Додано: Пон 27 вер, 2021 15:58

Ромасик написав: помнится, эта цифра была средняя по Украине, помнится, эта цифра была средняя по Украине,

Ромасик написав: если корону не нашли, значит плохо тестировали если корону не нашли, значит

Это не та цифра. Цифра снижения ожидаемой средней продолжительности жизни (ОСПЖ) не есть сокращение жизни умерших на эту величину.Более детальное объяснение тебе будет сложно понять, просто запомни. Если хочется попробовать понять, начни с такого: чем больше народа от Ковид умрет, тем сильнее цифра падения ОСПЖ. Очевидно, что количество ковидных умерших не может влиять на величину недожитых лет каждым из них. Это не связанные вещи.Без "если". Просто "плохо". Будивельнык вон (голословно) заявляет, что выявляют лишь каждого пятого заболевшего. Почему жмуров ковидных выявляют всех? Да, недовыявленные попадают в какую-то другую колонку. Стата говорит, что все в одну- ССЗ.