budivelnik написав:Каюсь - не помітив що там старше а не молодше Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що а - вакцинування коштує 2*16=32 долара б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша) вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $ 0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573 10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537 20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988 30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672 40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111 50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315 60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362 70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896 80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198 90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
А де там умова що всі вже перехворіли і померлих більше не буде?
1 Я не врубився? Ви що даєте гарантію безсмерття від уколу проти ковіду? 2 Я порахував а - якщо ефективність вакцини 95% то скільки людей в порівнянні з ІСНУЮЧОЮ кількість смертей в Укрпаїні вдалось би спасти б - яка вартість кожного спасеного при умові що 100% групи провакциновано 3 На мою особисту думку кількість смертей не виросте навіть на 50% в наступних 540 днів. Можете отримані мною цифри поділити на 1,5....
Ромасик написав:главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг
Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли
Я тут одному писав-пишу вам 1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене 2 Я не замовляю і не приймаю рішень по протоколам лікувань , кількістю ліжок з підключеним киснем чи кількістю ліжок з ШВЛ 3 Якщо я , як платник податків, бачу що а - 80% мною оплачено стоїть пустим б - мене починають обмежувати в діяльності Я задаю резонне питання Так Вам мало 80% пустих? Чи ви думаєте що свої хворі фантазії про необхідність плати по 0,1-1 млн доларів за кожного спасеного вакцинуванням в групі 40-60 я сплачу і після цього ви під страхом закрити мене на локдаун будете вимагати вже по 1-8 млн в групі 0-40?
А морда не репне? може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+?
При этом я как супер мозг даю постоянным клиентам ходить без маски в мой магаз ))))))) Аааааа )))
Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається
Binimovich Прекрасные тексты (viewtopic.php?p=5303944#p5303944), но, к сожалению, они никак не подействуют на наших антиваксов. С логикой у них отношения сложные. Будивельник рассказывает о 6 вариантах. Забывая при этом, что ещё недавно он высказывался несколько иначе, и не понимая, что вывод из его слов получается совсем другой. Флер на логику просто наплевать у неё совсем другие задачи. Ей просто надо посеять недоверие к вакцинам и доказать, что вакцинироваться не нужно. Ромасику логика тоже до лампочки, ему важно "попустозвонить".
Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається
1 Я ж написав За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів Тому можете мої цифри поділити на 1,5. 2 А тепер з іншого боку А якщо ефективність вакцини буде не 95% а 80 як від сьогоднішньої дельти? Тоді мої цифри треба буде множити на 4.
Тепер розумієте що Я також за те щоб всі були багаті і здорові.... але на жаль , реалії цього не дозволяють ПС можу зайти з іншої сторони.. Потрібність людини для Держави в економічному сенсі Людина працює 30 років*12 місяців * 15000(середній дохід)*40% розмір оподаткування=2,16 млн - 10 років пенсії*12 місяців*2500грн=1,86 млн грн А ще безкоштовна освіта, охорона,дороги,якась медицина..... Виходить , що у випадку коли Держава витрачає на 1 врятованого в групі 40- більше 70000 доларів...значить вона це робить за рахунок погіршення життя інших громадян Держави.
Ромасик написав:главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг
Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли
Я тут одному писав-пишу вам 1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене
Дійсно, не треба. У Вас і своєї вистачає з головою та навіть більше. Разом з невіглаством та елементарним хамством.
А морда не репне? може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+?
А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя? В США такі розрахунки проводилися. Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво.
Про відсутність у Вас логіки та розуміння постів опонентів я вже мовчу. Вартість вакцинації Ви чомусь рахуєте на все населення України, а кількість померлих берете тільки на сьогодні. Ваша впевненість, що кількість померлих не виросте більше, ніж в 1,5 рази, нічим не обґрунтована. Хоча погоджуюся, що це було б гарно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 вер, 2021 23:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя?
А може ви перестанете бути чукчою-письменником і перетворитесь на чукчу-читача? За 10 хвилин до того як ви опублікували цю свою замітку я написав(прямо над вашим повідомленням) Додано: Пон 27 вер, 2021 00:27
ПС можу зайти з іншої сторони.. Потрібність людини для Держави в економічному сенсі Людина працює 30 років*12 місяців * 15000(середній дохід)*40% розмір оподаткування=2,16 млн - 10 років пенсії*12 місяців*2500грн=1,86 млн грн А ще безкоштовна освіта, охорона,дороги,якась медицина..... Виходить , що у випадку коли Держава витрачає на 1 врятованого в групі 40- більше 70000 доларів...значить вона це робить за рахунок погіршення життя інших громадян Держави.
ЛАД написав:Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво.
Дядя - якщо ти такий розумний-то чого критикуєш інших і не викладаєш свого? Доведи мені що я не правильно порахував економічну доцільність людини для Держави Україна Якщо в тебе буде хоч трошки резону - вдвох станемо розумнішими Якщо ж тобі написати нічого - то якого милого ти свою дурість проектуєш на мене?Ти від цього розумнішим не станеш Я також - то чого викабелюєшся?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 вер, 2021 23:56, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів
Ну якщо Ви написали, то саме так і буде Памятаю там ще щось було про те що епідемія закінчиться вже в жовтні, уточніть, на початку жовтня чи в кінці і цього року чи наступного
1 Я вважаю що вона й не починалась і варіантів зберегти життя в чиновників від медицини не було 2 Для мене закінчення це подобова кількість померлих в періодах більше місяця=менше 50 осіб Тобто +50% за 540 днів від 55000 ....
Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.