Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19
Мені вже зробили щеплення 66% 46
Не можу за станом здоров'я 1% 1
Не вірю в ефективність вакцин 4% 3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10
Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2
Ще в роздумах 10% 7
Всього голосів : 70

Сам не ожидал:

В настоящее время волна распространения Delta Covid-19 уносит жизни в среднем более 2000 американцев в день и вынудила число погибших в США преодолеть символический рубеж в 675000 смертей, предполагаемое число американцев, погибших во время пандемии гриппа 1918 года , даже несмотря на то, что госпитализацию и смерть от Covid-19 в значительной степени можно предотвратить

https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/27/us-vaccine-effort-derailed



Там же:

Люди хотят иметь свободу не только позволить себе умереть от болезни, но и увеличить риск смерти своих родственников и друзей от болезни.

У вопросу об испанке.Сам не ожидал:Там же:

Они учтенные как дополнительные смерти на украстате. В лагере дисидентов они учтенные как потери от Ковид??

.....

можно спокойно это обсудить. Они учтенные как дополнительные смерти на украстате. В лагере дисидентов они учтенные как потери от Ковид??.....можно спокойно это обсудить.

У Вас есть желание что-то обсуждать с новым "профи" в вопросах ковида?

У меня нет.

После того, как человек приводит "блестящую" аналогию с 2 деревнями, в одной из которых всем меньше 25 лет, а в другой всем больше 60, и делает вид, что не понимает, что за один год в 40-млн стране не может резко вырасти количество стариков и призывает сравнивать сегодняшнюю смертность с 1991 (очень напоминает советское - "по отношению к 1913")...

Совершенно ясно, что человек разбираться ни в чём не хочет, а явно злонамеренно пытается протолкнуть мысль - "никакого ковида (во всяком случае, заметной смертности от него) нет, вакцина не нужна"

Думаю, скоро услышим, что вакцина вредна и вообще это не вакцинация, а чипирование.

«есть секты отрицателей коронавируса, с ними нет смысла связываться, это пустая трата времени. Что бы мы им не говорили, эти люди выступают против всего, они иррациональны».



По словам военного, на самом деле таких немного. «Они не совсем маргиналы, но их мало. Наши исследования показывают, что большинство людей действительно напуганы, и это то, над чем мы работаем, но, вероятно, пока справляемся недостаточно хорошо», - поясняет он.

....

«Но наша проблема не медицинская, потому что во всей этой истории нет логики, - констатирует представитель Службы тыла. - Мы делаем информацию доступной, повышаем информирование людей, разделяя общество на подгруппы. Но в сухом остатке мы терпим неудачу, и государству следует обратить на это внимание».

https://detaly.co.il/chto-meshaet-millionu-izrailtyan-privitsya/ Проблемы с антиваксами существуют во всех странах и они очень похожи с очень небольшими национальными отличиями. ЛАД 2 Повідомлень: 19689 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4848 раз. Подякували: 4480 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 11:22 "Минздрав Израиля усиливает борьбу против врачей, распространяющих ложную информацию об опасности вакцины от коронавируса. В министерстве опасаются, что заявления врачей-антипрививочников могут поставить под угрозу человеческие жизни.

....

Журналисты уточнили у доктора Авшалома Кармеля, есть ли у него какие-либо доказательства того, что вакцина может привести к смерти. Он сразу перешел в оборону: «Вы пришли взять у меня интервью или проповедовать?»



Когда же репортер спросил, проверял ли доктор-антипрививочник информацию, которую распространял, тот ответил: «Кто вы вообще такой, чтобы меня упрекать?» - и заявил, что он рекомендует прививаться – несмотря на то, что его многочисленные «твиты» говорят об обратном.

https://detaly.co.il/minzdrav-prizval-k-otvetu-vrachej-antiprivivochnikov/

Очень похоже на поведение некоторых форумчан.

получившие положительный результат серологического теста на коронавирус и сделавшие как минимум одну прививку после прохождения теста, будут приравнены к выздоравливающему вакцинированному пациенту.

https://detaly.co.il/minzdrav-perebolevshie-budut-priravneny-k-vaktsinirovannym-v-techenie-polgoda/

Аналогичное встречал, кажется, по Англии.





ЛАД написав: У Вас есть желание что-то обсуждать с новым "профи" в вопросах ковида? У Вас есть желание что-то обсуждать с новым "профи" в вопросах ковида?

Я по умолчанию всех людей наделяю кредитом здравого смысла и рассудительности. Он не исключение)))

Кстати, в свое время я и Флер этим наделил. На фоне ЛэдиН и ветки она смотрелась лучше. Правда сейчас видим, во что она превратилась.

Повідомлень: 4808 З нами з: 15.02.09 Подякував: 232 раз. Подякували: 1373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 11:41 По оценкам Международного валютного фонда, мировая экономика рискует потерять 4,5 трлн долларов (3,3 трлн фунтов стерлингов) к 2025 году, если Covid-19 будет бесконтрольно распространяться. Гордон Браун, новый посол Всемирной организации здравоохранения по глобальному финансированию здравоохранения , сказал мне, что стоимость поставки достаточного количества вакцин для вакцинации всех бедных стран составляет около 70 миллиардов фунтов стерлингов.

.....

Когда я попросил Брауна объяснить неудачу, он ответил удивительно кратко: «Национализм и глупость».

.....

Несмотря на воркующие и добрые слова, обещаниям Байдена и его коллег нельзя поверить. Как заявил на прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, успех науки в производстве вакцин был свергнут « отсутствием политической воли, эгоизмом и недоверием ».

.....

Дух незнания, который вдохновлял движения Трампа и Брексита, пережил пандемию.

Вы не делали ПЦР?

Вы не делали ПЦР?





ЛАД написав: У Вас есть желание что-то обсуждать с новым "профи" в вопросах ковида? У Вас есть желание что-то обсуждать с новым "профи" в вопросах ковида?

Я по умолчанию всех людей наделяю кредитом здравого смысла и рассудительности. Он не исключение)))

Кстати, в свое время я и Флер этим наделил. На фоне ЛэдиН и ветки она смотрелась лучше. Правда сейчас видим, во что она превратилась.

Я по умолчанию всех людей наделяю кредитом здравого смысла и рассудительности. Он не исключение)))Кстати, в свое время я и Флер этим наделил. На фоне ЛэдиН и ветки она смотрелась лучше. Правда сейчас видим, во что она превратилась.

По умолчанию я делаю то же.

По умолчанию я делаю то же.
Но тут явный случай, после 2-3 постов всё стало ясно.

30 июня 2021 г.



Почти все случаи смерти от COVID-19 в США сейчас происходят среди людей, которые не были вакцинированы, что является ошеломляющей демонстрацией того, насколько эффективны были прививки, и свидетельством того, что количество смертей в день - теперь их меньше 300 - могло бы быть практически нулевым, если бы каждый кто имел право на вакцинацию, получил вакцину.



Анализ доступных правительственных данных за май, проведенный Associated Press, показывает, что на «прорывные» инфекции у полностью вакцинированных людей приходилось менее 1200 из более чем 107000 госпитализаций в связи с COVID-19. Это около 1,1%.



И только около 150 из более чем 18000 случаев смерти от COVID-19 в мае произошли от полностью вакцинированных людей. Это составляет около 0,8%, или в среднем пять смертей в день.



Оригинал статьи - https://apnews.com/article/coronavirus- ... 54f5d5e187 Оригинал статьи - yanyura Повідомлень: 6197 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1939 раз. Подякували: 1419 раз. Попередження: 1 Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 вер, 2021 12:05



Статья подписочная, поэтому выкладываю текст:



Covid sparks biggest fall in life expectancy since second world war



Oxford study of developed nations finds American men hit hardest by pandemic



The Covid-19 pandemic has triggered the largest falls in life expectancy since the second world war in most developed nations, with American men suffering the most severe losses.

A study of death records across 29 countries, spanning most of Europe, the US and Chile, found 27 nations experienced reductions in life expectancy in 2020 at a scale that wiped out years of progress on mortality, according to research led by scientists at the University of Oxford.

Men suffered larger life expectancy declines than women across most nations. The largest declines in life expectancy were observed among males in the US, who experienced a decline of 2.2 years relative to 2019 levels, followed by Lithuanian males, with a decline of 1.7 years.

“For western European countries such as Spain, England and Wales, Italy, Belgium, among others, the last time such large magnitudes of declines in life expectancy at birth were observed in a single year was during world war two,” said José Manuel Aburto, the study’s co-lead author.

Women in eight countries and men in 11 countries experienced losses in life expectancy larger than a year while 22 nations experienced losses of life expectancy of more than half a year.

“To contextualise, it took on average 5.6 years for these countries to achieve a one-year increase in life expectancy recently: progress wiped out over the course of 2020 by Covid-19,” said Dr Aburto.







The fall in life expectancy in the US in 2020 is unprecedented for both females and males, according to available data that stretch back to 1933 during the Great Depression. American women’s life expectancy declined by 1.65 years in 2020, when compared with the previous year.

In the US these large declines in life expectancy can partly be explained by the notable increase in mortality among working-age people.

“In the US, increases in mortality in the under-60 age group contributed most significantly to life expectancy declines, whereas across most of Europe increases in mortality above age 60 contributed more significantly,” said Ridhi Kashyap, co-lead author of the study.

Health experts have attributed biological differences and behavioural factors to the higher rates of serious illness among men, at least in the short term, compared with women.

“While women and men tend to get Covid-19 at fairly similar rates, men seem to get more seriously ill in the short term — though, interestingly, women report higher rates of ‘long Covid’,” said David Dowdy, associate professor of epidemiology at Johns Hopkins University school of medicine.

“Compared with women, men often behave in ways that work to the virus’s advantage. Not only do we get in each other’s faces a bit more but we’re also slower to seek help when we get sick.”

The study was led by scientists at the Leverhulme Centre for Demographic Science at the University of Oxford and published in the International Journal of Epidemiology on Monday.

Financial Times публикует результаты исследования Оксфордского университета о максимальном со времен Второй мировой войны снижении продолжительности жизни в мире. Наибольшие потери отмечены среди мужского населения США - 2,2 года. Только за 2020-й, без результатов 2021-го. Диссиденты, вдумайтесь в цифру!
Статья подписочная, поэтому выкладываю текст:

Covid sparks biggest fall in life expectancy since second world war

Oxford study of developed nations finds American men hit hardest by pandemic

The Covid-19 pandemic has triggered the largest falls in life expectancy since the second world war in most developed nations, with American men suffering the most severe losses.

A study of death records across 29 countries, spanning most of Europe, the US and Chile, found 27 nations experienced reductions in life expectancy in 2020 at a scale that wiped out years of progress on mortality, according to research led by scientists at the University of Oxford.

Men suffered larger life expectancy declines than women across most nations. The largest declines in life expectancy were observed among males in the US, who experienced a decline of 2.2 years relative to 2019 levels, followed by Lithuanian males, with a decline of 1.7 years.

"For western European countries such as Spain, England and Wales, Italy, Belgium, among others, the last time such large magnitudes of declines in life expectancy at birth were observed in a single year was during world war two," said José Manuel Aburto, the study's co-lead author.

Women in eight countries and men in 11 countries experienced losses in life expectancy larger than a year while 22 nations experienced losses of life expectancy of more than half a year.

"To contextualise, it took on average 5.6 years for these countries to achieve a one-year increase in life expectancy recently: progress wiped out over the course of 2020 by Covid-19," said Dr Aburto.

The fall in life expectancy in the US in 2020 is unprecedented for both females and males, according to available data that stretch back to 1933 during the Great Depression. American women's life expectancy declined by 1.65 years in 2020, when compared with the previous year.

In the US these large declines in life expectancy can partly be explained by the notable increase in mortality among working-age people.

"In the US, increases in mortality in the under-60 age group contributed most significantly to life expectancy declines, whereas across most of Europe increases in mortality above age 60 contributed more significantly," said Ridhi Kashyap, co-lead author of the study.

Health experts have attributed biological differences and behavioural factors to the higher rates of serious illness among men, at least in the short term, compared with women.

"While women and men tend to get Covid-19 at fairly similar rates, men seem to get more seriously ill in the short term — though, interestingly, women report higher rates of 'long Covid'," said David Dowdy, associate professor of epidemiology at Johns Hopkins University school of medicine.

"Compared with women, men often behave in ways that work to the virus's advantage. Not only do we get in each other's faces a bit more but we're also slower to seek help when we get sick."

The study was led by scientists at the Leverhulme Centre for Demographic Science at the University of Oxford and published in the International Journal of Epidemiology on Monday.

The study defined life expectancy as the average age to which a newborn would live if current death rates continued for their whole life

