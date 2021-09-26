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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3796379737983799

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 70
Мені вже зробили щеплення
66%
46
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вы не делали ПЦР?

Нет. В моей комнате в Африке, где жили 4 человека по сути 24/7, переболели все последовательно. Но тесты делали только первые 2. Я к моменту проявления своей болезни как раз прилетел в Украину спецрейсом, и мы и так сидели на локдауне 2 недели.Потому именно у меня теста не было. Более того, я его намеренно не делал, так как это ещё продлило бы мне отсидку в инфекционке.
Но симптомы были полностью характерны.

  ЛАД написав:после 2-3 постов всё стало ясно

К сожалению да.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:снижении продолжительности жизни в мире.

Спасибо за статью. Вы нигде не встречали интерпретации или экстраполяции цифр снижения "ожидаемой продолжительности жизни при рождении" в цифры " сколько лет жизни забрал Ковид у умерших"??
Последнее предложение в статье "The study defined life expectancy as the average age to which a newborn would live if current death rates continued for their whole life" намекает, что как минимум эти 2.2 года Ковид должен забирать у тех, кто от него умер. (что конечно же не означает, что на столько меньше проживут те, кто родился сегодня. Ведь мы ожидаем, что Ковид с нами не навсегда..по крайней мере такие его агрессивные проявления, как сегодня) .

Я встречал исследования , они целиком теоретические, которые основаны на "ожидаемой продолжительности жизни возрастных групп". То есть , если умер 70-летний, и для группы "70" известна ожидаемая продолжительность жизни до 80 лет, то он не дожил 10 лет. Если умер 80-летний, и для группы 80 "ожидаемая" составляет 85 лет, то он не дожил 5 лет.
Мне такие рассчеты кажутся заблуждением.
Причина этому в том, что Ковид все же не бомба в здании пенсионного фонда, где сидит среднестатистическая выборка стариков. И не ДТП с автобусом в Почаево, где сидели случайные. Ковид отправляет на тот свет более слабых, а не среднестатистических. Потому такой, упомянутый мной метод , не корректен.
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