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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3797379837993800

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 70
Мені вже зробили щеплення
66%
46
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
1%
1
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
14%
10
Найближчим часом планую вакцинацію
3%
2
Ще в роздумах
10%
7
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:41

  uaprofi написав:
  IgA написав:
  Ромасик написав:нет, я попустозвоню как вы.


Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего?


зачем из будущего?
я как понимаю если человек чемто долго болеет, а потом анализы показывают корону - то это будет - от короны. Тут как бы всё однозначно и понятно.
А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно.
Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут.

не свосем так, корону тяжело лечить при наличии сопутствующих заболеваний: серд-сос., диабета, ожирения. От самой короны умирают считанные %%.
Разница с вакциной только в том, что смерть при сопутсвующей болезни спишут на корону, а при вакцинации - на сопутствующую болезнь.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:продлить средний возраст на 0,6 года.

Цифра из довидныка Б̶у̶д̶і̶в̶е̶л̶ь̶н̶и̶к стеля?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:45

  Hotab написав:
  Ромасик написав:продлить средний возраст на 0,6 года.

Цифра из довидныка Б̶у̶д̶і̶в̶е̶л̶ь̶н̶и̶к стеля?))

примерно да. Но помнится, эта цифра была средняя по Украине, там где Одесса 0,04.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:49

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:это другое!"

Это отсутствие мышления у дисидента, заражённого сраной.
Неоднократно прямо говорилось (а не намекалось), что кроме появления смертей в разделе Ковид, есть сильный рост в статье ССЗ. Именно в те месяцы, когда был ковидный мор.
Оснований говорить, что это делается намеренно (как заявляет ниразу не заговорщик и паникер дисидент Яма, ищущий всюду желание его убить) - нет.
Имеет место обычное наше отсутствие тестирований, и как следствие низкое выявление настоящих причин.

правильно, если корону не нашли, значит плохо тестировали.
Ромасик
 
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