Додано: Пон 27 вер, 2021 08:03

fler написав: Дані смертності, які показують, що третина або половина смертей під час пандемії не були спричинені COVID-19. Це були додаткові смерті через локдаун», — сказав Скотт Атлас, старший науковий співробітник з питань політики охорони здоров'я в інституті Гувера, колишній професор і завідувач нейрорадіології в Медичному центрі Стенфордського університету. Дані смертності, які показують, що третина або половина смертей під час пандемії не були спричинені COVID-19. Це були додаткові смерті через локдаун», — сказав Скотт Атлас, старший науковий співробітник з питань політики охорони здоров'я в інституті Гувера, колишній професор і завідувач нейрорадіології в Медичному центрі Стенфордського університету.

Ну если Флер не сумела ничего предложить нам (потому что ничего этого нет!!!) чтобы показать увеличение в Украине смертей от туберкулёза, онко, наркотиков, суицидов, вызванных Ковид (или ограничениями от него) , то посмотрим на эту ее новость и ее авторство более детально.Этот Скотт - бывший советник Трампа, в том числе тот самый персонаж, который убедил Трампа не предпринимать никаких мер в связи с КОВИД. Последовательно задвигал идею "обычный грипп", "смертность не вызывает", " маски не помогают" и другие стандартные фразы дисидентов .В том числе и с его подачи в США до вакцинации была одна из наибольших смертность от Ковид.Его "труды", которые он размещал в Твиттер, ФБ, и т.д. удаляли, как фейковые и не имеющие ничего общего с истинной.Не удивительно, что Флер это принесла, а антиваксы дружно одобрили. Такие вбросы - это тест на отсутствие интеллекта и критического мышления. Антиваксы успешно повелись: увидели "сотрудник института", "колышний профессор Стенфордского университета" и все, поверили.Так мило видеть массовую глупость.Ну и конечно мы не можем не упомянуть тему копрофагии и работы с достоверными источниками. Флер дала нам ссылку на сайт The Federalist. То, что на него часто ссылаются помойки, типа Раша Тудей - это полбеды.Поздравляю, дисиденты, вас в очередной раз Флер накормила "шоколадом". (а трое из вас , Вкладчик, Тракторист и юапрофи, даже сказали ей "ням-ням, вкуснятина) . Ну вам не привыкать ведь к ее шоколадным фонданам))