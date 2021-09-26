Нет. В моей комнате в Африке, где жили 4 человека по сути 24/7, переболели все последовательно. Но тесты делали только первые 2. Я к моменту проявления своей болезни как раз прилетел в Украину спецрейсом, и мы и так сидели на локдауне 2 недели.Потому именно у меня теста не было. Более того, я его намеренно не делал, так как это ещё продлило бы мне отсидку в инфекционке. Но симптомы были полностью характерны.
zРадио написав:снижении продолжительности жизни в мире.
Спасибо за статью. Вы нигде не встречали интерпретации или экстраполяции цифр снижения "ожидаемой продолжительности жизни при рождении" в цифры " сколько лет жизни забрал Ковид у умерших"?? Последнее предложение в статье "The study defined life expectancy as the average age to which a newborn would live if current death rates continued for their whole life" намекает, что как минимум эти 2.2 года Ковид должен забирать у тех, кто от него умер. (что конечно же не означает, что на столько меньше проживут те, кто родился сегодня. Ведь мы ожидаем, что Ковид с нами не навсегда..по крайней мере такие его агрессивные проявления, как сегодня) .
Я встречал исследования , они целиком теоретические, которые основаны на "ожидаемой продолжительности жизни возрастных групп". То есть , если умер 70-летний, и для группы "70" известна ожидаемая продолжительность жизни до 80 лет, то он не дожил 10 лет. Если умер 80-летний, и для группы 80 "ожидаемая" составляет 85 лет, то он не дожил 5 лет. Мне такие рассчеты кажутся заблуждением. Причина этому в том, что Ковид все же не бомба в здании пенсионного фонда, где сидит среднестатистическая выборка стариков. И не ДТП с автобусом в Почаево, где сидели случайные. Ковид отправляет на тот свет более слабых, а не среднестатистических. Потому такой, упомянутый мной метод , не корректен.
maksimus silvestris , хороший разбор. Есть одна неточность.
В Польше в июле смертность на 3,1%, а в Украине на 1,5% ниже той, что была до Covid-19.
Выше я приводил июли за последние годы. Смертность в июле в норме, но назвать это падением ниже допандемийного уровня увы пока нельзя.
Hotab написав:Липень 2016 - 44485 ; в году - 583.6т Липень 2017 - 42586 ; в году - 574.1т Липень 2018 - 46350 ; в году - 587.6т Липень 2019 - 47930 ; в году - 581.1т Липень 2020 - 47297 ; в году - 616.8т Липень 2021 - 46851 ; за 0.5года - 349т
За доковидные 4 года (16;17;18;19) средняя в июле 45337 человек За доковидные 5 лет - (15;16;17;18;19) средняя 45928. Как ни крути, но июль 2021 не выходит ниже среднего для июля. Но вполне в нормативе .
Сегодняшняя стата (за вчера) по Украине:
Новых больных 3007, жмуров + 93 человека Неделю назад стата прошлого воскресенья: 2265 новых заражения, новых жмуров + 44
zРадио написав:снижении продолжительности жизни в мире.
Спасибо за статью. Вы нигде не встречали интерпретации или экстраполяции цифр снижения "ожидаемой продолжительности жизни при рождении" в цифры " сколько лет жизни забрал Ковид у умерших"?? Последнее предложение в статье "The study defined life expectancy as the average age to which a newborn would live if current death rates continued for their whole life" намекает, что как минимум эти 2.2 года Ковид должен забирать у тех, кто от него умер. (что конечно же не означает, что на столько меньше проживут те, кто родился сегодня. Ведь мы ожидаем, что Ковид с нами не навсегда..по крайней мере такие его агрессивные проявления, как сегодня) .
Я встречал исследования , они целиком теоретические, которые основаны на "ожидаемой продолжительности жизни возрастных групп". То есть , если умер 70-летний, и для группы "70" известна ожидаемая продолжительность жизни до 80 лет, то он не дожил 10 лет. Если умер 80-летний, и для группы 80 "ожидаемая" составляет 85 лет, то он не дожил 5 лет. Мне такие рассчеты кажутся заблуждением. Причина этому в том, что Ковид все же не бомба в здании пенсионного фонда, где сидит среднестатистическая выборка стариков. И не ДТП с автобусом в Почаево, где сидели случайные. Ковид отправляет на тот свет более слабых, а не среднестатистических. Потому такой, упомянутый мной метод , не корректен.
Понял, о чем речь, но, увы, не встречал. Это можно оценить, взяв во внимание среднюю продолжительность жизни групп, наиболее подверженных летальному прогнозу в случае, если они заболеют ковидом - т.е. хроников. Например, с диабетом 1-го типа (более редкий) в среднем живут на 13 лет меньше среднего по популяции, с диабетом 2-го типа (более распространенный) - на 2 года, с ишемической болезнью сердца - на 6 лет. Тогда, сопоставляя средний возраст смерти от ковида, можно корректно оценить среднее количество потерянных лет жизни в каждой из групп риска. Вполне возможно, такие оценки делают профессиональные ассоциации по борьбе с данными патологиями. Но в массовых медиа ничего такого не попадалось
stm написав:При этом я как супер мозг даю постоянным клиентам ходить без маски в мой магаз ))))))) Аааааа )))
был на выходных в Умани. Этот ужас не передать - на улицах горы трупов. Рефрижераторы не успевают вывозить. Еще хасидов не пособирали. А уже новые падают. Идут по улице и падают. У всех кашель и срачка. Одновременно. В какой магаз не зайдешь - все перешуганные, в 3 масках сидят, дистанция 3 метра. В автобусах тоже. В том числе междугородних. Куда там Киеву с его масками на бороде))
ЛАД написав:budivelnik, вот просто интересно, что Вы думаете о словах Вашего "однодумца" Ромасика о том, что "побочку получат все" (от вакцины) и вообще последствия вакцинации увидим через 5-10 лет? Или он не Ваш однодумец?
Да, и ещё, как старики 65+ (далеко не все из них шибко грамотные) должны реагировать на такие слова? Мне лично кажется, что такие слова никак не побуждают людей идти вакцинироваться (в любом возрасте).
стариков как раз побочка меньше должна волновать, им сейчас пережить зиму и продлить средний возраст на 0,6 года. А, то что какая-то онкология или серд-сос. вылезет через несколько лет - то такое. Какая разница от чего умирать.
речь шла о молодых:
Ромасик написав:
budivelnik написав:Заходимо і дивимось скільки померло в групі 0-18 за 560 днів
там стоит отметить, что от ковида умерли с реально плохим состоянием здоровья, а побочку получат все.
так что в принципе единомышленник:
budivelnik написав:Так як в групі60+ економічні питання зникають (вакцинація економічно доцільна в цій групі ) а питання побічки для цієї групи в розрізі років важить мало(їм би сьогодні вижити) - то тут я не підтримаю Ромасика в тому що побічні ефекти(які все одно будуть присутні) для групи 65+ важать більше ніж питання їх сьогоднішнього виживання.
Клиники второй волны столкнулись с тем, что реаниматологи начали отказываться идти в ковидные отделения. Слишком уж тягостная там атмосфера в реанимации - видишь, как человек задыхается, а помочь ничем не можешь.