двох підтирань насухо дотиратися третім обривком. Тому нормальні люди їм і кажуть – я краще помру зі злиплою жопою, аніж стану жертвою сумнівних експериментів над таким делікатним теплокровним существом як я.Не вірите? Почитайте на цю тему що говорить доктор Ендер фор Зерляєн-Задунайський. Хєр його знає хто то такий, але його відеоканал учора забанили, бо він написав правду.-------Максим ФраерманРебята, не покупайте iPhone 13!Они разработали его всего за год! Первый смартфон, между прочим, готовили к выходу десятилетиями… Как можно доверять чему-то, что разработали так быстро?! Мы ничего не знаем о долговременных последствиях его использования!Более того…**переходит на шёпот**…по последним данным, в нем есть микрочипы, отслеживание геолокации и даже 5G…Кстати, муж моей знакомой работает врачом в Германии, так вот он себе ни iPhone 13, ни даже Samsung Galaxy 21 не покупает. Сказал, его коллега купил - и у него через месяц нашли серу в ушах, ужас!Да и в семье у меня никто iPhone не пользовался! Дед всю жизнь только по дисковому звонил и дожил до 97!Я не анти-«яблочник», если что, просто хочу понимать, по чему я звоню! Binimovich Повідомлень: 4179 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 647 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:33 Ромасик написав: нет, я попустозвоню как вы. нет, я попустозвоню как вы.



Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего? Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего? IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:36 IgA написав: budivelnik написав: Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність. Що легше - перевести сотню на 100 км..чи закрити 10 млн і обмежити для 10 млн нормальну життєдіяльність.

А що робити коли кількість хворих які потребують ІВЛ буде більше ніж їх є у всій Україні? Везти закордон? Ну і просто нагадаю що ІВЛ це не ефективне лікування а останній шанс, більше 80% не виживають. А що робити коли кількість хворих які потребують ІВЛ буде більше ніж їх є у всій Україні? Везти закордон? Ну і просто нагадаю що, більше 80% не виживають.

главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг Ромасик Повідомлень: 2996 З нами з: 30.03.15 Подякував: 616 раз. Подякували: 276 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:38 IgA написав: budivelnik написав: Питання на засипку

Нагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення Питання на засипкуНагадайте мені бюджет України для МОЗ на 40 млн населення А навіщо Ви статистику по підліткам принесли? Там написано старше а не молодше. В Україні вже їх вже вакцинують? В Британії он забили, не хочуть то чорт з ними. А навіщо Ви статистику по підліткам принесли? Там написано старше а не молодше. В Україні вже їх вже вакцинують? В Британії он забили, не хочуть то чорт з ними. Каюсь - не помітив що там старше а не молодше

Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки

Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що

а - вакцинування коштує 2*16=32 долара

б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)

вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $

0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573

10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537

20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988

30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672

40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111

50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315

60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362

70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896

80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198

90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526 Каюсь - не помітив що там старше а не молодшеАле Ви мене підштовхнули до цікавої думкиВизначити вартість спасіння пацієнта при умові щоа - вакцинування коштує 2*16=32 долараб - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 888757310-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 548053720-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 96398830-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 31967240-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 10411150-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 3431560-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 1336270-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 689680-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 619890+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526 budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:38 Ромасик написав: главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг



Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:43 budivelnik написав: Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що



А де там умова що всі вже перехворіли і померлих більше не буде? А де там умова що всі вже перехворіли і померлих більше не буде? IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:44 IgA написав: Ромасик написав: главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли Я тут одному писав-пишу вам

1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене

2 Я не замовляю і не приймаю рішень по протоколам лікувань , кількістю ліжок з підключеним киснем чи кількістю ліжок з ШВЛ

3 Якщо я , як платник податків, бачу що

а - 80% мною оплачено стоїть пустим

б - мене починають обмежувати в діяльності

Я задаю резонне питання

Так Вам мало 80% пустих?

Чи ви думаєте що свої хворі фантазії про необхідність плати по 0,1-1 млн доларів за кожного спасеного вакцинуванням в групі 40-60 я сплачу і після цього ви під страхом закрити мене на локдаун будете вимагати вже по 1-8 млн в групі 0-40?



А морда не репне?

може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+? Я тут одному писав-пишу вам1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене2 Я не замовляю і не приймаю рішень по протоколам лікувань , кількістю ліжок з підключеним киснем чи кількістю ліжок з ШВЛ3 Якщо я , як платник податків, бачу щоа - 80% мною оплачено стоїть пустимб - мене починають обмежувати в діяльностіЯ задаю резонне питанняТак Вам мало 80% пустих?Чи ви думаєте що свої хворі фантазії про необхідність плати по 0,1-1 млн доларів за кожного спасеного вакцинуванням в групі 40-60 я сплачу і після цього ви під страхом закрити мене на локдаун будете вимагати вже по 1-8 млн в групі 0-40?А морда не репне?може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+? budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:47 budivelnik написав: Так Вам мало 80% пустих? Так Вам мало 80% пустих?



А чого Ви впевнені що вони залишаться пустими? А чого Ви впевнені що вони залишаться пустими? IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 379237933794379537963797> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 вер, 2021 22:31