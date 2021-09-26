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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3794379537963797

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68
Мені вже зробили щеплення
65%
44
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
15%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 00:34

  budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів

За 2020 умерло 22929 ковидников
За первое полугодие 2021 умерло 36273 только без Дельты...
Я скажу мягко, Ваши расчеты неверны ))) ибо рост, и это мы ещё рост сердечников не взяли.
Ваш прогноз что за второе полугодие максимум 29601, думаете реально?
Без тотальной вакцинации, даже 0-40, против которой вы так выступаете и пускает клиентов без маски в плохо проветриваемое помещение... Удачи. 12% вакцинировались и как идиоты ходят в масках, а 88% придумывают почему вакцина это плохо и не хотят локдаун. Смешно )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 01:19

  IgA написав:
  Ромасик написав:нет, я попустозвоню как вы.


Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего?


зачем из будущего?
я как понимаю если человек чемто долго болеет, а потом анализы показывают корону - то это будет - от короны. Тут как бы всё однозначно и понятно.
А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно.
Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 01:35

  stm написав:Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.
Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.


скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида?
если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года.
заранее благодарю - если предоставите такую информацию.
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