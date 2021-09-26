budivelnik, вот просто интересно, что Вы думаете о словах Вашего "однодумца" Ромасика о том, что "побочку получат все" (от вакцины) и вообще последствия вакцинации увидим через 5-10 лет? Или он не Ваш однодумец?
Да, и ещё, как старики 65+ (далеко не все из них шибко грамотные) должны реагировать на такие слова? Мне лично кажется, что такие слова никак не побуждают людей идти вакцинироваться (в любом возрасте).
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 вер, 2021 00:47, всього редагувалось 3 разів.
budivelnik написав:Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.
Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було.
Було - до кінця року А в лада було про епідемію а-ля іспанка... Може спочатку його покритикуєте... А для вас Зараз 55000 до кінця року - 100 днів*50 = 5000 55000+5000=60000 Ще є якісь дурні запитання? Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
ЛАД написав:что Вы думаете о словах Вашего "однодумца" Ромасика
Ще раз для монохромних... В мене є речі з якими я погоджуюсь з опонентами Є речі з якими я не погоджуюсь з однодумцями ..по загальному питанню Загальне питання Тотальна вакцинація- шкідлива - з цим я погоджуюсь Наступне Я вважаю що вакцинація в групі 0-40 - шкідлива по багатьох питаннях і побічка також в числі цих питань , хоча як на мене основніше це економічно психологічні втрати населення Так як в групі60+ економічні питання зникають (вакцинація економічно доцільна в цій групі ) а питання побічки для цієї групи в розрізі років важить мало(їм би сьогодні вижити) - то тут я не підтримаю Ромасика в тому що побічні ефекти(які все одно будуть присутні) для групи 65+ важать більше ніж питання їх сьогоднішнього виживання.
budivelnik написав:Як бачите в мене все логічно і як правило підтверджується цифровими рядами,навіть у випадку коли до їх написання я про це не думав.
Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було.
Було - до кінця року А в лада було про епідемію а-ля іспанка... Може спочатку його покритикуєте... А для вас Зараз 55000 до кінця року - 100 днів*50 = 5000 55000+5000=60000 Ще є якісь дурні запитання? Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
Где у меня такое было? А может "не будете засирати ці сторінки" Вашим бредом?
Да и о "50 смертях в день". За последние 7 дней с 20 по 26.09 в Украине 751 смерть. Чтобы Вам не напрягаться с расчетами, это 107 смертей в сутки. Не очень отличается от Ваших 50, всего-то в 2 раза больше.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 вер, 2021 00:43, всього редагувалось 2 разів.
IgA написав:Тобто про жовтень проїхали, там ще щось про не більше 60 тис померлих було.
Було - до кінця року А в лада було про епідемію а-ля іспанка... Може спочатку його покритикуєте... А для вас Зараз 55000 до кінця року - 100 днів*50 = 5000 55000+5000=60000 Ще є якісь дурні запитання? Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
Где у меня такое было? А может "не будете засирати ці сторінки" Вашим бредом?
А як найду твою фразу Ви хотите чтоб било как при іспанке... Самозабанишся на місяць? Ця фраза була тобою написана приблизно 2-3 місяці тому
budivelnik написав:а куди загнали групу 65+? хтось сказав пенсіонерам що вони не отримають пенсію? чи що їм заборонено виходити на вулицю?
Сейчас нет, раньше было:
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2020 р. № 255 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 ... 4. Встановити, що особами, які потребують самоізоляції, є: ... особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури. ... Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху. ...
budivelnik написав:Тобто економічні розрахунки які я вам привів - вам підходять і ви й далі настоюєте навакцинуванні групи 20-40?
budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів
А якщо більше? РФ свій лічильник вже подвоїла з дельтою. А якщо частина вакцин постачається безкоштовно по программі ковакс. А якщо частина із них дешевше 16 долларів, наприклад астразенека та ковівак? Будете зновув вводити поправочні коефіценти зі стелі? Всі ці розрахунки сміття, як і більшість Ваших розрахунків. Не розумію що там можна взагалі обговорювати
budivelnik написав:.... А в лада було про епідемію а-ля іспанка... Може спочатку його покритикуєте... ....... Ще є якісь дурні запитання? Чи по питанню арифметики третього класу-не будете засирати ці сторінки?
Где у меня такое было? А может "не будете засирати ці сторінки" Вашим бредом?
А як найду твою фразу Ви хотите чтоб било как при іспанке... Самозабанишся на місяць? Ця фраза була тобою написана приблизно 2-3 місяці тому
М-да-а... Оказывается, дело обстоит гораздо хуже, чем я предполагал. С логикой и пониманием прочитанного у Вас совсем швах. Советовать Вам самозабаниться не буду, хотя это было бы лучше. Но Вы этого всё равно не сделаете. Вы же у нас в лучших 5% (не ошибаюсь в цифре?) населения.
P.s. Так что насчёт "однодумця" Ромасика и его высказываний?