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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3794379537963797 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 68 Мені вже зробили щеплення 65% 44 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 15% 10 Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2 Ще в роздумах 10% 7 Всього голосів : 68 Додано: Пон 27 вер, 2021 00:34 budivelnik написав: За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів За наступні 540 днів помре максимум 50% від тієї кількості яка померла за перші 540 днів

За 2020 умерло 22929 ковидников

За первое полугодие 2021 умерло 36273 только без Дельты...

Я скажу мягко, Ваши расчеты неверны ))) ибо рост, и это мы ещё рост сердечников не взяли.

Ваш прогноз что за второе полугодие максимум 29601, думаете реально?

Без тотальной вакцинации, даже 0-40, против которой вы так выступаете и пускает клиентов без маски в плохо проветриваемое помещение... Удачи. 12% вакцинировались и как идиоты ходят в масках, а 88% придумывают почему вакцина это плохо и не хотят локдаун. Смешно ))) За 2020 умерло 22929 ковидниковЗа первое полугодие 2021 умерло 36273 только без Дельты...Я скажу мягко, Ваши расчеты неверны ))) ибо рост, и это мы ещё рост сердечников не взяли.Ваш прогноз что за второе полугодие максимум 29601, думаете реально?Без тотальной вакцинации, даже 0-40, против которой вы так выступаете и пускает клиентов без маски в плохо проветриваемое помещение... Удачи. 12% вакцинировались и как идиоты ходят в масках, а 88% придумывают почему вакцина это плохо и не хотят локдаун. Смешно ))) stm

Повідомлень: 3068 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 01:19 IgA написав: Ромасик написав: нет, я попустозвоню как вы. нет, я попустозвоню как вы.



Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего? Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего?



зачем из будущего?

я как понимаю если человек чемто долго болеет, а потом анализы показывают корону - то это будет - от короны. Тут как бы всё однозначно и понятно.

А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно.

Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут. зачем из будущего?я как понимаю если человек чемто долго болеет, а потом анализы показывают корону - то это будет - от короны. Тут как бы всё однозначно и понятно.А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно.Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут. uaprofi

Повідомлень: 4939 З нами з: 21.04.11 Подякував: 704 раз. Подякували: 479 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 01:35 stm написав: Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.

Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела. Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.



скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида?

если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года.

заранее благодарю - если предоставите такую информацию. скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида?если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года.заранее благодарю - если предоставите такую информацию. uaprofi

Повідомлень: 4939 З нами з: 21.04.11 Подякував: 704 раз. Подякували: 479 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 01:44 uaprofi написав: stm написав: Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.

Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела. Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.



скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида?

если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года.

заранее благодарю - если предоставите такую информацию. скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида?если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года.заранее благодарю - если предоставите такую информацию.

stm

Повідомлень: 3068 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 01:56 stm написав: uaprofi написав: stm написав: Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.

Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела. Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590.Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.



скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида?

если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года.

заранее благодарю - если предоставите такую информацию. скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида?если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года.заранее благодарю - если предоставите такую информацию.







это как бы учтённые как на Укрстате.

интересует есть ли не учтённые и сколько их? это как бы учтённые как на Укрстате.интересует есть ли не учтённые и сколько их? uaprofi

Повідомлень: 4939 З нами з: 21.04.11 Подякував: 704 раз. Подякували: 479 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 3794379537963797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7742 8548661

ЛОБ П'ят 24 вер, 2021 22:31