Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19
Мені вже зробили щеплення 66% 46
Не можу за станом здоров'я 1% 1
Не вірю в ефективність вакцин 4% 3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 1% 1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 14% 10
Найближчим часом планую вакцинацію 3% 2
Ще в роздумах 10% 7
Всього голосів : 70

ЛАД написав: Вы не делали ПЦР?

Нет. В моей комнате в Африке, где жили 4 человека по сути 24/7, переболели все последовательно. Но тесты делали только первые 2. Я к моменту проявления своей болезни как раз прилетел в Украину спецрейсом, и мы и так сидели на локдауне 2 недели.Потому именно у меня теста не было. Более того, я его намеренно не делал, так как это ещё продлило бы мне отсидку в инфекционке.

Но симптомы были полностью характерны.



ЛАД написав: после 2-3 постов всё стало ясно после 2-3 постов всё стало ясно

К сожалению да.

Спасибо за статью. Вы нигде не встречали интерпретации или экстраполяции цифр снижения "ожидаемой продолжительности жизни при рождении" в цифры " сколько лет жизни забрал Ковид у умерших"??

Спасибо за статью. Вы нигде не встречали интерпретации или экстраполяции цифр снижения "ожидаемой продолжительности жизни при рождении" в цифры " сколько лет жизни забрал Ковид у умерших"??

Последнее предложение в статье "The study defined life expectancy as the average age to which a newborn would live if current death rates continued for their whole life" намекает, что как минимум эти 2.2 года Ковид должен забирать у тех, кто от него умер. (что конечно же не означает, что на столько меньше проживут те, кто родился сегодня. Ведь мы ожидаем, что Ковид с нами не навсегда..по крайней мере такие его агрессивные проявления, как сегодня) .



Я встречал исследования , они целиком теоретические, которые основаны на "ожидаемой продолжительности жизни возрастных групп". То есть , если умер 70-летний, и для группы "70" известна ожидаемая продолжительность жизни до 80 лет, то он не дожил 10 лет. Если умер 80-летний, и для группы 80 "ожидаемая" составляет 85 лет, то он не дожил 5 лет.

Мне такие рассчеты кажутся заблуждением.

Мне такие рассчеты кажутся заблуждением.

Причина этому в том, что Ковид все же не бомба в здании пенсионного фонда, где сидит среднестатистическая выборка стариков. И не ДТП с автобусом в Почаево, где сидели случайные. Ковид отправляет на тот свет более слабых, а не среднестатистических. Потому такой, упомянутый мной метод , не корректен.

