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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 37933794379537963797> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68 Мені вже зробили щеплення 65% 44 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 68 Додано: Нед 26 вер, 2021 22:49 IgA написав: budivelnik написав: Каюсь - не помітив що там старше а не молодше

Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки

Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що

а - вакцинування коштує 2*16=32 долара

б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)

вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $

0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573

10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537

20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988

30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672

40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111

50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315

60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362

70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896

80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198

90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526 Каюсь - не помітив що там старше а не молодшеАле Ви мене підштовхнули до цікавої думкиВизначити вартість спасіння пацієнта при умові щоа - вакцинування коштує 2*16=32 долараб - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 888757310-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 548053720-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 96398830-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 31967240-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 10411150-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 3431560-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 1336270-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 689680-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 619890+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526 А де там умова що всі вже перехворіли і померлих більше не буде? А де там умова що всі вже перехворіли і померлих більше не буде? 1 Я не врубився? Ви що даєте гарантію безсмерття від уколу проти ковіду?

2 Я порахував

а - якщо ефективність вакцини 95% то скільки людей в порівнянні з ІСНУЮЧОЮ кількість смертей в Укрпаїні вдалось би спасти

б - яка вартість кожного спасеного при умові що 100% групи провакциновано

3 На мою особисту думку кількість смертей не виросте навіть на 50% в наступних 540 днів.

Можете отримані мною цифри поділити на 1,5....



Що вам ще треба? 1 Я не врубився? Ви що даєте гарантію безсмерття від уколу проти ковіду?2 Я порахувава - якщо ефективність вакцини 95% то скільки людей в порівнянні з ІСНУЮЧОЮ кількість смертей в Укрпаїні вдалось би спастиб - яка вартість кожного спасеного при умові що 100% групи провакциновано3 На мою особисту думку кількість смертей не виросте навіть на 50% в наступних 540 днів.Можете отримані мною цифри поділити на 1,5....Що вам ще треба? budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:52 budivelnik написав: IgA написав: Ромасик написав: главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли Я тут одному писав-пишу вам

1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене

2 Я не замовляю і не приймаю рішень по протоколам лікувань , кількістю ліжок з підключеним киснем чи кількістю ліжок з ШВЛ

3 Якщо я , як платник податків, бачу що

а - 80% мною оплачено стоїть пустим

б - мене починають обмежувати в діяльності

Я задаю резонне питання

Так Вам мало 80% пустих?

Чи ви думаєте що свої хворі фантазії про необхідність плати по 0,1-1 млн доларів за кожного спасеного вакцинуванням в групі 40-60 я сплачу і після цього ви під страхом закрити мене на локдаун будете вимагати вже по 1-8 млн в групі 0-40?



А морда не репне?

може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+? Я тут одному писав-пишу вам1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене2 Я не замовляю і не приймаю рішень по протоколам лікувань , кількістю ліжок з підключеним киснем чи кількістю ліжок з ШВЛ3 Якщо я , як платник податків, бачу щоа - 80% мною оплачено стоїть пустимб - мене починають обмежувати в діяльностіЯ задаю резонне питанняТак Вам мало 80% пустих?Чи ви думаєте що свої хворі фантазії про необхідність плати по 0,1-1 млн доларів за кожного спасеного вакцинуванням в групі 40-60 я сплачу і після цього ви під страхом закрити мене на локдаун будете вимагати вже по 1-8 млн в групі 0-40?А морда не репне?може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+?

При этом я как супер мозг даю постоянным клиентам ходить без маски в мой магаз ))))))) Аааааа ))) При этом я как супер мозг даю постоянным клиентам ходить без маски в мой магаз ))))))) Аааааа ))) stm

Повідомлень: 3067 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 22:57 budivelnik написав: Що вам ще треба? Що вам ще треба?



Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 23:11 Binimovich

Прекрасные тексты (

С логикой у них отношения сложные.

Будивельник рассказывает о 6 вариантах. Забывая при этом, что ещё недавно он высказывался несколько иначе, и не понимая, что вывод из его слов получается совсем другой.

Флер на логику просто наплевать у неё совсем другие задачи. Ей просто надо посеять недоверие к вакцинам и доказать, что вакцинироваться не нужно.

Ромасику логика тоже до лампочки, ему важно "попустозвонить". Прекрасные тексты ( viewtopic.php?p=5303944#p5303944 ), но, к сожалению, они никак не подействуют на наших антиваксов.С логикой у них отношения сложные.Будивельник рассказывает о 6 вариантах. Забывая при этом, что ещё недавно он высказывался несколько иначе, и не понимая, что вывод из его слов получается совсем другой.Флер на логику просто наплевать у неё совсем другие задачи. Ей просто надо посеять недоверие к вакцинам и доказать, что вакцинироваться не нужно.Ромасику логика тоже до лампочки, ему важно "попустозвонить". ЛАД 2 Повідомлень: 19682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4480 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 23:27 IgA написав: budivelnik написав: Що вам ще треба? Що вам ще треба? Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається 1 Я ж написав

За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів

Тому можете мої цифри поділити на 1,5.

2 А тепер з іншого боку

А якщо ефективність вакцини буде не 95% а 80 як від сьогоднішньої дельти?

Тоді мої цифри треба буде множити на 4.



Тепер розумієте що

Я також за те щоб всі були багаті і здорові....

але на жаль , реалії цього не дозволяють

ПС

можу зайти з іншої сторони..

Потрібність людини для Держави в економічному сенсі

Людина працює 30 років*12 місяців * 15000(середній дохід)*40% розмір оподаткування=2,16 млн - 10 років пенсії*12 місяців*2500грн=1,86 млн грн

А ще безкоштовна освіта, охорона,дороги,якась медицина.....

Виходить , що у випадку коли Держава витрачає на 1 врятованого в групі 40- більше 70000 доларів...значить вона це робить за рахунок погіршення життя інших громадян Держави. 1 Я ж написавЗа наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днівТому можете мої цифри поділити на 1,5.2 А тепер з іншого бокуА якщо ефективність вакцини буде не 95% а 80 як від сьогоднішньої дельти?Тоді мої цифри треба буде множити на 4.Тепер розумієте щоале на жаль , реалії цього не дозволяютьПСможу зайти з іншої сторони..Потрібність людини для Держави в економічному сенсіЛюдина працює 30 років*12 місяців * 15000(середній дохід)*40% розмір оподаткування=2,16 млн - 10 років пенсії*12 місяців*2500грн=1,86 млн грнА ще безкоштовна освіта, охорона,дороги,якась медицина.....Виходить , що у випадку коли Держава витрачає на 1 врятованого в групі 40- більше 70000 доларів...значить вона це робить за рахунок погіршення життя інших громадян Держави. budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 23:38 budivelnik написав: IgA написав: Ромасик написав: главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли Я тут одному писав-пишу вам

1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене Я тут одному писав-пишу вам1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене

Дійсно, не треба. У Вас і своєї вистачає з головою та навіть більше. Разом з невіглаством та елементарним хамством.



А морда не репне?

може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+?

А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя?

В США такі розрахунки проводилися.

Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво.



Про відсутність у Вас логіки та розуміння постів опонентів я вже мовчу.

Вартість вакцинації Ви чомусь рахуєте на все населення України, а кількість померлих берете тільки на сьогодні. Ваша впевненість, що кількість померлих не виросте більше, ніж в 1,5 рази, нічим не обґрунтована. Хоча погоджуюся, що це було б гарно. Дійсно, не треба. У Вас і своєї вистачає з головою та навіть більше. Разом з невіглаством та елементарним хамством.А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя?В США такі розрахунки проводилися.Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво.Про відсутність у Вас логіки та розуміння постів опонентів я вже мовчу.Вартість вакцинації Ви чомусь рахуєте на все населення України, а кількість померлих берете тільки на сьогодні. Ваша впевненість, що кількість померлих не виросте більше, ніж в 1,5 рази, нічим не обґрунтована. Хоча погоджуюся, що це було б гарно. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 вер, 2021 23:45, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19682 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4480 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 23:41 budivelnik написав: За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів



Ну якщо Ви написали, то саме так і буде

Памятаю там ще щось було про те що епідемія закінчиться вже в жовтні, уточніть, на початку жовтня чи в кінці і цього року чи наступного Ну якщо Ви написали, то саме так і будеПамятаю там ще щось було про те що епідемія закінчиться вже в жовтні, уточніть, на початку жовтня чи в кінці і цього року чи наступного IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 23:47 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя? А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя? А може ви перестанете бути чукчою-письменником і перетворитесь на чукчу-читача?

За 10 хвилин до того як ви опублікували цю свою замітку я написав(прямо над вашим повідомленням)

Додано: Пон 27 вер, 2021 00:27 ПС

можу зайти з іншої сторони..

Потрібність людини для Держави в економічному сенсі

Людина працює 30 років*12 місяців * 15000(середній дохід)*40% розмір оподаткування=2,16 млн - 10 років пенсії*12 місяців*2500грн=1,86 млн грн

А ще безкоштовна освіта, охорона,дороги,якась медицина.....

Виходить , що у випадку коли Держава витрачає на 1 врятованого в групі 40- більше 70000 доларів...значить вона це робить за рахунок погіршення життя інших громадян Держави.

ЛАД написав: Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво. Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво. Дядя - якщо ти такий розумний-то чого критикуєш інших і не викладаєш свого?

Доведи мені що я не правильно порахував економічну доцільність людини для Держави Україна

Якщо в тебе буде хоч трошки резону - вдвох станемо розумнішими

Якщо ж тобі написати нічого - то якого милого ти свою дурість проектуєш на мене?Ти від цього розумнішим не станеш

Я також - то чого викабелюєшся? А може ви перестанете бути чукчою-письменником і перетворитесь на чукчу-читача?За 10 хвилин до того як ви опублікували цю свою замітку я написав(прямо над вашим повідомленням)Додано: Пон 27 вер, 2021 00:27Дядя - якщо ти такий розумний-то чого критикуєш інших і не викладаєш свого?Доведи мені що я не правильно порахував економічну доцільність людини для Держави УкраїнаЯкщо в тебе буде хоч трошки резону - вдвох станемо розумнішимиЯкщо ж тобі написати нічого - то якого милого ти свою дурість проектуєш на мене?Ти від цього розумнішим не станешЯ також - то чого викабелюєшся? Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 вер, 2021 23:56, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 23:50 IgA написав: budivelnik написав: За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів Ну якщо Ви написали, то саме так і буде

Памятаю там ще щось було про те що епідемія закінчиться вже в жовтні, уточніть, на початку жовтня чи в кінці і цього року чи наступного Ну якщо Ви написали, то саме так і будеПамятаю там ще щось було про те що епідемія закінчиться вже в жовтні, уточніть, на початку жовтня чи в кінці і цього року чи наступного 1 Я вважаю що вона й не починалась і варіантів зберегти життя в чиновників від медицини не було

2 Для мене закінчення це подобова кількість померлих в періодах більше місяця=менше 50 осіб

Тобто +50% за 540 днів від 55000 ....



Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав. 1 Я вважаю що вона й не починалась і варіантів зберегти життя в чиновників від медицини не було2 Для мене закінчення це подобова кількість померлих в періодах більше місяця=менше 50 осібТобто +50% за 540 днів від 55000 ....Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав. budivelnik

Повідомлень: 25049 З нами з: 15.01.09 Подякував: 226 раз. Подякували: 2734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 26 вер, 2021 23:53 budivelnik написав: Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав. Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.



Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було. Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було. IgA Повідомлень: 785 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 37933794379537963797> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 24 вер, 2021 22:31