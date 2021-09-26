stm написав:Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590. Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.
скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида? если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года. заранее благодарю - если предоставите такую информацию.
stm написав:Ещё раз вопрос звучит гораздо проще. Почему сердечных смертей 39700 в апреле 2021 и ковидных 12000. После в июне 2021 сердечников 30000 и ковидников 590. Т.е. Вы утверждаете что сердечный приступ и в апреле и в июне был у одинакового количества людей. Просто к 9700 скорая не успела.
скажите, я правильно Вас понимаю, что Вы предполагаете, что у нас присутствуют неучтённые смерти от ковида? если да, то можете ли Вы назвать количество таких случаев, и если возможно с разбивкой по месяцам с начала года. заранее благодарю - если предоставите такую информацию.
это как бы учтённые как на Укрстате. интересует есть ли не учтённые и сколько их?
uaprofi написав:это как бы учтённые как на Укрстате.
Они учтенные как дополнительные смерти на украстате. В лагере дисидентов они учтенные как потери от Ковид?? (есть 55 тысяч выявленных тестами смертей от Ковид, есть ещё 45 тысяч от ССЗ , которых ранее не было, вместе 100 тысяч. По факту , кроме как ограничений весной 2020 года , больше их не было. Питейные заверения работали, за границу ездили, и летали, спорткомплексы работали. Но дополнительные потери в группе ССЗ (сердечно-сосудистые) есть только в месяцы вспышки Ковид (осень-зима 20/21), март- апрель -май 2021 и отсутствуют в июне (почти) и июле (полностью) 2021, когда угас Ковид. Чем вы себе это объясняете?? З.Ы. Пока поток истерики и оскорблений ,льющийся во все стороны, сидит в бане, можно спокойно это обсудить.
fler написав:Дані смертності, які показують, що третина або половина смертей під час пандемії не були спричинені COVID-19. Це були додаткові смерті через локдаун», — сказав Скотт Атлас, старший науковий співробітник з питань політики охорони здоров'я в інституті Гувера, колишній професор і завідувач нейрорадіології в Медичному центрі Стенфордського університету.
Ну если Флер не сумела ничего предложить нам (потому что ничего этого нет!!!) чтобы показать увеличение в Украине смертей от туберкулёза, онко, наркотиков, суицидов, вызванных Ковид (или ограничениями от него) , то посмотрим на эту ее новость и ее авторство более детально. Этот Скотт - бывший советник Трампа, в том числе тот самый персонаж, который убедил Трампа не предпринимать никаких мер в связи с КОВИД. Последовательно задвигал идею "обычный грипп", "смертность не вызывает", " маски не помогают" и другие стандартные фразы дисидентов .В том числе и с его подачи в США до вакцинации была одна из наибольших смертность от Ковид. Его "труды", которые он размещал в Твиттер, ФБ, и т.д. удаляли, как фейковые и не имеющие ничего общего с истинной.
Не удивительно, что Флер это принесла, а антиваксы дружно одобрили. Такие вбросы - это тест на отсутствие интеллекта и критического мышления. Антиваксы успешно повелись: увидели "сотрудник института", "колышний профессор Стенфордского университета" и все, поверили. Так мило видеть массовую глупость.
Ну и конечно мы не можем не упомянуть тему копрофагии и работы с достоверными источниками. Флер дала нам ссылку на сайт The Federalist. То, что на него часто ссылаются помойки, типа Раша Тудей - это полбеды.
Во время COVID-19 пандемии , федералист опубликовал множество частей, содержащих недостоверную информацию или лженауку , противоречащие рекомендации экспертов в области общественного здравоохранения и органы власти. [5] Во время подсчета бюллетеней на президентских выборах в США в 2020 году Федералист выдвинул ложные заявления о крупномасштабных фальсификациях на выборах. [6] [7]
Поздравляю, дисиденты, вас в очередной раз Флер накормила "шоколадом". (а трое из вас , Вкладчик, Тракторист и юапрофи, даже сказали ей "ням-ням, вкуснятина ) . Ну вам не привыкать ведь к ее шоколадным фонданам))
uaprofi написав:А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно. Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут.
Conclusions and Relevance In interim analyses of surveillance of mRNA COVID-19 vaccines, incidence of selected serious outcomes was not significantly higher 1 to 21 days postvaccination compared with 22 to 42 days postvaccination. While CIs were wide for many outcomes, surveillance is ongoing.
fler написав:По его словам, на примере Великобритании, если рассмотреть смертельные случаи от Covid, то умирают, как правило, очень пожилые люди, и не совсем понятно, что именно Covid стал причиной всех этих смертей. https://www.express.co.uk/life-style/he ... us-vaccine
По этой же ссылке:
Считается, что британская программа вакцинации предотвратила от 119 500 до 126 800 смертей в Англии с момента ее запуска в декабре прошлого года.
По последним оценкам Public Health England, удалось избежать 230 800 госпитализаций и около 24 миллионов инфекций.
Так трусы-хрестик, массовая вакцинация помогает , или вредит??