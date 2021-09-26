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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 37933794379537963797>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68
Мені вже зробили щеплення
65%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:49

  IgA написав:
  budivelnik написав:Каюсь - не помітив що там старше а не молодше
Але Ви мене підштовхнули до цікавої думки
Визначити вартість спасіння пацієнта при умові що
а - вакцинування коштує 2*16=32 долара
б - ефективність вакцини 95% ( в реалі вона менша)
вік_ _ кількість __ померло _ вартість спасеного $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526
А де там умова що всі вже перехворіли і померлих більше не буде?
1 Я не врубився? Ви що даєте гарантію безсмерття від уколу проти ковіду?
2 Я порахував
а - якщо ефективність вакцини 95% то скільки людей в порівнянні з ІСНУЮЧОЮ кількість смертей в Укрпаїні вдалось би спасти
б - яка вартість кожного спасеного при умові що 100% групи провакциновано
3 На мою особисту думку кількість смертей не виросте навіть на 50% в наступних 540 днів.
Можете отримані мною цифри поділити на 1,5....

Що вам ще треба?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:52

  budivelnik написав:
  IgA написав:
  Ромасик написав:главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг
Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли
Я тут одному писав-пишу вам
1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене
2 Я не замовляю і не приймаю рішень по протоколам лікувань , кількістю ліжок з підключеним киснем чи кількістю ліжок з ШВЛ
3 Якщо я , як платник податків, бачу що
а - 80% мною оплачено стоїть пустим
б - мене починають обмежувати в діяльності
Я задаю резонне питання
Так Вам мало 80% пустих?
Чи ви думаєте що свої хворі фантазії про необхідність плати по 0,1-1 млн доларів за кожного спасеного вакцинуванням в групі 40-60 я сплачу і після цього ви під страхом закрити мене на локдаун будете вимагати вже по 1-8 млн в групі 0-40?

А морда не репне?
може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+?

При этом я как супер мозг даю постоянным клиентам ходить без маски в мой магаз ))))))) Аааааа )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:57

  budivelnik написав:Що вам ще треба?


Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:11

Binimovich
Прекрасные тексты (viewtopic.php?p=5303944#p5303944), но, к сожалению, они никак не подействуют на наших антиваксов.
С логикой у них отношения сложные.
Будивельник рассказывает о 6 вариантах. Забывая при этом, что ещё недавно он высказывался несколько иначе, и не понимая, что вывод из его слов получается совсем другой.
Флер на логику просто наплевать у неё совсем другие задачи. Ей просто надо посеять недоверие к вакцинам и доказать, что вакцинироваться не нужно.
Ромасику логика тоже до лампочки, ему важно "попустозвонить".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:27

  IgA написав:
  budivelnik написав:Що вам ще треба?
Незрозуміло чому Ви вирішили що існуюча кількість смертей не збільшится в майбутньому. Якщо вже і рахуєте, то перераховуйте на розмір группи серед перехворілих, а не на все населення, а то знову mad math починається
1 Я ж написав
За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів
Тому можете мої цифри поділити на 1,5.
2 А тепер з іншого боку
А якщо ефективність вакцини буде не 95% а 80 як від сьогоднішньої дельти?
Тоді мої цифри треба буде множити на 4.

Тепер розумієте що
Я також за те щоб всі були багаті і здорові....
але на жаль , реалії цього не дозволяють
ПС
можу зайти з іншої сторони..
Потрібність людини для Держави в економічному сенсі
Людина працює 30 років*12 місяців * 15000(середній дохід)*40% розмір оподаткування=2,16 млн - 10 років пенсії*12 місяців*2500грн=1,86 млн грн
А ще безкоштовна освіта, охорона,дороги,якась медицина.....
Виходить , що у випадку коли Держава витрачає на 1 врятованого в групі 40- більше 70000 доларів...значить вона це робить за рахунок погіршення життя інших громадян Держави.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:38

  budivelnik написав:
  IgA написав:
  Ромасик написав:главное, сам ИВЛ приплел к лечению короны, а потом и сам опроверг
Просто напомнил будивельнику что ИВЛ не панацея, а то он думает что МОЗ должен их закупать сотнями чтобы его магазин не прикрыли
Я тут одному писав-пишу вам
1 Нефіг свою тупість(обмеженість) перекладати на мене

Дійсно, не треба. У Вас і своєї вистачає з головою та навіть більше. Разом з невіглаством та елементарним хамством.

А морда не репне?
може спочатку провакцинуйте за 7000-10000 вартість спасеного в групі 60+?

А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя?
В США такі розрахунки проводилися.
Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво.

Про відсутність у Вас логіки та розуміння постів опонентів я вже мовчу.
Вартість вакцинації Ви чомусь рахуєте на все населення України, а кількість померлих берете тільки на сьогодні. Ваша впевненість, що кількість померлих не виросте більше, ніж в 1,5 рази, нічим не обґрунтована. Хоча погоджуюся, що це було б гарно.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 26 вер, 2021 23:45, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:41

  budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів


Ну якщо Ви написали, то саме так і буде :D
Памятаю там ще щось було про те що епідемія закінчиться вже в жовтні, уточніть, на початку жовтня чи в кінці і цього року чи наступного
IgA
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:А може Ви спочатку порахуєте вартість людського життя?
А може ви перестанете бути чукчою-письменником і перетворитесь на чукчу-читача?
За 10 хвилин до того як ви опублікували цю свою замітку я написав(прямо над вашим повідомленням)
Додано: Пон 27 вер, 2021 00:27
ПС
можу зайти з іншої сторони..
Потрібність людини для Держави в економічному сенсі
Людина працює 30 років*12 місяців * 15000(середній дохід)*40% розмір оподаткування=2,16 млн - 10 років пенсії*12 місяців*2500грн=1,86 млн грн
А ще безкоштовна освіта, охорона,дороги,якась медицина.....
Виходить , що у випадку коли Держава витрачає на 1 врятованого в групі 40- більше 70000 доларів...значить вона це робить за рахунок погіршення життя інших громадян Держави.

  ЛАД написав:Те, що ви порахували трохи вище, ніякого відношення до вартості людського життя не має і тільки демонструє Ваше невігластво.
Дядя - якщо ти такий розумний-то чого критикуєш інших і не викладаєш свого?
Доведи мені що я не правильно порахував економічну доцільність людини для Держави Україна
Якщо в тебе буде хоч трошки резону - вдвох станемо розумнішими
Якщо ж тобі написати нічого - то якого милого ти свою дурість проектуєш на мене?Ти від цього розумнішим не станеш
Я також - то чого викабелюєшся?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 26 вер, 2021 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:50

  IgA написав:
  budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів
Ну якщо Ви написали, то саме так і буде :D
Памятаю там ще щось було про те що епідемія закінчиться вже в жовтні, уточніть, на початку жовтня чи в кінці і цього року чи наступного
1 Я вважаю що вона й не починалась і варіантів зберегти життя в чиновників від медицини не було
2 Для мене закінчення це подобова кількість померлих в періодах більше місяця=менше 50 осіб
Тобто +50% за 540 днів від 55000 ....

Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:53

  budivelnik написав:Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.


Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було.
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