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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3794379537963797>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68
Мені вже зробили щеплення
65%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:58

budivelnik, вот просто интересно, что Вы думаете о словах Вашего "однодумца" Ромасика о том, что "побочку получат все" (от вакцины) и вообще последствия вакцинации увидим через 5-10 лет?
Или он не Ваш однодумец?

Да, и ещё, как старики 65+ (далеко не все из них шибко грамотные) должны реагировать на такие слова? Мне лично кажется, что такие слова никак не побуждают людей идти вакцинироваться (в любом возрасте).
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 вер, 2021 00:47, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 23:58

  IgA написав:
  budivelnik написав:Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.
Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було.
Було - до кінця року
А в лада було про епідемію а-ля іспанка...
Може спочатку його покритикуєте...
А для вас
Зараз 55000
до кінця року - 100 днів*50 = 5000
55000+5000=60000
Ще є якісь дурні запитання?
Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:что Вы думаете о словах Вашего "однодумца" Ромасика
Ще раз для монохромних...
В мене є речі з якими я погоджуюсь з опонентами
Є речі з якими я не погоджуюсь з однодумцями ..по загальному питанню
Загальне питання
Тотальна вакцинація- шкідлива - з цим я погоджуюсь
Наступне
Я вважаю що вакцинація в групі 0-40 - шкідлива по багатьох питаннях і побічка також в числі цих питань , хоча як на мене основніше це економічно психологічні втрати населення
Так як в групі60+ економічні питання зникають (вакцинація економічно доцільна в цій групі ) а питання побічки для цієї групи в розрізі років важить мало(їм би сьогодні вижити) - то тут я не підтримаю Ромасика в тому що побічні ефекти(які все одно будуть присутні) для групи 65+ важать більше ніж питання їх сьогоднішнього виживання.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:04

  budivelnik написав:
  IgA написав:
  budivelnik написав:Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.
Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було.
Було - до кінця року
А в лада було про епідемію а-ля іспанка...
Може спочатку його покритикуєте...
А для вас
Зараз 55000
до кінця року - 100 днів*50 = 5000
55000+5000=60000
Ще є якісь дурні запитання?
Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?

Где у меня такое было?
А может "не будете засирати ці сторінки" Вашим бредом?

Да и о "50 смертях в день". За последние 7 дней с 20 по 26.09 в Украине 751 смерть. Чтобы Вам не напрягаться с расчетами, это 107 смертей в сутки.
Не очень отличается от Ваших 50, всего-то в 2 раза больше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 вер, 2021 00:43, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:05

  budivelnik написав:Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?


Ви проводите обчислення які грунтуються на Ваших словах і більше ні на чому. Про що ще з Вами говорити?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:06

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  IgA написав:Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було.
Було - до кінця року
А в лада було про епідемію а-ля іспанка...
Може спочатку його покритикуєте...
А для вас
Зараз 55000
до кінця року - 100 днів*50 = 5000
55000+5000=60000
Ще є якісь дурні запитання?
Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
Где у меня такое было?
А может "не будете засирати ці сторінки" Вашим бредом?
А як найду твою фразу
Ви хотите чтоб било как при іспанке...
Самозабанишся на місяць?
Ця фраза була тобою написана приблизно 2-3 місяці тому
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:08

  IgA написав:
  budivelnik написав:Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
Ви проводите обчислення які грунтуються на Ваших словах і більше ні на чому. Про що ще з Вами говорити?
Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?
вік_ _ кількість __ померло _ вартість врятованого $
0-9 _____ 3987064 ______ 17 ___ 8887573
10-19 ___ 4194133 ______ 29 ___ 5480537
20-29 ___ 4578941 _____ 180 ____ 963988
30-39 ___ 6849855 _____ 812 ____ 319672
40-49 ___ 6079955 ____ 2213 ____ 104111
50-59 ___ 5607145 ____ 6192 _____ 34315
60-69 ___ 5286715 ___ 14993 _____ 13362
70-79 ___ 2910402 ___ 15994 ______ 6896
80-89 ___ 1632585 ____ 9981 ______ 6198
90+ ______ 291922 ____ 1051 _____ 10526

Чи ви маєте данні що економічно людина залишає Державі більше ніж 70000 доларів за часи свого життя?

То може перестанеш реально флудити
Тебе в кут загнали - там і сиди.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:а куди загнали групу 65+? хтось сказав пенсіонерам що вони не отримають пенсію?
чи що їм заборонено виходити на вулицю?

Сейчас нет, раньше было:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 2 квітня 2020 р. № 255
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211
...
4. Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є:
...
особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.
...
Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255 ... D0%BF#Text

Т.е. одиноким людям 60+ до 2 км от дома, остальным 60+, не одиноким, запрещено было и это.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:15

  budivelnik написав:Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?


  budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів


А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою.
А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс.
А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак?
Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі?
Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:18

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:....
А в лада було про епідемію а-ля іспанка...
Може спочатку його покритикуєте...
.......
Ще є якісь дурні запитання?
Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
Где у меня такое было?
А может "не будете засирати ці сторінки" Вашим бредом?
А як найду твою фразу
Ви хотите чтоб било как при іспанке...
Самозабанишся на місяць?
Ця фраза була тобою написана приблизно 2-3 місяці тому

М-да-а... Оказывается, дело обстоит гораздо хуже, чем я предполагал. С логикой и пониманием прочитанного у Вас совсем швах.
Советовать Вам самозабаниться не буду, хотя это было бы лучше. Но Вы этого всё равно не сделаете.
Вы же у нас в лучших 5% (не ошибаюсь в цифре?) населения. :)

P.s. Так что насчёт "однодумця" Ромасика и его высказываний?
ЛАД
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