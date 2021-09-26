budivelnik написав:За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів
За 2020 умерло 22929 ковидников За первое полугодие 2021 умерло 36273 только без Дельты... Я скажу мягко, Ваши расчеты неверны ))) ибо рост, и это мы ещё рост сердечников не взяли. Ваш прогноз что за второе полугодие максимум 29601, думаете реально? Без тотальной вакцинации, даже 0-40, против которой вы так выступаете и пускает клиентов без маски в плохо проветриваемое помещение... Удачи. 12% вакцинировались и как идиоты ходят в масках, а 88% придумывают почему вакцина это плохо и не хотят локдаун. Смешно )))
Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего?
зачем из будущего? я как понимаю если человек чемто долго болеет, а потом анализы показывают корону - то это будет - от короны. Тут как бы всё однозначно и понятно. А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно. Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут.
stm написав:Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590. Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.
скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида? если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года. заранее благодарю - если предоставите такую информацию.
stm написав:Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590. Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.
скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида? если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года. заранее благодарю - если предоставите такую информацию.
stm написав:Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590. Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.
скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида? если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года. заранее благодарю - если предоставите такую информацию.
это как бы учтённые как на Укрстате. интересует есть ли не учтённые и сколько их?