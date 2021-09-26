Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего?
зачем из будущего? я как понимаю если человек чемто долго болеет, а потом анализы показывают корону - то это будет - от короны. Тут как бы всё однозначно и понятно. А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно. Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут.
не свосем так, корону тяжело лечить при наличии сопутствующих заболеваний: серд-сос., диабета, ожирения. От самой короны умирают считанные %%. Разница с вакциной только в том, что смерть при сопутсвующей болезни спишут на корону, а при вакцинации - на сопутствующую болезнь.
Это отсутствие мышления у дисидента, заражённого сраной. Неоднократно прямо говорилось (а не намекалось), что кроме появления смертей в разделе Ковид, есть сильный рост в статье ССЗ. Именно в те месяцы, когда был ковидный мор. Оснований говорить, что это делается намеренно (как заявляет ниразу не заговорщик и паникер дисидент Яма, ищущий всюду желание его убить) - нет. Имеет место обычное наше отсутствие тестирований, и как следствие низкое выявление настоящих причин.
правильно, если корону не нашли, значит плохо тестировали.