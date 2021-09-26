Ну он будивельнык нашел 46 умерших от ковида подростков и детей в Украине. Сколько умерло от вакцины подростков, можно в стране где их вакцинировали? Или опять будет статистика из будущего?
зачем из будущего? я как понимаю если человек чемто долго болеет, а потом анализы показывают корону - то это будет - от короны. Тут как бы всё однозначно и понятно. А если ужалили и вдруг шо (через день, неделю, месяц, год или два) - то там вроде бы как прямую связь найти затруднительно. Так шо - если подход останется прежним - то смею предположить, что от вакцин подростки умирать тоже не будут.
не свосем так, корону тяжело лечить при наличии сопутствующих заболеваний: серд-сос., диабета, ожирения. От самой короны умирают считанные %%. Разница с вакциной только в том, что смерть при сопутсвующей болезни спишут на корону, а при вакцинации - на сопутствующую болезнь.
Это отсутствие мышления у дисидента, заражённого сраной. Неоднократно прямо говорилось (а не намекалось), что кроме появления смертей в разделе Ковид, есть сильный рост в статье ССЗ. Именно в те месяцы, когда был ковидный мор. Оснований говорить, что это делается намеренно (как заявляет ниразу не заговорщик и паникер дисидент Яма, ищущий всюду желание его убить) - нет. Имеет место обычное наше отсутствие тестирований, и как следствие низкое выявление настоящих причин.
правильно, если корону не нашли, значит плохо тестировали.
"Минздрав Израиля усиливает борьбу против врачей, распространяющих ложную информацию об опасности вакцины от коронавируса. В министерстве опасаются, что заявления врачей-антипрививочников могут поставить под угрозу человеческие жизни. ....
Ромасик написав:помнится, эта цифра была средняя по Украине,
Это не та цифра. Цифра снижения ожидаемой средней продолжительности жизни (ОСПЖ) не есть сокращение жизни умерших на эту величину.
Более детальное объяснение тебе будет сложно понять, просто запомни. Если хочется попробовать понять, начни с такого: чем больше народа от Ковид умрет, тем сильнее цифра падения ОСПЖ. Очевидно, что количество ковидных умерших не может влиять на величину недожитых лет каждым из них. Это не связанные вещи.
Ромасик написав:если корону не нашли, значит плохо тестировали
Без "если". Просто "плохо". Будивельнык вон (голословно) заявляет, что выявляют лишь каждого пятого заболевшего. Почему жмуров ковидных выявляют всех? Да, недовыявленные попадают в какую-то другую колонку. Стата говорит, что все в одну- ССЗ.
antey1969 написав:Клиники второй волны столкнулись с тем, что реаниматологи начали отказываться идти в ковидные отделения. Слишком уж тягостная там атмосфера в реанимации - видишь, как человек задыхается, а помочь ничем не можешь.
а раньше в реанимации они смотрели как новые жизни появляются?
Ромасик написав:помнится, эта цифра была средняя по Украине,
Это не та цифра. Цифра снижения ожидаемой средней продолжительности жизни (ОСПЖ) не есть сокращение жизни умерших на эту величину.
Более детальное объяснение тебе будет сложно понять, просто запомни. Если хочется попробовать понять, начни с такого: чем больше народа от Ковид умрет, тем сильнее цифра падения ОСПЖ. Очевидно, что количество ковидных умерших не может влиять на величину недожитых лет каждым из них. Это не связанные вещи.
Ромасик написав:если корону не нашли, значит плохо тестировали
Без "если". Просто "плохо". Будивельнык вон (голословно) заявляет, что выявляют лишь каждого пятого заболевшего. Почему жмуров ковидных выявляют всех? Да, недовыявленные попадают в какую-то другую колонку. Стата говорит, что все в одну- ССЗ.
1) число ОСПЖ мне мало о чем говорит. Я не демограф. Достаточно количества смертей. А ОСПЖ уже производная величина. 2) 40% имеющих антитела? вполне себе не голословное.
Ромасик написав:число ОСПЖ мне мало о чем говорит.
Тогда зачем эти 0.6 года тулить к "не дожили.."
Оно такое же отношение к "недожили" имеет, как трипер к триплексу.
40% имеющих антитела?
Не факт. Исследование мутное. Выборка маленькая - 6 398. На таких исследованиях активность позиции и желание исследуемых будет иметь непосредственное влияние на полученный результат: пассивные, малокоммуницирующие люди не согласятся на исследование. Тем более, что там кровь брали!!! Они же и есть группой, наименее заражённой. Напротив: активные, смелые, подвижные окажутся в группе испытуемых 6398 с большей вероятностью (они же и чаще заражаются) . Это как выборку для опроса "Как вы относитесь к сексу на первом свидании" взять в борделе. А на такой маленькой выборке, 6398 чел, даже небольшие искажения покажут сильно неверный финальный результат.
stm написав:При этом я как супер мозг даю постоянным клиентам ходить без маски в мой магаз ))))))) Аааааа )))
был на выходных в Умани. Этот ужас не передать - на улицах горы трупов. Рефрижераторы не успевают вывозить. Еще хасидов не пособирали. А уже новые падают. Идут по улице и падают. У всех кашель и срачка. Одновременно. В какой магаз не зайдешь - все перешуганные, в 3 масках сидят, дистанция 3 метра. В автобусах тоже. В том числе междугородних. Куда там Киеву с его масками на бороде))
РФ какой уж месяц подряд около 800 дневных, +828 жмуров за вчера... Обычный грипп