Додано: Пон 27 вер, 2021 00:04

ЛАД написав: что Вы думаете о словах Вашего "однодумца" Ромасика что Вы думаете о словах Вашего "однодумца" Ромасика

Ще раз для монохромних...В мене є речі з якими я погоджуюсь з опонентамиЄ речі з якими я не погоджуюсь з однодумцями ..по загальному питаннюЗагальне питанняТотальна вакцинація- шкідлива - з цим я погоджуюсьНаступнеЯ вважаю що вакцинація в групі 0-40 - шкідлива по багатьох питаннях і побічка також в числі цих питань , хоча як на мене основніше це економічно психологічні втрати населенняТак як в групі60+ економічні питання зникають (вакцинація економічно доцільна в цій групі ) а питання побічки для цієї групи в розрізі років важить мало(їм би сьогодні вижити) - то тут я не підтримаю Ромасика в тому що побічні ефекти(які все одно будуть присутні) для групи 65+ важать більше ніж питання їх сьогоднішнього виживання.