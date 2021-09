Додано: Пон 27 вер, 2021 12:29

zРадио написав: снижении продолжительности жизни в мире. снижении продолжительности жизни в мире.

Спасибо за статью. Вы нигде не встречали интерпретации или экстраполяции цифр снижения "ожидаемой продолжительности жизни при рождении" в цифры " сколько лет жизни забрал Ковид у умерших"??Последнее предложение в статье "The study defined life expectancy as the average age to which a newborn would live if current death rates continued for their whole life" намекает, что как минимум эти 2.2 года Ковид должен забирать у тех, кто от него умер. (что конечно же не означает, что на столько меньше проживут те, кто родился сегодня. Ведь мы ожидаем, что Ковид с нами не навсегда..по крайней мере такие его агрессивные проявления, как сегодня) .Я встречал исследования , они целиком теоретические, которые основаны на "ожидаемой продолжительности жизни возрастных групп". То есть , если умер 70-летний, и для группы "70" известна ожидаемая продолжительность жизни до 80 лет, то он не дожил 10 лет. Если умер 80-летний, и для группы 80 "ожидаемая" составляет 85 лет, то он не дожил 5 лет.Мне такие рассчеты кажутся заблуждением.Причина этому в том, что Ковид все же не бомба в здании пенсионного фонда, где сидит среднестатистическая выборка стариков. И не ДТП с автобусом в Почаево, где сидели случайные. Ковид отправляет на тот свет более слабых, а не среднестатистических. Потому такой, упомянутый мной метод , не корректен.